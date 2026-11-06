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Backstage Lab reúne 581 participantes em Salvador e debate futuro dos bastidores do entretenimento

Seminário realizado na Casa das Histórias promoveu três dias de formação gratuita, com oficinas e painéis sobre tecnologia, saúde mental e grandes produções

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:26

Segunda edição do Backstage Lab reuniu 581 inscritos em Salvador para discutir formação, tecnologia e os desafios do trabalho nos bastidores do entretenimento Crédito: Divulgação

Por trás de um grande show, festival ou espetáculo existe uma equipe que trabalha para que tudo aconteça. É justamente esse universo que esteve no centro da segunda edição do Backstage Lab, realizada entre terça-feira (3) e quinta-feira (5), na Casa das Histórias de Salvador. O encontro reuniu 581 inscritos em três dias de atividades gratuitas voltadas à qualificação de profissionais do entretenimento.

Integrado ao 2º Fórum Salvador Cidade da Música 2026, o seminário teve oito painéis e duas oficinas práticas. A programação abordou questões que atravessam o mercado de eventos, como inteligência artificial, novas tecnologias, liderança feminina, saúde mental, eventos corporativos e estrutura técnica de grandes produções.

Com o tema “O futuro do espetáculo começa nos bastidores”, a iniciativa chamou atenção para uma área essencial da economia criativa, mas que nem sempre ganha visibilidade. Segundo o III Dimensionamento Econômico do Setor de Eventos, realizado pela ABEOC Brasil e pelo Sebrae, o segmento movimentou R$ 813,5 bilhões em 2024, o equivalente a 4,6% do PIB brasileiro, e gerou 12,7 milhões de empregos.

Um dos assuntos discutidos foi a necessidade de formar profissionais para acompanhar a expansão do calendário de eventos de Salvador. O painel de abertura reuniu Camila Rebouças, idealizadora do Backstage Lab, Isaac Edington, presidente da Saltur, e Nell Araújo, do Teatroescola e Teatro Jorge Amado, com mediação de Laisa Naiane, do Mundo da Música.

A programação também discutiu os impactos da inteligência artificial nas operações de áudio, iluminação e painéis de LED, além dos desafios enfrentados por mulheres em cargos de liderança. Outro debate colocou em pauta a saúde mental de quem trabalha nos bastidores, considerando jornadas extensas, pressão e informalidade no setor.

Na quinta-feira (5), o foco passou para a formação prática. Os participantes acompanharam duas oficinas de quatro horas: uma sobre elaboração, leitura e negociação de rider técnico, documento que reúne as necessidades de uma produção, conduzida por Ronaldo de Souza; e outra sobre a plataforma de áudio profissional sem fio Spectera, apresentada por Lazzaro Jesus em parceria com a Sennheiser.

Para Camila Rebouças, a adesão ao encontro demonstra a demanda por qualificação no setor. A organização pretende dar continuidade ao projeto com novas ações, cursos e oficinas. A próxima participação está prevista para o Rio2C, em abril de 2027, no Palco Mundo da Música.