ESTADOS UNIDOS

Avião de guerra dos EUA adentra o espaço aéreo brasileiro: aeronave pousa no Rio, mas seus objetivos são desconhecidos

Cargueiro C-130T Hércules da Marinha norte-americana saiu da Flórida, fez escalas no Caribe e percorreu mais de 4 mil quilômetros antes de chegar ao Galeão



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:36

Aeronave militar pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro Crédito: Mark Harkin / Wikimedia Commons

Um avião militar da Marinha dos Estados Unidos atravessou parte do espaço aéreo brasileiro antes de pousar no Rio de Janeiro (RJ). A passagem chamou atenção após o cargueiro ser identificado em plataformas de monitoramento aéreo, mas sua missão não foi divulgada.

A aeronave é um Lockheed C-130T Hércules, utilizado pela Marinha norte-americana para missões de transporte. Identificado pelo código CNV3370 e pela matrícula 164762, o avião aterrissou no Aeroporto Internacional do Galeão na noite de terça-feira (27).

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Avião militar saiu dos Estados Unidos um dia antes

A viagem começou na segunda-feira (26), quando o cargueiro deixou a Base Aérea Naval de Jacksonville, na Flórida. Antes de chegar ao Brasil, a aeronave realizou paradas em Porto Rico e em Bridgetown, capital de Barbados.

No trecho final da rota, o C-130T entrou no espaço aéreo brasileiro pela região Norte. O avião passou sobre o Amapá, Pará e Maranhão antes de seguir em direção ao Sudeste e pousar no Galeão, às 19h07, pelo horário de Brasília.

Segundo os registros da plataforma AirNav Radar, somente a última etapa da viagem durou 8 horas e 26 minutos. Nesse período, o cargueiro percorreu aproximadamente 4.366 quilômetros até alcançar o Rio de Janeiro.

C-130T Hércules é um cargueiro militar utilizado pela Marinha dos Estados Unidos para diferentes tipos de operação Crédito: Oscar L. Olive IV / U.S. Marine Corps

Presença do cargueiro levantou hipótese sobre exercício militar

Durante o deslocamento, sites especializados em aviação chegaram a considerar a possibilidade de o avião seguir para Florianópolis, em Santa Catarina. A cidade é sede de uma operação militar com participação internacional.

A capital catarinense recebe o Exercício Operacional Carranca 2026, treinamento voltado principalmente para operações de Busca e Salvamento. A própria FAB confirma que aeronaves estavam mobilizadas em Florianópolis para participar da atividade.

A presença de integrantes estrangeiros no treinamento ajudou a alimentar a hipótese sobre o destino do C-130T. Os dados de rastreamento, porém, mostraram posteriormente que a aeronave seguiu até o Rio de Janeiro, encerrando aquele trecho no Galeão.

Motivo da viagem não foi divulgado