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Baiana de Salvador é anunciada no ‘Chef de Alto Nível’; conheça Jéssica Cunha

Empresária de 35 anos começou a cozinhar aos 12 para cuidar dos irmãos e agora representa a Bahia na nova temporada do reality da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 18:53

Baiana de Salvador, Jéssica Cunha é anunciada no elenco de ‘Chef de Alto Nível’
Baiana de Salvador, Jéssica Cunha é anunciada no elenco de ‘Chef de Alto Nível’ Crédito: Guido Argel

A Bahia terá uma representante na nova temporada de ‘Chef de Alto Nível’. Natural de Salvador, Jéssica Cunha, de 35 anos, foi anunciada nesta segunda-feira (5) como uma das participantes do reality gastronômico da Globo.

A baiana disputa a competição na categoria de cozinheira amadora, mas sua relação com a gastronomia começou ainda na infância. Aos 12 anos, Jéssica passou a preparar as refeições da família enquanto cuidava dos quatro irmãos mais novos durante o período em que a mãe trabalhava.

Jéssica Cunha

Baiana de Salvador, Jéssica Cunha é anunciada no elenco de ‘Chef de Alto Nível’ por Guido Argel
Baiana de Salvador, Jéssica Cunha é anunciada no elenco de ‘Chef de Alto Nível’ por Guido Argel
Baiana de Salvador, Jéssica Cunha é anunciada no elenco de ‘Chef de Alto Nível’ por Guido Argel
Baiana de Salvador, Jéssica Cunha é anunciada no elenco de ‘Chef de Alto Nível’ por Guido Argel
Baiana de Salvador, Jéssica Cunha é anunciada no elenco de ‘Chef de Alto Nível’ por Guido Argel
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Baiana de Salvador, Jéssica Cunha é anunciada no elenco de ‘Chef de Alto Nível’ por Guido Argel

O que começou como uma necessidade acabou se transformando em uma relação afetiva com a cozinha. Entre as principais referências de Jéssica está a tia Maristela, responsável por preparar sorvetes, empadas e bolos para os encontros familiares nos fins de semana.

Hoje, Jéssica atua como empresária e é sócia do marido no segmento de consórcios, mas mantém a gastronomia como uma de suas formas preferidas de reunir pessoas. Ela define sua cozinha como afetiva e gosta de transformar refeições em momentos de encontro.

Baiana aposta nos frutos do mar

Para encarar a competição, Jéssica pretende apostar nos preparos que já domina. Risotos, peixes, carnes, massas e frutos do mar estão entre suas especialidades.

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Um dos pratos que se tornou sua marca registrada entre familiares e amigos é o camarão no abacaxi. O bacalhau preparado para ocasiões especiais também está entre os destaques de seu repertório.

Diante de participantes com experiência profissional e criadores de conteúdo especializados em gastronomia, a estratégia da baiana é apostar naquilo que conhece. Jéssica pretende evitar preparos excessivamente complexos e priorizar calma, estratégia e consistência.

A nova temporada de ‘Chef de Alto Nível’ é comandada por Ana Maria Braga e reúne participantes em três categorias: profissionais, cozinheiros da internet e amadores. Jéssica é uma das representantes da categoria amadora e leva para a competição uma trajetória construída entre a cozinha de casa, as memórias familiares e a culinária afetiva.

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