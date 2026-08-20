CIÊNCIA

Baleias-cachalote mudam forma de se comunicar quando percebe barulho de navios, invadem zona do oceano azul e intrigam cientistas

Pesquisadores encontraram mudanças nas vocalizações de cachalotes quando embarcações estavam próximas, levantando dúvidas sobre a comunicação.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:57

Grupo de baleias-cachalote nada em águas abertas, espécie que depende de sons para se comunicar e perceber o ambiente. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Uma mudança quase imperceptível nos sons emitidos por baleias-cachalote chamou a atenção de pesquisadores no Caribe. Quando embarcações se aproximavam, os animais encurtavam o intervalo entre seus cliques e passavam a usar um tipo de padrão sonoro com mais frequência. O comportamento reforça uma preocupação que cresce entre especialistas: o barulho produzido por navios pode interferir na comunicação dos cetáceos.

O estudo analisou registros de baleias que vivem nas águas próximas à ilha de Dominica, no Caribe. A equipe examinou mais de 10 mil codas, nome dado às sequências distintas de cliques usadas pelos cachalotes para se comunicar. Os sons foram registrados entre 2014 e 2016 por meio de equipamentos acústicos presos aos animais.

Grupo de baleias-cachalote nada em águas abertas, espécie que depende de sons para se comunicar e perceber o ambiente. 1 de 6

O som muda com os navios

Os pesquisadores compararam os sons emitidos quando havia embarcações próximas e quando o ambiente estava livre do ruído de navios. A diferença apareceu tanto na estrutura das codas quanto no tempo entre um clique e outro.

Na presença das embarcações, as baleias produziram mais a-codas do que i-codas. Além disso, os intervalos entre os cliques ficaram menores. A equipe conseguiu até identificar a presença de navios a partir do padrão sonoro produzido pelas baleias.

Essas codas funcionam como sequências organizadas de cliques. Pesquisas anteriores já mostraram que os cachalotes possuem diferentes padrões de vocalização, usados em uma comunicação complexa. O novo trabalho indica que esse sistema também pode sofrer alterações diante de uma fonte externa de som.

Comunicação pode ficar difícil

O resultado levanta uma questão que ainda não tem resposta definitiva: as baleias estão mudando os sons de propósito para conseguir se comunicar melhor ou o barulho das embarcações está alterando a maneira como elas produzem suas vocalizações?

Os próprios pesquisadores apontam essa dúvida. Outra dificuldade apareceu durante a análise: quando havia ruído de navios, ficou mais complicado identificar corretamente cada tipo de coda. Isso sugere que a poluição sonora pode afetar não só a produção dos sinais, mas também a capacidade de os animais distinguirem aquilo que estão ouvindo.

A pesquisa, publicada em junho na revista Ecological Informatics, encontrou evidências de que o ruído de embarcações está associado a mudanças sistemáticas nas características das vocalizações. O trabalho, porém, não determina se essas alterações ajudam ou prejudicam os cachalotes a longo prazo.

Um oceano cada vez mais barulhento

A preocupação vai além de uma população específica. O tráfego marítimo acrescenta sons ao ambiente subaquático em que baleias e outros animais dependem da audição para se orientar, encontrar alimento e interagir.

Segundo a matéria de referência, o ruído provocado por navios vem aumentando com a expansão das atividades industriais e comerciais no mar. Outros estudos também relacionam a poluição sonora subaquática a efeitos como estresse, mudanças de área de ocorrência e alterações no comportamento de alimentação e reprodução.

No caso dos cachalotes, o desafio ganha uma dimensão particular porque os animais dependem de sequências de cliques para sua vida social e para a percepção do ambiente. Quando o som ao redor muda, até uma pequena alteração no ritmo dessas vocalizações pode revelar que algo também mudou no mundo submerso.