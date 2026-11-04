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Avião espacial secreto da China é fotografado a 90 km de distância: EUA revelam imagem de aeronave no espaço

Registro divulgado pela inteligência americana mostra nave com compartimento de carga aberto e painéis solares

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:20

Objetivos das missões chinesas permanecem desconhecidos
Objetivos das missões chinesas permanecem desconhecidos Crédito: Divulgação / Vantor / DIA

Um avião espacial secreto da China foi fotografado a quase 90 quilômetros de distância por um satélite americano. A imagem, divulgada pela inteligência militar dos Estados Unidos, revelou detalhes até então pouco conhecidos da nave experimental chinesa.

O registro mostra uma espaçonave com asas, compartimento de carga aberto e uma estrutura acoplada à parte traseira, equipada com painéis solares. Apesar da descoberta, as autoridades chinesas ainda não esclareceram quais atividades o veículo realiza no espaço.

Luas no sistema solar

Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons
Vênus não possui nenhum satélite conhecido e seu nome é derivado da deusa romana da beleza, equivalente a deusa grega Afrodite por NASA / SDO / AIA
Nosso satélite é simplesmente chamado de Lua porque era o único conhecido antes das descobertas de Galileu; o único corpo celeste, além da Terra, pisado pelo ser humano por Neil A. Armstrong / NASA
As luas marcianas são Fobos e Deimos, nomes dos deuses-filhos de Ares, equivalente grego do deus romano da guerra, Marte: seus nomes significam “medo” e “terror” por NASA / JPL
Júpiter possui 115 luas reconhecidas,. Entre as principais estão Io, Europa e Ganimedes: seus nomes vêm de personagens ligados a Zeus, equivalente grego do romano Júpiter por NASA / JPL
Saturno lidera o Sistema Solar com 293 luas confirmadas. Entre as principais estão Titã, Encélado e Reia: Titã remete aos Titãs gregos, Encélado a um gigante e Reia era esposa de Cronos, equivalente grego de Saturno por NASA
Urano possui 29 luas conhecidas, mas foge da tradição greco-romana: seus satélites recebem nomes de personagens de Shakespeare e Alexander Pope. Titânia, Oberon e Miranda estão entre os maiores exemplos dessa peculiar família literária por NASA / JPL
Netuno possui 16 luas conhecidas, entre elas Tritão, Nereida e Proteu. Como o planeta leva o nome do deus romano dos mares, seus satélites homenageiam divindades e ninfas marinhas gregas por NASA / JPL
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Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons

Avião espacial secreto

A fotografia foi capturada em 28 de maio de 2024 pelo satélite WorldView-3, operado pela empresa americana Vantor, anteriormente conhecida como Maxar Technologies. O equipamento estava a menos de 90 quilômetros da nave chinesa.

A imagem apareceu em um relatório publicado pela Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos (DIA) em 26 de outubro de 2026. O documento analisa ameaças à segurança espacial e as capacidades tecnológicas de diferentes países.

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Uma versão de qualidade inferior já havia sido apresentada pelas Forças Espaciais americanas durante um evento na Coreia do Sul, em 2024. A nova divulgação, entretanto, permite observar com maior clareza a estrutura do equipamento.

O WorldView-3 é um satélite comercial de observação da Terra de altíssima resolução, operado pela Vantor
O WorldView-3 é um satélite comercial de observação da Terra de altíssima resolução, operado pela Vantor Crédito: U.S. Air Force / Joe Davila

China já realizou quatro missões com nave secreta

Conhecido como Shenlong, o veículo é um avião espacial experimental não tripulado e reutilizável. Diferentemente de um satélite convencional, ele pode retornar à Terra e pousar em uma pista após permanecer em órbita.

O primeiro voo orbital conhecido aconteceu em setembro de 2020 e durou apenas dois dias. A segunda missão começou em 2022 e se estendeu por 276 dias, enquanto a terceira terminou em setembro de 2024, após 268 dias no espaço.

Um possível protótipo do avião espacial chinês Shenlong apareceu em 2007 sob um bombardeiro H-6, anos antes das primeiras missões orbitais conhecidas do programa
Um possível protótipo do avião espacial chinês Shenlong apareceu em 2007 sob um bombardeiro H-6, anos antes das primeiras missões orbitais conhecidas do programa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A quarta missão teve início em 7 de fevereiro de 2026, quando o equipamento foi lançado do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan. O programa é apresentado pelo governo chinês como uma iniciativa para desenvolver tecnologias espaciais reutilizáveis.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, os experimentos buscam tornar o acesso ao espaço mais econômico e conveniente para aplicações pacíficas. Entretanto, Pequim não divulga detalhes sobre os equipamentos transportados ou as operações realizadas.

Semelhanças com equipamento dos EUA

O Shenlong possui características semelhantes às do Boeing X-37B, avião espacial não tripulado utilizado pelas Forças Espaciais dos Estados Unidos em missões experimentais de longa duração.

Ambos são lançados por foguetes, conseguem permanecer meses em órbita e podem retornar à superfície terrestre. Essa capacidade permite recuperar equipamentos e analisar experimentos que seriam difíceis de trazer de volta com satélites convencionais.

O avião espacial americano Boeing X-37B apresenta características semelhantes às do Shenlong e também realiza missões experimentais com objetivos parcialmente sigilosos
O avião espacial americano Boeing X-37B apresenta características semelhantes às do Shenlong e também realiza missões experimentais com objetivos parcialmente sigilosos Crédito: U.S. Space Force

O X-37B é empregado em testes de tecnologias espaciais. Entre os experimentos anunciados para sua oitava missão estão sistemas de comunicação a laser entre satélites e sensores quânticos destinados a aprimorar a navegação sem depender de GPS.

Operações misteriosas levantam dúvidas sobre uso militar

Durante missões anteriores, o avião espacial chinês liberou pequenos objetos em órbita e realizou manobras nas proximidades deles.

Segundo a DIA, a aproximação ocorreu em novembro de 2022, durante a segunda missão do veículo. Os dois equipamentos realizaram manobras a cerca de um quilômetro de distância, até chegarem a aproximadamente 100 metros um do outro.

Os movimentos observados também levantaram a possibilidade de que o equipamento consiga capturar e liberar novamente objetos espaciais. Essas operações poderiam ser utilizadas para inspecionar, transportar ou realizar manutenção em satélites.

Entretanto, tecnologias desse tipo também apresentam potencial militar, já que a capacidade de se aproximar e interagir com outros equipamentos pode ser empregada contra sistemas espaciais de países adversários.

Apesar das suspeitas, não existem evidências públicas suficientes para afirmar que o Shenlong foi desenvolvido como uma arma antissatélite.

Tags:

Estados Unidos Nasa Tecnologia Espaço China Politica Exploração

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