Bacia com água morna e bicarbonato: para que serve e por que é recomendado fazer escalda-pés contra mau cheiro

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:55
O bicarbonato de sódio costuma aparecer em receitas caseiras de limpeza, mas também ganhou espaço entre os cuidados com a pele. Uma das práticas mais conhecidas consiste em misturar o ingrediente com água morna e deixar os pés de molho por alguns minutos.
Na tentativa de aliviar o cansaço, suavizar os calcanhares e combater odores desagradáveis, muitas pessoas recorrem à combinação. A facilidade de preparo e o baixo custo ajudam a explicar a popularidade desse hábito.
O banho de pés com água morna é uma prática caseira utilizada para proporcionar conforto e aliviar a sensação de cansaço ao final do dia.
Apesar da fama, os resultados não são tão garantidos quanto algumas receitas sugerem. A água morna pode proporcionar uma sensação temporária de conforto, mas faltam evidências científicas de que acrescentar bicarbonato ofereça benefícios consistentes à saúde dos pés.
Por possuir propriedades alcalinas, o bicarbonato de sódio consegue modificar o pH da água. Essa característica contribuiu para sua popularização em preparações caseiras destinadas a combater odores.
Conhecido como bromidrose plantar, o mau cheiro dos pés surge principalmente da interação entre o suor e as bactérias presentes na pele. O problema costuma aumentar quando a pessoa passa muitas horas usando calçados fechados.
Entretanto, a capacidade do bicarbonato de alterar o pH não significa que um escalda-pés com o ingrediente consiga controlar o odor de maneira eficaz. Ainda faltam estudos que comprovem esse benefício.
A Cleveland Clinic alerta que muitas receitas caseiras para os pés não possuem respaldo científico suficiente. Além disso, algumas misturas podem provocar irritações, especialmente quando utilizadas com frequência.
Depois de alguns minutos em contato com a água morna, a camada superficial da pele pode apresentar uma textura temporariamente mais macia. Essa mudança explica a sensação de suavidade percebida por algumas pessoas após o escalda-pés.
Nos calcanhares, porém, o efeito não significa que a mistura seja capaz de tratar rachaduras profundas ou restaurar a hidratação natural da pele.
Permanecer muito tempo com os pés submersos pode, inclusive, provocar o efeito contrário. A exposição prolongada à água favorece o ressecamento e pode comprometer a barreira de proteção cutânea.
Para evitar esse problema, a Academia Americana de Dermatologia recomenda limitar banhos e duchas a períodos de cinco a dez minutos, especialmente entre pessoas com tendência à pele seca.
Outra medida importante é aplicar um hidratante adequado logo após a lavagem. O produto ajuda a conservar a umidade e contribui para manter os calcanhares protegidos.
Embora seja um ingrediente comum nas cozinhas, o bicarbonato não está livre de riscos quando entra em contato frequente com a pele.
Sua alcalinidade pode interferir no equilíbrio natural da barreira cutânea, responsável por proteger o organismo contra agentes externos e reduzir a perda de água.
Em pessoas com dermatite, sensibilidade ou rachaduras, o contato com preparações caseiras pode aumentar o desconforto e favorecer o aparecimento de irritações.
O uso repetido também merece atenção. Segundo a Cleveland Clinic, o bicarbonato não substitui tratamentos específicos contra infecções fúngicas e pode causar reações indesejadas na pele.
Já quem possui diabetes, alterações de sensibilidade ou problemas circulatórios deve evitar escalda-pés caseiros sem orientação profissional. Nessas condições, pequenas lesões podem apresentar maior risco de complicações.
Mais importante do que apostar em misturas caseiras é manter uma rotina adequada de higiene. A limpeza diária ajuda a controlar o acúmulo de suor e resíduos responsáveis pelo odor desagradável.
Durante o banho, lavar os pés com água e sabonete suave costuma ser suficiente para remover a sujeira acumulada ao longo do dia.
A secagem também merece atenção especial. Deixar umidade entre os dedos favorece a proliferação de fungos e pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de pele.
Além disso, trocar as meias regularmente e alternar o uso dos calçados ajuda a reduzir o ambiente úmido que facilita a multiplicação de micro-organismos.
De acordo com a Academia Americana de Dermatologia, escolher meias que absorvam ou afastem a transpiração e permitir que os sapatos sequem completamente são medidas importantes para prevenir infecções.
Na maioria das situações, mudanças simples nos hábitos de higiene ajudam a controlar o mau cheiro ocasional dos pés. Entretanto, a persistência do problema pode indicar transpiração excessiva ou outras alterações que exigem avaliação.
Sinais como coceira, vermelhidão, descamação e rachaduras entre os dedos também precisam de atenção, principalmente quando não desaparecem com os cuidados habituais.
Diante desses sintomas, procurar um dermatologista permite identificar a causa do desconforto e receber orientações específicas para cada situação.
Mesmo sendo apresentado como solução para diferentes problemas domésticos, o bicarbonato exige cautela quando aplicado à pele. Para manter os pés saudáveis, a combinação de limpeza adequada, secagem cuidadosa e hidratação continua sendo a alternativa mais segura.