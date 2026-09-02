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Axila lisinha: 7 cuidados que ajudam a evitar irritação, bolinhas e pelos encravados

Esfoliação sem exageros, hidratação e atenção à depilação podem deixar a pele das axilas mais uniforme e diminuir o desconforto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 22:50

Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante
Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante Crédito: Shutterstock

A pele das axilas enfrenta atrito, suor, desodorante e diferentes métodos de depilação. Por isso, vermelhidão, pelos encravados, pequenas bolinhas e sensação áspera podem aparecer mesmo em quem mantém uma rotina de higiene diária.

Para deixar a região mais lisa, não é necessário apostar em muitos produtos. Alguns cuidados com a depilação e com a barreira da pele podem fazer mais diferença.

Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante

Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante por Shutterstock
Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante por Shutterstock
Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante por Shutterstock
Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante por Shutterstock
Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante por Shutterstock
Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante por Shutterstock
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Forte cheiro nas axilas: odor pode ser evitado com outros truques além do desodorante por Shutterstock

Evite passar a lâmina várias vezes

Repetir muitas passadas no mesmo lugar aumenta o atrito e pode provocar pequenas lesões. Use uma lâmina limpa e afiada e algum produto que facilite o deslizamento. Lâminas cegas ou muito usadas tendem a exigir mais pressão sobre a pele.

Não depile a pele seca

Passar a lâmina diretamente sobre a axila seca aumenta o atrito. Fazer a depilação depois de molhar a região e utilizar um produto adequado para ajudar a lâmina a deslizar pode reduzir a irritação.

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Esfolie, mas sem exagerar

Uma esfoliação suave pode ajudar a remover células mortas acumuladas na superfície da pele, mas esfregar a axila com força ou usar produtos abrasivos frequentemente pode provocar justamente o efeito contrário: irritação e sensibilidade.

Hidrate a região

A axila também é pele e pode ressecar. Um hidratante suave e sem fragrância pode ajudar a manter a barreira cutânea e melhorar a sensação de aspereza, especialmente depois da depilação.

Cuidado com ácidos e receitas caseiras

Limão, bicarbonato e misturas abrasivas podem irritar a pele e não são boas opções para tentar clarear ou deixar a axila lisa. Ácidos usados em cosméticos também exigem cuidado, principalmente logo após a depilação.

Evite cutucar pelos encravados

Tentar retirar o pelo com unha, agulha ou pinça pode machucar a região e favorecer inflamação, infecção e manchas. Se os pelos encravados aparecem com frequência, pode ser necessário rever o método de depilação.

Dê atenção às bolinhas persistentes

Nem toda bolinha na axila é simplesmente consequência da depilação. Lesões dolorosas, profundas, que aumentam de tamanho, liberam secreção ou aparecem repetidamente merecem avaliação de um dermatologista. O mesmo vale para irritação ou escurecimento persistentes, principalmente quando surgem sem uma causa evidente.

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