Avião militar dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro pousa na Base Aérea de Campo Grande

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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:50
Uma aeronave militar dos Estados Unidos ligada à operação que resultou na captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro pousou na Base Aérea de Campo Grande (BACG), em Mato Grosso do Sul. A confirmação partiu da própria Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Preparo (COMPREP), nesta semana.
O avião é um Lockheed Martin HC-130J Combat King II, versão especializada em busca e resgate em combate da tradicional família Hércules. Ele está no Brasil para participar do Exercício Conjunto Tápio 2026.
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Aeronaves do mesmo modelo operaram a partir de Porto Rico, dando suporte às tropas dos EUA na ação que culminou na prisão de Maduro em Caracas, em janeiro deste ano. Vale destacar: os Estados Unidos não confirmaram oficialmente quais aeronaves específicas participaram da operação na Venezuela, a ligação é feita pelo modelo da aeronave.
O HC-130J tem como principal função reabastecer em voo helicópteros Sikorsky HH-60 Pave Hawk/Jolly Green II, usados em incursões de resgate. Segundo a Lockheed Martin, ele é "a única plataforma de resgate de pessoal dedicada da Força Aérea dos EUA".
O treinamento reúne a FAB, a Força Aérea dos EUA e militares de outras nações aliadas, com atividades realizadas entre 14 de agosto e 24 de setembro. As ações acontecem em Campo Grande, Aquidauana, Miranda e Bodoquena, todos no Mato Grosso do Sul.
O objetivo central é simular cenários de busca e salvamento, aprimorando a interoperabilidade entre as forças participantes, um tipo de exercício comum entre países que mantêm cooperação militar de longo prazo.
A passagem da aeronave pelo Brasil reacende o interesse público em torno da captura de Maduro, ocorrida na madrugada de 3 de janeiro de 2026, quando forças americanas prenderam o ex-mandatário e sua esposa, Cilia Flores, em uma ação descrita por Washington como conjunta com autoridades policiais.
Mais de oito meses depois, o episódio ainda reverbera em tribunais e chancelarias internacionais, enquanto o futuro político da Venezuela segue incerto.
A chegada do Combat King II a Campo Grande é, sobretudo, uma coincidência simbólica: o mesmo tipo de aeronave que apoiou uma das operações mais comentadas do ano agora participa de um treinamento rotineiro em solo brasileiro, longe dos holofotes que marcaram sua atuação em janeiro.