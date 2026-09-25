Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avião militar dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro pousa na Base Aérea de Campo Grande

Avião ligado à captura de Maduro pousa na Base Aérea de Campo Grande para participar de um exercício militar conjunto entre Brasil, EUA e outros países

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Juliana Matias

  • Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:50

Avião ligado à captura de Maduro pousa na Base Aérea de Campo Grande para participar de um exercício militar conjunto entre Brasil, EUA e outros países Crédito: Foto: Reprodução/Instagram/@mariliapodmais

Uma aeronave militar dos Estados Unidos ligada à operação que resultou na captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro pousou na Base Aérea de Campo Grande (BACG), em Mato Grosso do Sul. A confirmação partiu da própria Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Preparo (COMPREP), nesta semana.

O avião é um Lockheed Martin HC-130J Combat King II, versão especializada em busca e resgate em combate da tradicional família Hércules. Ele está no Brasil para participar do Exercício Conjunto Tápio 2026.

As rotas aéreas mais turbulentas do mundo

Saiba quais são as rotas de avião mais "agitadas" para se voar por Freepik
Cordilheira dos Andes por Freepix
Córdoba–Santiago na Argentina por Shutterstock
Essa rota ocupa o primeiro lugar entre os mais turbulentos por Reprodução
Mendoza–Salta na Argentina por Shutterstock
Percurso entre Mendoza, na Argentina, e Santiago, no Chile por REprodução
Turbli emprega o Índice de Dissipação de Vórtices (EDR) por Shutterstock
Avisão sa por Reprodução
1 de 8
Saiba quais são as rotas de avião mais "agitadas" para se voar por Freepik

Qual o papel desse avião na operação contra Maduro?

Aeronaves do mesmo modelo operaram a partir de Porto Rico, dando suporte às tropas dos EUA na ação que culminou na prisão de Maduro em Caracas, em janeiro deste ano. Vale destacar: os Estados Unidos não confirmaram oficialmente quais aeronaves específicas participaram da operação na Venezuela, a ligação é feita pelo modelo da aeronave.

O HC-130J tem como principal função reabastecer em voo helicópteros Sikorsky HH-60 Pave Hawk/Jolly Green II, usados em incursões de resgate. Segundo a Lockheed Martin, ele é "a única plataforma de resgate de pessoal dedicada da Força Aérea dos EUA".

Do que se trata o Exercício Conjunto Tápio 2026?

O treinamento reúne a FAB, a Força Aérea dos EUA e militares de outras nações aliadas, com atividades realizadas entre 14 de agosto e 24 de setembro. As ações acontecem em Campo Grande, Aquidauana, Miranda e Bodoquena, todos no Mato Grosso do Sul.

O objetivo central é simular cenários de busca e salvamento, aprimorando a interoperabilidade entre as forças participantes, um tipo de exercício comum entre países que mantêm cooperação militar de longo prazo.

Por que a presença do avião chama tanta atenção?

A passagem da aeronave pelo Brasil reacende o interesse público em torno da captura de Maduro, ocorrida na madrugada de 3 de janeiro de 2026, quando forças americanas prenderam o ex-mandatário e sua esposa, Cilia Flores, em uma ação descrita por Washington como conjunta com autoridades policiais.

Mais de oito meses depois, o episódio ainda reverbera em tribunais e chancelarias internacionais, enquanto o futuro político da Venezuela segue incerto.

A chegada do Combat King II a Campo Grande é, sobretudo, uma coincidência simbólica: o mesmo tipo de aeronave que apoiou uma das operações mais comentadas do ano agora participa de um treinamento rotineiro em solo brasileiro, longe dos holofotes que marcaram sua atuação em janeiro.

Tags:

Aviação

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Ave do deserto carrega água no próprio corpo, voa por até 30 km, e tenta matar a sede dos próprios filhotes

Ave do deserto carrega água no próprio corpo, voa por até 30 km, e tenta matar a sede dos próprios filhotes
Imagem - Caso JonBenét Ramsey: quem matou a miss mirim? Entenda crime que virou série da Netflix

Caso JonBenét Ramsey: quem matou a miss mirim? Entenda crime que virou série da Netflix