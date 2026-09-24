MÚSICA

Baiana Anne Louise une funk e música eletrônica em parceria com MC Rebecca e Clementaum

Com “Despertador”, DJ amplia trajetória internacional e aproxima referências da Bahia, do funk e da cena eletrônica

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19:25

Baiana Anne Louise se une a MC Rebecca e Clementaum em “Despertador”, faixa que mistura funk e música eletrônica Crédito: Divulgação

Da Bahia para mais de 30 países, a DJ e produtora Anne Louise vive uma nova fase na carreira. Depois de construir trajetória na cena eletrônica e se apresentar em diferentes palcos internacionais, a artista baiana aposta agora em uma colaboração que reúne três universos musicais distintos: “Despertador”, parceria com MC Rebecca e Clementaum.

A faixa mistura funk, tribal house e música eletrônica e surgiu justamente do encontro entre as identidades das três artistas. A ideia foi preservar as características de cada uma sem limitar a música a um único gênero.

Para Rebecca, a liberdade criativa foi fundamental durante o processo. “Enxerguei ali artistas que não têm medo de experimentar. A Anne Louise tem uma identidade muito forte dentro da música eletrônica, o Clementaum traz uma personalidade única e eu cheguei com a minha essência do funk”, afirma.

Embora “Despertador” já existisse antes da parceria, a música passou por transformações até encontrar a sonoridade atual. O processo de produção incorporou as referências de cada artista e levou a faixa para uma proposta voltada às pistas.

Para Anne Louise, a conexão entre diferentes públicos também passa pela identidade que construiu desde a Bahia. A DJ começou profissionalmente no estado e se tornou residente do Grupo San Sebastian, antes de ampliar sua atuação para outros países.

“Acho que o público sente quando existe verdade. As pessoas se conectam muito com artistas que carregam história, personalidade e pertencimento. E eu tenho muito orgulho de representar o Brasil e a Bahia nos lugares por onde passo”, afirma.

A relação com a música, no entanto, começou bem antes das pistas. Anne estudou piano clássico na infância e, anos depois, encontrou na música eletrônica o caminho profissional. Desde então, passou por eventos e festivais como White Party Bangkok, Circuit Festival, We Party Madrid e Pride New York.

“A música conecta pessoas que muitas vezes nem falam o mesmo idioma. Quando estou tocando, sinto que existe uma troca muito humana acontecendo ali. É isso que mais me move”, completa.