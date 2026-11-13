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Avril Lavigne anuncia nascimento da primeira filha e pega fãs de surpresa

Cantora compartilhou álbum de registros com uma criança e escreveu 'Nossa mini princesa chegou'; publicação gerou dúvidas entre os seguidores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:11

Avril Lavigne anuncia chegada da 'sua princesa' e deixa fãs confusos: 'Vcê virou mãe?'
Avril Lavigne anuncia chegada da 'sua princesa' e deixa fãs confusos: 'Vcê virou mãe?' Crédito: Reprodução | Instagram

Avril Lavigne surpreendeu os fãs na tarde desta sexta-feira (13) ao compartilhar um álbum de fotos em que aparece ao lado de um bebê. Na legenda, a cantora escreveu: “Nossa mini princesa chegou”, levantando especulações sobre uma possível maternidade.

A publicação chamou atenção também porque a artista estava há mais de um ano sem atualizar o perfil nas redes sociais. A novidade inesperada deixou os seguidores curiosos, já que não havia indícios públicos de que Avril estivesse esperando seu primeiro filho.

Avril Lavigne

Avril Lavigne faz 41 anos e volta a ser alvo da teoria da conspiração sobre sósia por Reprodução/Redes Sociais
Conhecida por hits como “Complicated”, “My Happy Ending” e “Girlfriend”, a canadense marcou uma geração e segue influenciando artistas até hoje por Reprodução/Youtube
Avril Lavigne por Reprodução/Redes Sociais
Avril Lavigne por Reprodução/Redes Sociais
Avril Lavigne por Reprodução/Redes Sociais
Avril Lavigne por Reprodução/Redes Sociais
Avril Lavigne por Reprodução/Redes Sociais
Avril Lavigne por Reprodução/Redes Sociais
Avril Lavigne por Reprodução
Avril Lavigne por Reprodução
Avril Lavigne por Reprodução
Avril Lavigne por Reprodução/Getty Images
Avril Lavigne por Reprodução
Avril Lavigne por Reprodução/Redes Sociais
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Avril Lavigne faz 41 anos e volta a ser alvo da teoria da conspiração sobre sósia por Reprodução/Redes Sociais

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Nos comentários, internautas dividiram opiniões sobre o significado das imagens. Enquanto alguns questionaram se a cantora realmente havia se tornado mãe, outros aproveitaram para parabenizá-la pela chegada da criança.

Aos 42 anos, Avril Lavigne marcou uma geração de jovens nos anos 2000 e se tornou um dos principais nomes do pop punk. Com sucessos como ‘Complicated’, ‘Sk8er Boi’ e ‘Girlfriend’, a canadense conquistou fãs ao redor do mundo e ficou conhecida também pelo visual que ajudou a popularizar a estética punk entre o público jovem.

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