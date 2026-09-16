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Baiana Gabriela é eliminada do ‘MasterChef Brasil’ e ganha convite especial de Jacquin

Após deixar a disputa pelo Top 5, médica obstetra recebeu o próprio broche do chef e foi convidada a estagiar em seus restaurantes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:14

Baiana Gabriela deixa o ‘MasterChef Brasil’ após erro no Baked Alaska
Baiana Gabriela deixa o ‘MasterChef Brasil’ após erro no Baked Alaska Crédito: Divulgação/Band

A baiana Gabriela deixou o ‘MasterChef Brasil 2026’ na noite desta terça-feira (15), mas saiu do reality com uma oportunidade que poucos participantes recebem. Após a eliminação, Erick Jacquin tirou o próprio broche e entregou à cozinheira, além de convidá-la para conhecer de perto a cozinha de seus restaurantes.

Apontada por parte do público como uma das favoritas ao título, Gabriela não conseguiu garantir uma vaga no Top 5 após enfrentar uma prova de Baked Alaska, sobremesa conhecida pelo alto grau de dificuldade. O prato exigia equilíbrio entre bolo, sorvete e merengue, e a participante acabou tendo problemas justamente na estrutura do sorvete.

Participantes do MasterChef Brasil 2026

Gabriela por Divulgação
Matheus por Divulgação
Carla por Divulgação
Aline por Divulgação
Everaldo por Divulgação
Giovanni por Divulgação
Jesuino por Divulgação
Jéssica por Divulgação
Júlia por Divulgação
Larissa por Divulgação
Maria por Divulgação
Marcelo por Divulgação
Maria Eduarda por Divulgação
Nuri por Divulgação
Patric por Divulgação
Taís por Divulgação
Rodrigo por Divulgação
Reinaldo por Divulgação
1 de 18
Gabriela por Divulgação

Durante a avaliação, Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Jacquin fizeram ressalvas à sobremesa. Jacquin, porém, destacou o sabor de pistache. Gabriela explicou depois que tentou deixar o sorvete mais cremoso combinando dois tipos de gordura, mas a escolha prejudicou a montagem.

A despedida ganhou um momento inesperado quando Jacquin decidiu quebrar o protocolo do programa. O chef entregou seu próprio broche à participante e deixou as portas de sua equipe abertas para ela. “O dia que você quiser passar o dia dentro da cozinha, com as pessoas que trabalham comigo, com a minha equipe, é só ligar para a gente que você será bem-vinda”, afirmou.

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Gabriela ainda poderá passar alguns dias trabalhando com a equipe do chef caso aceite o convite. Mesmo com a experiência na cozinha profissional, ela pretende continuar conciliando a gastronomia com a medicina, sua área de formação.

Top 5 definido

Com a saída da baiana, a disputa pelo título ficou entre Carla, Jéssica, Madu, Jesuíno e Rodrigo.

Nas redes sociais, a eliminação movimentou os fãs do programa. Jesuíno ganhou força entre os internautas, que passaram a chamá-lo de “Jesuwinner”, enquanto Carla voltou a ser alvo de críticas de parte do público, que questionou a avaliação dos jurados em algumas provas. Essas reações, no entanto, refletem opiniões dos espectadores e não uma confirmação de favorecimento no programa.

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