RECEITA

Banana caramelizada de travessa é super fácil de fazer e é uma das sobremesas cremosas mais gostosas que você vai provar

Receita combina banana no caramelo com creme de leite condensado e baunilha e fica ainda melhor depois de algumas horas na geladeira

Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10:00

Depois de montada, a sobremesa fica duas horas na geladeira e pode ser finalizada com canela ou granola Crédito: Reprodução

Banana, caramelo e um creme bem geladinho formam uma combinação difícil de dar errado. Essa sobremesa é uma alternativa para quem quer preparar um doce simples, mas com aparência e textura mais caprichadas do que apenas servir a fruta caramelizada.

A receita é montada em camadas e combina a banana cozida rapidamente na calda de açúcar com um creme feito à base de leite condensado, leite e creme de leite. Depois de pronta, precisa de apenas duas horas de geladeira antes de ser servida.

Veja como fazer uma banana caramelizada de travessa deliciosa 1 de 6

Ingredientes

Para a banana caramelizada:

* 6 bananas maduras cortadas em rodelas

* 2 xícaras de açúcar

* 2 xícaras de água

Para o creme:

* 1 caixa de leite condensado

* 2 colheres de sopa de amido de milho

* 500 ml de leite

* 1 caixa de creme de leite

* 1 colher de chá de essência de baunilha

Como fazer

Comece pelo caramelo. Coloque o açúcar em uma panela e deixe derreter até ganhar uma tonalidade dourada. Acrescente a água com cuidado e mexa até que o açúcar derretido se dissolva e forme uma calda.

Adicione as bananas cortadas em rodelas e cozinhe por cerca de cinco minutos. Retire do fogo e reserve enquanto prepara o creme.

Em outra panela, misture o leite condensado, o amido de milho e o leite. Leve ao fogo, mexendo constantemente, até engrossar e adquirir uma consistência cremosa.

Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e a essência de baunilha e misture novamente até ficar homogêneo.

Para montar, distribua uma camada de banana caramelizada no fundo de uma travessa ou de taças individuais. Cubra com o creme e continue intercalando as duas preparações.

Leve à geladeira por pelo menos duas horas. A sobremesa deve ser servida bem gelada.