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Avião de guerra dos EUA adentra o espaço aéreo brasileiro: aeronave pousa no Rio, mas seus objetivos são desconhecidos

Cargueiro C-130T Hércules da Marinha norte-americana saiu da Flórida, fez escalas no Caribe e percorreu mais de 4 mil quilômetros antes de chegar ao Galeão

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 13:36

Aeronave militar pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro
Aeronave militar pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro Crédito: Mark Harkin / Wikimedia Commons

Um avião militar da Marinha dos Estados Unidos atravessou parte do espaço aéreo brasileiro antes de pousar no Rio de Janeiro (RJ). A passagem chamou atenção após o cargueiro ser identificado em plataformas de monitoramento aéreo, mas sua missão não foi divulgada.

A aeronave é um Lockheed C-130T Hércules, utilizado pela Marinha norte-americana para missões de transporte. Identificado pelo código CNV3370 e pela matrícula 164762, o avião aterrissou no Aeroporto Internacional do Galeão na noite de terça-feira (27).

Curiosidades sobre aviação

Wright Flyer: 12 segundos que mudaram o mundo: Em 1903, Orville Wright voou por só 12 segundos e percorreu 36 metros. Foi o bastante para inaugurar uma nova era da aviação por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Blériot XI: o mar deixou de ser barreira: Em 1909, Louis Blériot cruzou o Canal da Mancha em pouco mais de 36 minutos e mostrou que fronteiras também poderiam ser vencidas pelo céu por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Spirit of St. Louis: quase sem visão frontal: O tanque de combustível bloqueava a visão de Charles Lindbergh, que usava um pequeno periscópio durante o histórico voo sobre o Atlântico em 1927 por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Amelia Earhart e seu avião vermelho: A bordo de um Lockheed Vega, Amelia tornou-se em 1932 a primeira mulher a cruzar sozinha o Atlântico de avião por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Bell X-1: o primeiro a quebrar a barreira do som: Em 1947, Chuck Yeager alcançou Mach 1,06 no avião-foguete que levava o nome “Glamorous Glennis”, homenagem à sua mulher por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Douglas DC-3: o avião que fez passageiros darem lucro: Confiável e econômico, o DC-3 ajudou a transformar a aviação comercial ao tornar rentáveis os voos focados no transporte de passageiros por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Comet: o avião que abriu a era dos jatos: Primeiro jato comercial do mundo, o Comet revolucionou as viagens, mas acidentes também mudaram os padrões de segurança da indústria por Adrian Pingstone / Wikimedia Commons
SR-71 Blackbird: três vezes mais rápido que o som: Criado nos anos 1960, o avião de reconhecimento superava Mach 3 e podia voar acima de 27 quilômetros de altitude por Tech. Sgt. Michael Haggerty / U.S. Air Force
Boeing 747: capaz de carregar um ônibus espacial: A NASA adaptou dois Jumbos para transportar ônibus espaciais inteiros sobre a fuselagem entre bases dos Estados Unidos por NASA / Carla Thomas
Voyager: nove dias no céu sem reabastecer: Em 1986, Dick Rutan e Jeana Yeager deram a volta ao mundo sem pousar ou receber combustível durante a viagem por Smithsonian National Air and Space Museum
Concorde: atravessando o Atlântico a Mach 2: Durante mais de 25 anos, passageiros viajaram em voos comerciais a cerca de duas vezes a velocidade do som por Mathious Ier / Wikimedia Commons
Airbus A380: um gigante de dois andares: Com dois pisos completos e capacidade certificada para até 853 passageiros, o A380 tornou-se o maior avião comercial já construído por Laurent Errera / Wikimedia Commons
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Wright Flyer: 12 segundos que mudaram o mundo: Em 1903, Orville Wright voou por só 12 segundos e percorreu 36 metros. Foi o bastante para inaugurar uma nova era da aviação por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum

Avião militar saiu dos Estados Unidos um dia antes

A viagem começou na segunda-feira (26), quando o cargueiro deixou a Base Aérea Naval de Jacksonville, na Flórida. Antes de chegar ao Brasil, a aeronave realizou paradas em Porto Rico e em Bridgetown, capital de Barbados.

No trecho final da rota, o C-130T entrou no espaço aéreo brasileiro pela região Norte. O avião passou sobre o Amapá, Pará e Maranhão antes de seguir em direção ao Sudeste e pousar no Galeão, às 19h07, pelo horário de Brasília.

Leia mais

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Segundo os registros da plataforma AirNav Radar, somente a última etapa da viagem durou 8 horas e 26 minutos. Nesse período, o cargueiro percorreu aproximadamente 4.366 quilômetros até alcançar o Rio de Janeiro.

C-130T Hércules é um cargueiro militar utilizado pela Marinha dos Estados Unidos para diferentes tipos de operação
C-130T Hércules é um cargueiro militar utilizado pela Marinha dos Estados Unidos para diferentes tipos de operação Crédito: Oscar L. Olive IV / U.S. Marine Corps

Presença do cargueiro levantou hipótese sobre exercício militar

Durante o deslocamento, sites especializados em aviação chegaram a considerar a possibilidade de o avião seguir para Florianópolis, em Santa Catarina. A cidade é sede de uma operação militar com participação internacional.

A capital catarinense recebe o Exercício Operacional Carranca 2026, treinamento voltado principalmente para operações de Busca e Salvamento. A própria FAB confirma que aeronaves estavam mobilizadas em Florianópolis para participar da atividade.

A presença de integrantes estrangeiros no treinamento ajudou a alimentar a hipótese sobre o destino do C-130T. Os dados de rastreamento, porém, mostraram posteriormente que a aeronave seguiu até o Rio de Janeiro, encerrando aquele trecho no Galeão.

Motivo da viagem não foi divulgado

Até a publicação dessa matéria, não havia uma explicação oficial sobre a finalidade específica da passagem do avião militar norte-americano pelo Brasil ou sobre o motivo do pouso no Aeroporto Internacional do Galeão.

Tags:

Avião Brasil rio de Janeiro Estados Unidos Aviação Exército Politica

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