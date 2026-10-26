ESTILO DE VIDA

Bacia com água morna e bicarbonato: para que serve e por que é recomendado fazer escalda-pés contra mau cheiro

Combinação simples ganhou fama nos cuidados caseiros, mas pode provocar ressecamento e desconforto quando usada sem cautela



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:55

Mistura de água morna e bicarbonato exige cuidados, pois o uso frequente pode provocar irritações na pele Crédito: Ilustração gerada por IA

O bicarbonato de sódio costuma aparecer em receitas caseiras de limpeza, mas também ganhou espaço entre os cuidados com a pele. Uma das práticas mais conhecidas consiste em misturar o ingrediente com água morna e deixar os pés de molho por alguns minutos.

Na tentativa de aliviar o cansaço, suavizar os calcanhares e combater odores desagradáveis, muitas pessoas recorrem à combinação. A facilidade de preparo e o baixo custo ajudam a explicar a popularidade desse hábito.

O banho de pés com água morna é uma prática caseira utilizada para proporcionar conforto e aliviar a sensação de cansaço ao final do dia. 1 de 6

Apesar da fama, os resultados não são tão garantidos quanto algumas receitas sugerem. A água morna pode proporcionar uma sensação temporária de conforto, mas faltam evidências científicas de que acrescentar bicarbonato ofereça benefícios consistentes à saúde dos pés.

O que acontece com os pés?

Por possuir propriedades alcalinas, o bicarbonato de sódio consegue modificar o pH da água. Essa característica contribuiu para sua popularização em preparações caseiras destinadas a combater odores.

Conhecido como bromidrose plantar, o mau cheiro dos pés surge principalmente da interação entre o suor e as bactérias presentes na pele. O problema costuma aumentar quando a pessoa passa muitas horas usando calçados fechados.

Entretanto, a capacidade do bicarbonato de alterar o pH não significa que um escalda-pés com o ingrediente consiga controlar o odor de maneira eficaz. Ainda faltam estudos que comprovem esse benefício.

A Cleveland Clinic alerta que muitas receitas caseiras para os pés não possuem respaldo científico suficiente. Além disso, algumas misturas podem provocar irritações, especialmente quando utilizadas com frequência.

Água morna amolece a pele?

Depois de alguns minutos em contato com a água morna, a camada superficial da pele pode apresentar uma textura temporariamente mais macia. Essa mudança explica a sensação de suavidade percebida por algumas pessoas após o escalda-pés.

Nos calcanhares, porém, o efeito não significa que a mistura seja capaz de tratar rachaduras profundas ou restaurar a hidratação natural da pele.

Permanecer muito tempo com os pés submersos pode, inclusive, provocar o efeito contrário. A exposição prolongada à água favorece o ressecamento e pode comprometer a barreira de proteção cutânea.

Para evitar esse problema, a Academia Americana de Dermatologia recomenda limitar banhos e duchas a períodos de cinco a dez minutos, especialmente entre pessoas com tendência à pele seca.

Outra medida importante é aplicar um hidratante adequado logo após a lavagem. O produto ajuda a conservar a umidade e contribui para manter os calcanhares protegidos.

Bicarbonato pode prejudicar a pele?

Embora seja um ingrediente comum nas cozinhas, o bicarbonato não está livre de riscos quando entra em contato frequente com a pele.

Sua alcalinidade pode interferir no equilíbrio natural da barreira cutânea, responsável por proteger o organismo contra agentes externos e reduzir a perda de água.

Em pessoas com dermatite, sensibilidade ou rachaduras, o contato com preparações caseiras pode aumentar o desconforto e favorecer o aparecimento de irritações.

O uso repetido também merece atenção. Segundo a Cleveland Clinic, o bicarbonato não substitui tratamentos específicos contra infecções fúngicas e pode causar reações indesejadas na pele.

Já quem possui diabetes, alterações de sensibilidade ou problemas circulatórios deve evitar escalda-pés caseiros sem orientação profissional. Nessas condições, pequenas lesões podem apresentar maior risco de complicações.

O segredo contra o mau cheiro

Mais importante do que apostar em misturas caseiras é manter uma rotina adequada de higiene. A limpeza diária ajuda a controlar o acúmulo de suor e resíduos responsáveis pelo odor desagradável.

Durante o banho, lavar os pés com água e sabonete suave costuma ser suficiente para remover a sujeira acumulada ao longo do dia.

A secagem também merece atenção especial. Deixar umidade entre os dedos favorece a proliferação de fungos e pode contribuir para o desenvolvimento de problemas de pele.

Além disso, trocar as meias regularmente e alternar o uso dos calçados ajuda a reduzir o ambiente úmido que facilita a multiplicação de micro-organismos.

De acordo com a Academia Americana de Dermatologia, escolher meias que absorvam ou afastem a transpiração e permitir que os sapatos sequem completamente são medidas importantes para prevenir infecções.

Quando procurar um especialista?

Na maioria das situações, mudanças simples nos hábitos de higiene ajudam a controlar o mau cheiro ocasional dos pés. Entretanto, a persistência do problema pode indicar transpiração excessiva ou outras alterações que exigem avaliação.

Sinais como coceira, vermelhidão, descamação e rachaduras entre os dedos também precisam de atenção, principalmente quando não desaparecem com os cuidados habituais.

Diante desses sintomas, procurar um dermatologista permite identificar a causa do desconforto e receber orientações específicas para cada situação.