ESTILO DE VIDA

Azeite e açúcar saem da cozinha, vão parar nos joelhos: para que serve e por que é recomendado essa mistura após o banho

Mistura age sobre a camada superficial da pele e pode mudar temporariamente o toque de regiões ásperas



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16:16

Açúcar ajuda a remover células acumuladas na superfície, enquanto o azeite facilita a massagem nos joelhos Crédito: Ilustração gerada por IA

Depois do banho, o joelho ainda parece carregar uma camada que a água não levou embora. A pele fica opaca, áspera ao toque e, em alguns pontos, até esbranquiçada. É nessa hora que duas coisas normalmente separadas na cozinha, o açúcar e o azeite, acabam indo parar no banheiro.

Misturados, eles formam uma pasta usada para suavizar a região. Os cristais ajudam a retirar parte das células acumuladas na superfície, enquanto o azeite facilita a massagem e deixa a pele mais macia ao toque. O efeito, porém, tem limite: a mistura pode melhorar temporariamente a textura, mas não trata sozinha um ressecamento persistente.

Dor no joelho e nas articulações 1 de 10

Por que o joelho resseca?

A região passa o dia dobrando, esticando, encostando em tecidos e, muitas vezes, apoiada sobre superfícies. Essa rotina de atrito ajuda a explicar por que a pele dos joelhos pode ficar mais espessa e áspera do que em outras partes das pernas.

Quando o ressecamento aumenta, a superfície perde parte da uniformidade e células mortas podem ficar mais perceptíveis. É justamente sobre essa camada mais superficial que a esfoliação atua.

O açúcar não muda a estrutura da pele nem resolve manchas profundas. Ele apenas ajuda a desprender parte desse acúmulo durante a massagem.

Açúcar faz o trabalho mecânico

Na mistura, o açúcar entra como esfoliante físico.

Os pequenos cristais deslizam sobre a pele e ajudam a soltar células acumuladas. A diferença costuma aparecer primeiro no toque: depois do enxágue, a região pode parecer mais lisa e menos áspera.

Só que existe uma linha curta entre esfoliar e irritar.

Pressionar demais, insistir por vários minutos ou repetir o procedimento com frequência pode deixar a pele vermelha, sensível e ainda mais ressecada. A melhor aplicação é justamente a que quase não exige força.

Azeite ajuda no deslizamento

Se o açúcar fosse usado sozinho, os cristais encontrariam mais resistência durante a massagem. O azeite entra para formar a pasta e fazer com que ela deslize melhor sobre a pele.

Uma colher de azeite para cerca de duas de açúcar já costuma ser suficiente para chegar a uma textura granulada, mas fácil de espalhar.

O óleo também deixa uma sensação de maciez depois do enxágue. Isso, porém, não significa que a etapa de hidratação possa ser abandonada.

A mistura funciona melhor como um cuidado pontual. Quem realmente ajuda a manter a água na pele ao longo do tempo é uma rotina regular de hidratação.

Como aplicar nos joelhos?

O banho facilita o processo porque a região já está limpa e a pele tende a estar mais confortável para a aplicação.

Com uma pequena quantidade da mistura nas mãos, espalhe sobre cada joelho e faça movimentos circulares lentos. Não é necessário pressionar os cristais contra a pele nem esfregar até aparecer vermelhidão.

Depois de alguns instantes, retire tudo com água e seque dando leves toques com a toalha.

É justamente aí que entra uma etapa mais importante que a própria receita: aplicar um hidratante corporal enquanto a pele ainda não perdeu toda a umidade do banho.

Maciez não significa tratamento

A mudança pode ser percebida imediatamente, principalmente em joelhos que estavam com a superfície muito áspera.

Esse resultado rápido também ajuda a explicar por que receitas com açúcar se tornam tão populares. A mão passa pela região e encontra uma textura diferente minutos depois.

Mas o efeito é superficial.

A mistura não trata causas de ressecamento recorrente, não clareia manchas profundas e não impede que a aspereza volte se a pele continuar recebendo muito atrito e pouca hidratação.

Por isso, usar mais açúcar ou repetir o procedimento todos os dias não acelera o resultado. Pode fazer justamente o contrário.

Melhor não usar todo dia

A pele precisa de tempo entre uma esfoliação e outra.

Quando o açúcar vira parte diária da rotina, os cristais podem remover mais do que o excesso superficial e deixar a região sensibilizada. Ardência, coceira e vermelhidão são sinais para interromper o uso.

Também não é uma boa ideia passar a mistura sobre cortes, rachaduras, descamação intensa ou qualquer área já irritada.

Nesses casos, o joelho precisa de menos atrito, não de mais.

Hidratação faz diferença

A cena final não deveria terminar com o pote de açúcar voltando para a cozinha.

Depois que a mistura sai da pele, é o hidratante que ajuda a prolongar aquela sensação de maciez. Cremes corporais mais consistentes costumam funcionar melhor nas regiões que ressecam com facilidade, como joelhos e cotovelos.

Também ajuda reduzir banhos muito quentes e evitar esfregar a área com buchas agressivas.

São cuidados menos chamativos que uma receita feita com ingredientes da despensa, mas fazem mais diferença quando a intenção é impedir que a aspereza volte rapidamente.

Quando a receita não basta?

Se o joelho permanece muito grosso, dolorido, rachado ou apresenta coceira e vermelhidão recorrentes, continuar aumentando a frequência da esfoliação não resolve o problema.

Nessa situação, a mudança na textura pode ter outras causas e merece uma avaliação adequada.

Para um ressecamento leve, porém, açúcar e azeite podem funcionar como um cuidado ocasional. A mistura retira parte do excesso superficial, deixa a região mais agradável ao toque e abre espaço para a etapa que realmente sustenta o resultado.