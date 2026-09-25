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Avião militar dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro pousa na Base Aérea de Campo Grande

Avião ligado à captura de Maduro pousa na Base Aérea de Campo Grande para participar de um exercício militar conjunto entre Brasil, EUA e outros países

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Juliana Matias

Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:50

Avião ligado à captura de Maduro pousa na Base Aérea de Campo Grande para participar de um exercício militar conjunto entre Brasil, EUA e outros países Crédito: Foto: Reprodução/Instagram/@mariliapodmais

Uma aeronave militar dos Estados Unidos ligada à operação que resultou na captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro pousou na Base Aérea de Campo Grande (BACG), em Mato Grosso do Sul. A confirmação partiu da própria Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Preparo (COMPREP), nesta semana.

O avião é um Lockheed Martin HC-130J Combat King II, versão especializada em busca e resgate em combate da tradicional família Hércules. Ele está no Brasil para participar do Exercício Conjunto Tápio 2026.

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Qual o papel desse avião na operação contra Maduro?

Aeronaves do mesmo modelo operaram a partir de Porto Rico, dando suporte às tropas dos EUA na ação que culminou na prisão de Maduro em Caracas, em janeiro deste ano. Vale destacar: os Estados Unidos não confirmaram oficialmente quais aeronaves específicas participaram da operação na Venezuela, a ligação é feita pelo modelo da aeronave.

O HC-130J tem como principal função reabastecer em voo helicópteros Sikorsky HH-60 Pave Hawk/Jolly Green II, usados em incursões de resgate. Segundo a Lockheed Martin, ele é "a única plataforma de resgate de pessoal dedicada da Força Aérea dos EUA".

Do que se trata o Exercício Conjunto Tápio 2026?

O treinamento reúne a FAB, a Força Aérea dos EUA e militares de outras nações aliadas, com atividades realizadas entre 14 de agosto e 24 de setembro. As ações acontecem em Campo Grande, Aquidauana, Miranda e Bodoquena, todos no Mato Grosso do Sul.

O objetivo central é simular cenários de busca e salvamento, aprimorando a interoperabilidade entre as forças participantes, um tipo de exercício comum entre países que mantêm cooperação militar de longo prazo.

Por que a presença do avião chama tanta atenção?

A passagem da aeronave pelo Brasil reacende o interesse público em torno da captura de Maduro, ocorrida na madrugada de 3 de janeiro de 2026, quando forças americanas prenderam o ex-mandatário e sua esposa, Cilia Flores, em uma ação descrita por Washington como conjunta com autoridades policiais.

Mais de oito meses depois, o episódio ainda reverbera em tribunais e chancelarias internacionais, enquanto o futuro político da Venezuela segue incerto.