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Banana recheada com carne seca: receita assada no forno surpreende pela mistura de sabores, preparo simples e conquista a internet

Com banana-da-terra madura e recheio bem temperado, prato combina doce e salgado em uma receita fácil de fazer em casa



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:11

[Banana-da-terra recheada com carne Crédito: Imagem: Ildi Papp | Shutterstock

A banana-da-terra madura ganha uma nova apresentação em uma receita que chama atenção nas redes sociais. Aberta ao meio, recheada com carne seca desfiada e levada ao forno, a fruta se transforma em uma espécie de canoa, com sabor adocicado, recheio salgado e uma aparência que foge do convencional.

Por trás da novidade visual, existe uma combinação bastante conhecida da culinária brasileira. Banana-da-terra e carne seca dividem espaço em diferentes preparações tradicionais, especialmente em receitas que exploram o contraste entre a doçura da fruta e o sabor intenso da carne.

Delícias de banana 1 de 22

Vídeos publicados na internet ajudaram a popularizar a montagem, que dispensa massas e preparações elaboradas. O resultado pode ser servido como prato principal ou acompanhamento, dependendo da quantidade de recheio e dos ingredientes escolhidos.

Apesar da aparência diferente, a canoa de banana com carne seca é relativamente simples de preparar. O principal cuidado está na escolha de uma fruta que suporte o aquecimento e no dessalgue da carne, etapa fundamental para equilibrar o sabor.

Por que usar banana-da-terra?

Mais firme e rica em amido que muitas variedades consumidas cruas, a banana-da-terra apresenta características favoráveis ao preparo de receitas quentes. Sua textura permite que seja cozida, frita ou assada sem perder completamente a estrutura.

Quando madura, a fruta desenvolve uma doçura que combina com recheios salgados. No forno, sua polpa amolece e ajuda a equilibrar a intensidade da carne seca, formando uma mistura de sabores bastante característica.

A Embrapa destaca a versatilidade da banana-da-terra, utilizada em preparações cozidas, fritas, assadas e na produção de purês. A instituição também desenvolve variedades destinadas a esse tipo de consumo, como a BRS Terra-Anã.

Para a receita, prefira bananas maduras, mas ainda firmes. Frutas excessivamente moles podem dificultar a montagem e perder o formato durante o aquecimento.

O segredo está no recheio

Responsável pelo sabor mais intenso da preparação, a carne seca precisa passar por um processo adequado de dessalgue antes de ser utilizada.

Tradicionalmente, o ingrediente é deixado de molho em água fria, sob refrigeração, com trocas periódicas do líquido. Depois, deve ser cozido até atingir uma textura macia, que permita desfiá-lo com facilidade.

Refogar a carne com cebola, alho e um pouco de gordura acrescenta sabor ao recheio. Cheiro-verde, pimenta-do-reino e outros temperos podem complementar a mistura, conforme a preferência de quem prepara.

Evite acrescentar sal antes de provar a carne, já que parte da quantidade utilizada na conservação pode permanecer mesmo depois do dessalgue.

Ingredientes da receita

Para preparar quatro canoas, separe:

2 bananas-da-terra grandes, maduras e firmes

300 g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite ou manteiga

Cheiro-verde a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Queijo ralado ou fatiado, se desejar

As quantidades são uma sugestão para preparo doméstico e podem ser adaptadas conforme o tamanho das frutas e a preferência pelo recheio.

Como preparar as canoas

Comece aquecendo o azeite ou a manteiga em uma frigideira. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Depois, adicione o alho e a carne seca desfiada, misturando bem para distribuir os temperos.

Finalize o recheio com cheiro-verde e pimenta-do-reino. Caso a carne esteja muito seca, pequenas quantidades de água podem ajudar a manter a mistura úmida, sem deixá-la líquida.

Enquanto isso, lave as bananas e corte cada uma ao meio, no sentido do comprimento. Retire a casca e acomode as metades em uma assadeira levemente untada, mantendo a parte cortada voltada para cima.

Com uma colher, pressione delicadamente o centro de cada metade para criar espaço para o recheio. Distribua a carne seca sobre as bananas, formando quatro porções. Se desejar, acrescente queijo por cima para criar uma cobertura gratinada.

Leve ao forno preaquecido a aproximadamente 180 °C por 20 a 30 minutos, observando o ponto da fruta. O tempo pode variar conforme a maturação da banana, seu tamanho e as características do forno.

A preparação estará pronta quando a banana estiver macia e o recheio aquecido. Caso utilize queijo, espere até que a cobertura derreta e comece a dourar.

Como servir a receita

Arroz branco e salada verde são acompanhamentos que ajudam a compor uma refeição completa sem competir com o sabor da banana e da carne seca.

Para quem prefere uma apresentação mais elaborada, as canoas podem ser finalizadas com cheiro-verde fresco ou pequenas porções de queijo gratinado. Servi-las individualmente também valoriza o formato da receita.

Outra possibilidade é preparar versões menores para servir como entrada. Nesse caso, a quantidade de recheio deve ser ajustada para que a fruta continue fácil de manusear.