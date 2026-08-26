MÚSICA

Bailarino de Ivete, DELLIMA aposta em bachata, brega e nostalgia em novo álbum

"Retropolitano" reúne referências da cidade natal do artista e chega às plataformas digitais

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:52

DELLIMA Crédito: Divulgação

O cantor, bailarino, ator e coreógrafo DELLIMA lançou nesta sexta-feira (21) o álbum "Retropolitano", seu segundo trabalho de estúdio. O projeto reúne referências da cultura de Salvador, cidade onde nasceu, com elementos retrô, música contemporânea e experimentações sonoras.

A ideia do disco surgiu durante um período de mudanças na vida pessoal e profissional do artista. Aos 28 anos, DELLIMA precisou interromper temporariamente a carreira como cantor e dançarino para trabalhar, enquanto lidava com uma lesão no joelho que poderia comprometer seu retorno aos palcos.

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"Eu tinha essa sensação de que muitas coisas presentes no meu passado e na minha terra me trariam alguma resposta. Achava que, ao tentar me apegar a esse sentimento nostálgico, eu poderia mudar o que eu estava sentindo. Daí nasce 'Retro-Politano' (Retrô e Soteropolitano), um olhar para a cultura de Salvador e as influências que eu tive crescendo aqui na Bahia", afirma.

O álbum é formado por faixas que acompanham diferentes momentos dessa trajetória, passando por relações, amadurecimento, saúde mental, consciência de classe e reconstrução pessoal. Entre elas estão "Amarelo", "Coração Valente", "Viro Bicho", "Vamos Viver", "Perdendo Tempo", "Desmoronar", "Dói", "Pesadelos", "Maré", "Cais", "1 Segundo" e "Baby eu tô bem".

"Retropolitano é sobre amadurecimento, duro, tardio, mas vivo e real. E, por isso, me orgulho tanto desse projeto", resume o artista.

Na produção, o álbum conta com mixagem de Peu de Melo, que já trabalhou com Jorge Vercillo, e masterização de Jorge Victor, integrante da equipe responsável pelo álbum "Coisas Naturais", de Marina Sena.