'Babaca': Lucas Guedez detona Vini Jr., expõe mágoa por namoro com Virginia e dispara: 'Vai se catar e virar macho'

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Giuliana Mancini
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:45
Lucas Guedez se revoltou após descobrir que Vini Jr. deixou de segui-lo no Instagram. O influenciador criticou publicamente o jogador do Real Madrid nas redes sociais, chamou o atleta de "babaca" e afirmou que ele teria feito "um monte de coisa errada" durante o relacionamento com sua amiga, Virginia Fonseca.
"O cara apronta e faz um monte de coisa errada com a minha amiga, e eu pago o pato por nunca ter concordado com as cachorrices desse babaca que vem me dar unfollow", disparou.
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O influenciador também demonstrou incômodo por continuar seguindo o perfil do atleta depois de ter sido retirado da lista de pessoas acompanhadas por ele. "Que ódio que me dá quando alguém dá unfollow e deixa a pessoa seguindo como fã. Deu unfollow e me deixou seguindo ele como fã. Eu não sou seu fã! Nunca fui", reclamou.
Em outro momento do desabafo, Lucas voltou a criticar a postura do jogador e afirmou que estava guardando o incômodo havia algum tempo. A reclamação também envolveu o chamado soft block, prática que consiste em deixar de seguir alguém e remover essa pessoa da própria lista de seguidores. Para Lucas, Vini deveria ter encerrado a conexão virtual dos dois lados.
"O cara é um vacilão! Aprontou todas e ainda quer sair como... Vai se catar e virar macho. Cansei! O que mais me irritou foi ele me dar unfollow e me deixar seguindo ele. Sai como se eu fosse fã, e não sou. Eu estava quietinho na minha! Não mexe comigo. Estou com coisas entalada há tanto tempo. Me segurei e estou segurando", afirmou.
Entenda o término de Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr. anunciaram o fim do relacionamento em outubro, após uma relação marcada por idas e vindas. Antes da separação definitiva, os dois já haviam passado por outros rompimentos, em meio a rumores de infidelidade envolvendo o jogador.
A situação também repercutiu entre pessoas próximas à influenciadora. Além de Lucas Guedez, Margareth Serrão, mãe de Virginia, e Duda Freire, amiga próxima da empresária, também deixaram de ser seguidas pelo atacante no Instagram, segundo as informações divulgadas.