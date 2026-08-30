Banana caramelizada de travessa é super fácil de fazer e é uma das sobremesas cremosas mais gostosas que você vai provar

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:00
Banana, caramelo e um creme bem geladinho formam uma combinação difícil de dar errado. Essa sobremesa é uma alternativa para quem quer preparar um doce simples, mas com aparência e textura mais caprichadas do que apenas servir a fruta caramelizada.
A receita é montada em camadas e combina a banana cozida rapidamente na calda de açúcar com um creme feito à base de leite condensado, leite e creme de leite. Depois de pronta, precisa de apenas duas horas de geladeira antes de ser servida.
Veja como fazer uma banana caramelizada de travessa deliciosa
Ingredientes
Para a banana caramelizada:
* 6 bananas maduras cortadas em rodelas
* 2 xícaras de açúcar
* 2 xícaras de água
Para o creme:
* 1 caixa de leite condensado
* 2 colheres de sopa de amido de milho
* 500 ml de leite
* 1 caixa de creme de leite
* 1 colher de chá de essência de baunilha
Como fazer
Comece pelo caramelo. Coloque o açúcar em uma panela e deixe derreter até ganhar uma tonalidade dourada. Acrescente a água com cuidado e mexa até que o açúcar derretido se dissolva e forme uma calda.
Adicione as bananas cortadas em rodelas e cozinhe por cerca de cinco minutos. Retire do fogo e reserve enquanto prepara o creme.
Em outra panela, misture o leite condensado, o amido de milho e o leite. Leve ao fogo, mexendo constantemente, até engrossar e adquirir uma consistência cremosa.
Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e a essência de baunilha e misture novamente até ficar homogêneo.
Para montar, distribua uma camada de banana caramelizada no fundo de uma travessa ou de taças individuais. Cubra com o creme e continue intercalando as duas preparações.
Leve à geladeira por pelo menos duas horas. A sobremesa deve ser servida bem gelada.
Para finalizar, canela combina especialmente com a banana e pode ser polvilhada pouco antes de servir. Outra possibilidade é acrescentar granola por cima para criar um contraste crocante com o creme.