CHÁ DA ALICE

Babado Novo e É o Tchan arrastam multidão no Rio de Janeiro em celebração aos 40 anos da Axé Music

Show agitou o Centro da cidade

A energia de Salvador tomou conta do Centro do Rio de Janeiro neste domingo (2). O Chá da Alice pôs todo mundo para dançar, comemorando os 40 anos da Axé Music, com o suingue do Babado Novo liderada pela cantora Mari Antunes, do É o Tchan e da roda Sambay. Mari Antunes desceu do Trio e foi cantar junto com o folião o novo hit do Carnaval a música Sururu.>