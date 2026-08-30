Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Banana caramelizada de travessa é super fácil de fazer e é uma das sobremesas cremosas mais gostosas que você vai provar

Receita combina banana no caramelo com creme de leite condensado e baunilha e fica ainda melhor depois de algumas horas na geladeira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:00

Depois de montada, a sobremesa fica duas horas na geladeira e pode ser finalizada com canela ou granola
Depois de montada, a sobremesa fica duas horas na geladeira e pode ser finalizada com canela ou granola Crédito: Reprodução

Banana, caramelo e um creme bem geladinho formam uma combinação difícil de dar errado. Essa sobremesa é uma alternativa para quem quer preparar um doce simples, mas com aparência e textura mais caprichadas do que apenas servir a fruta caramelizada.

A receita é montada em camadas e combina a banana cozida rapidamente na calda de açúcar com um creme feito à base de leite condensado, leite e creme de leite. Depois de pronta, precisa de apenas duas horas de geladeira antes de ser servida.

Veja como fazer uma banana caramelizada de travessa deliciosa

Depois de montada, a sobremesa fica duas horas na geladeira e pode ser finalizada com canela ou granola por Reprodução
Na montagem, basta intercalar a banana caramelizada e o creme até preencher a travessa por Reprodução
O creme leva leite condensado, leite, amido de milho, creme de leite e um toque de baunilha por Reprodução
O primeiro passo é preparar o caramelo e cozinhar as rodelas de banana por cerca de cinco minutos por Reprodução
A receita leva apenas 8 ingredientes e não precisa de liquidificador para ser preparada por Reprodução
A banana caramelizada de travessa combina camadas de fruta no caramelo com um creme bem geladinho por Reprodução
1 de 6
Depois de montada, a sobremesa fica duas horas na geladeira e pode ser finalizada com canela ou granola por Reprodução

Ingredientes

Para a banana caramelizada:

* 6 bananas maduras cortadas em rodelas

* 2 xícaras de açúcar

* 2 xícaras de água

Leia mais

Imagem - Pizza de liquidificador fica pronta sem precisar sovar a massa e é uma opção prática e deliciosa para o jantar

Pizza de liquidificador fica pronta sem precisar sovar a massa e é uma opção prática e deliciosa para o jantar

Imagem - Romeu e Julieta de forno (ou AirFryer): sobremesa cremosa por dentro e com casquinha crocante por fora leva apenas 4 ingredientes e fica pronta em 15 minutos

Romeu e Julieta de forno (ou AirFryer): sobremesa cremosa por dentro e com casquinha crocante por fora leva apenas 4 ingredientes e fica pronta em 15 minutos

Imagem - Bebida cremosa e quentinha com camomila e canela é perfeita para tomar antes de dormir e ter uma noite tranquila

Bebida cremosa e quentinha com camomila e canela é perfeita para tomar antes de dormir e ter uma noite tranquila

Para o creme:

* 1 caixa de leite condensado

* 2 colheres de sopa de amido de milho

* 500 ml de leite

* 1 caixa de creme de leite

* 1 colher de chá de essência de baunilha

Leia mais

Imagem - Morango do Amor versão 2.0? Aprenda a fazer o morango cravejado, receita que viralizou e mistura crocância e brigadeiro macio

Morango do Amor versão 2.0? Aprenda a fazer o morango cravejado, receita que viralizou e mistura crocância e brigadeiro macio

Imagem - Empanada de liquidificador é super fácil e rápida de fazer: aprenda a deixar a massa fofinha e o recheio bem cremoso

Empanada de liquidificador é super fácil e rápida de fazer: aprenda a deixar a massa fofinha e o recheio bem cremoso

Imagem - Tapioca fica seca e dura? Aprenda de uma vez por todas a deixar a massa do seu beiju recheado macia e fofinha

Tapioca fica seca e dura? Aprenda de uma vez por todas a deixar a massa do seu beiju recheado macia e fofinha

Como fazer

Comece pelo caramelo. Coloque o açúcar em uma panela e deixe derreter até ganhar uma tonalidade dourada. Acrescente a água com cuidado e mexa até que o açúcar derretido se dissolva e forme uma calda.

Adicione as bananas cortadas em rodelas e cozinhe por cerca de cinco minutos. Retire do fogo e reserve enquanto prepara o creme.

Em outra panela, misture o leite condensado, o amido de milho e o leite. Leve ao fogo, mexendo constantemente, até engrossar e adquirir uma consistência cremosa.

Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e a essência de baunilha e misture novamente até ficar homogêneo.

Para montar, distribua uma camada de banana caramelizada no fundo de uma travessa ou de taças individuais. Cubra com o creme e continue intercalando as duas preparações.

Leve à geladeira por pelo menos duas horas. A sobremesa deve ser servida bem gelada.

Para finalizar, canela combina especialmente com a banana e pode ser polvilhada pouco antes de servir. Outra possibilidade é acrescentar granola por cima para criar um contraste crocante com o creme.

Mais recentes

Imagem - Aos 35 anos, peixe-boi Astro sobrevive a 34 atropelamentos, tem ferimento de 22 cm causado por hélice e vira alvo de selfies, abraços e até cerveja; agora, ganha proteção da Justiça

Aos 35 anos, peixe-boi Astro sobrevive a 34 atropelamentos, tem ferimento de 22 cm causado por hélice e vira alvo de selfies, abraços e até cerveja; agora, ganha proteção da Justiça
Imagem - Pão de queijo de liquidificador fica pronto em poucos minutos, sem sujeira na cozinha, e é uma ótima opção de lanche

Pão de queijo de liquidificador fica pronto em poucos minutos, sem sujeira na cozinha, e é uma ótima opção de lanche
Imagem - Portas removidas, cama hospitalar e cadeira motorizada: como é a estrutura preparada para o home care de Lito Sousa

Portas removidas, cama hospitalar e cadeira motorizada: como é a estrutura preparada para o home care de Lito Sousa