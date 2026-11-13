MAMÃE

Avril Lavigne anuncia nascimento da primeira filha e pega fãs de surpresa

Cantora compartilhou álbum de registros com uma criança e escreveu 'Nossa mini princesa chegou'; publicação gerou dúvidas entre os seguidores

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:11

Avril Lavigne anuncia chegada da 'sua princesa' e deixa fãs confusos: 'Vcê virou mãe?' Crédito: Reprodução | Instagram

Avril Lavigne surpreendeu os fãs na tarde desta sexta-feira (13) ao compartilhar um álbum de fotos em que aparece ao lado de um bebê. Na legenda, a cantora escreveu: “Nossa mini princesa chegou”, levantando especulações sobre uma possível maternidade.

A publicação chamou atenção também porque a artista estava há mais de um ano sem atualizar o perfil nas redes sociais. A novidade inesperada deixou os seguidores curiosos, já que não havia indícios públicos de que Avril estivesse esperando seu primeiro filho.

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Nos comentários, internautas dividiram opiniões sobre o significado das imagens. Enquanto alguns questionaram se a cantora realmente havia se tornado mãe, outros aproveitaram para parabenizá-la pela chegada da criança.