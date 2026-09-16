REALITY SHOW

Baiana Gabriela é eliminada do ‘MasterChef Brasil’ e ganha convite especial de Jacquin

Após deixar a disputa pelo Top 5, médica obstetra recebeu o próprio broche do chef e foi convidada a estagiar em seus restaurantes

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:14

Baiana Gabriela deixa o ‘MasterChef Brasil’ após erro no Baked Alaska Crédito: Divulgação/Band

A baiana Gabriela deixou o ‘MasterChef Brasil 2026’ na noite desta terça-feira (15), mas saiu do reality com uma oportunidade que poucos participantes recebem. Após a eliminação, Erick Jacquin tirou o próprio broche e entregou à cozinheira, além de convidá-la para conhecer de perto a cozinha de seus restaurantes.

Apontada por parte do público como uma das favoritas ao título, Gabriela não conseguiu garantir uma vaga no Top 5 após enfrentar uma prova de Baked Alaska, sobremesa conhecida pelo alto grau de dificuldade. O prato exigia equilíbrio entre bolo, sorvete e merengue, e a participante acabou tendo problemas justamente na estrutura do sorvete.

Participantes do MasterChef Brasil 2026 1 de 18

Durante a avaliação, Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Jacquin fizeram ressalvas à sobremesa. Jacquin, porém, destacou o sabor de pistache. Gabriela explicou depois que tentou deixar o sorvete mais cremoso combinando dois tipos de gordura, mas a escolha prejudicou a montagem.

A despedida ganhou um momento inesperado quando Jacquin decidiu quebrar o protocolo do programa. O chef entregou seu próprio broche à participante e deixou as portas de sua equipe abertas para ela. “O dia que você quiser passar o dia dentro da cozinha, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe, é só ligar para a gente que você será bem-vinda”, afirmou.

Gabriela ainda poderá passar alguns dias trabalhando com a equipe do chef caso aceite o convite. Mesmo com a experiência na cozinha profissional, ela pretende continuar conciliando a gastronomia com a medicina, sua área de formação.

Top 5 definido

Com a saída da baiana, a disputa pelo título ficou entre Carla, Jéssica, Madu, Jesuíno e Rodrigo.