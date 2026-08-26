Bailarino de Ivete, DELLIMA aposta em bachata, brega e nostalgia em novo álbum

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Carol Neves
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:52
O cantor, bailarino, ator e coreógrafo DELLIMA lançou nesta sexta-feira (21) o álbum "Retropolitano", seu segundo trabalho de estúdio. O projeto reúne referências da cultura de Salvador, cidade onde nasceu, com elementos retrô, música contemporânea e experimentações sonoras.
A ideia do disco surgiu durante um período de mudanças na vida pessoal e profissional do artista. Aos 28 anos, DELLIMA precisou interromper temporariamente a carreira como cantor e dançarino para trabalhar, enquanto lidava com uma lesão no joelho que poderia comprometer seu retorno aos palcos.
Cantor lança novo disco
"Eu tinha essa sensação de que muitas coisas presentes no meu passado e na minha terra me trariam alguma resposta. Achava que, ao tentar me apegar a esse sentimento nostálgico, eu poderia mudar o que eu estava sentindo. Daí nasce 'Retro-Politano' (Retrô e Soteropolitano), um olhar para a cultura de Salvador e as influências que eu tive crescendo aqui na Bahia", afirma.
O álbum é formado por faixas que acompanham diferentes momentos dessa trajetória, passando por relações, amadurecimento, saúde mental, consciência de classe e reconstrução pessoal. Entre elas estão "Amarelo", "Coração Valente", "Viro Bicho", "Vamos Viver", "Perdendo Tempo", "Desmoronar", "Dói", "Pesadelos", "Maré", "Cais", "1 Segundo" e "Baby eu tô bem".
"Retropolitano é sobre amadurecimento, duro, tardio, mas vivo e real. E, por isso, me orgulho tanto desse projeto", resume o artista.
Na produção, o álbum conta com mixagem de Peu de Melo, que já trabalhou com Jorge Vercillo, e masterização de Jorge Victor, integrante da equipe responsável pelo álbum "Coisas Naturais", de Marina Sena.
DELLIMA também integra o corpo de dançarinos de Ivete Sangalo. Seu primeiro álbum, "DELLÍRIO", foi lançado de forma independente e ultrapassou 1 milhão de streams. O novo trabalho já está disponível para pré-save nas plataformas digitais.