Avril Lavigne anuncia nascimento da primeira filha e pega fãs de surpresa

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Felipe Sena
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:11
Avril Lavigne surpreendeu os fãs na tarde desta sexta-feira (13) ao compartilhar um álbum de fotos em que aparece ao lado de um bebê. Na legenda, a cantora escreveu: “Nossa mini princesa chegou”, levantando especulações sobre uma possível maternidade.
A publicação chamou atenção também porque a artista estava há mais de um ano sem atualizar o perfil nas redes sociais. A novidade inesperada deixou os seguidores curiosos, já que não havia indícios públicos de que Avril estivesse esperando seu primeiro filho.
Avril Lavigne
Nos comentários, internautas dividiram opiniões sobre o significado das imagens. Enquanto alguns questionaram se a cantora realmente havia se tornado mãe, outros aproveitaram para parabenizá-la pela chegada da criança.
Aos 42 anos, Avril Lavigne marcou uma geração de jovens nos anos 2000 e se tornou um dos principais nomes do pop punk. Com sucessos como ‘Complicated’, ‘Sk8er Boi’ e ‘Girlfriend’, a canadense conquistou fãs ao redor do mundo e ficou conhecida também pelo visual que ajudou a popularizar a estética punk entre o público jovem.