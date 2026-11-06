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Banana recheada com carne seca: receita assada no forno surpreende pela mistura de sabores, preparo simples e conquista a internet

Com banana-da-terra madura e recheio bem temperado, prato combina doce e salgado em uma receita fácil de fazer em casa

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:11

Banana-da-terra recheada com carne moída (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)
[Banana-da-terra recheada com carne  Crédito: Imagem: Ildi Papp | Shutterstock

A banana-da-terra madura ganha uma nova apresentação em uma receita que chama atenção nas redes sociais. Aberta ao meio, recheada com carne seca desfiada e levada ao forno, a fruta se transforma em uma espécie de canoa, com sabor adocicado, recheio salgado e uma aparência que foge do convencional.

Por trás da novidade visual, existe uma combinação bastante conhecida da culinária brasileira. Banana-da-terra e carne seca dividem espaço em diferentes preparações tradicionais, especialmente em receitas que exploram o contraste entre a doçura da fruta e o sabor intenso da carne.

Delícias de banana

Vitamina de mamão, banana, granola e aveia (Imagem: Giovani Dressler | Shutterstock) por Imagem: Giovani Dressler | Shutterstock
Ovo Banana Café, da CamuCaju Confeitaria por CORREIO/Marina Silva
Milk-shake vegano de banana (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
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Banana-da-terra recheada com carne moída (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock) por Imagem: Ildi Papp | Shutterstock
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Sorvete de banana e amendoim (Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock) por Imagem: Liudmyla Chuhunova | Shutterstock
Receitas com banana muito madura por Divulgação
Bolo de banana por Divulgação
Sorvete de banana por Divulgação
Doce de banana por Divulgação
Milkshake de banana por Divulgação
Panqueca de banana por Divulgação
Tapioca de carne do sol com banana-da-terra por Reprodução
Bebida revitalizante de banana e manga (Imagem: Nataliya Arzamasova |Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova |Shutterstock
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Sorvete de banana com cacau (Imagem: laksena | Shutterstock) por Imagem: laksena | Shutterstock
Torta de banana (Imagem: EasterBunny | Shutterstock) por Imagem: EasterBunny | Shutterstock
Empada de banana (Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock) por Imagem: Cacio Murilo | Shutterstock
Bolo detox de banana com aveia (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock) por Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock
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Vitamina de mamão, banana, granola e aveia (Imagem: Giovani Dressler | Shutterstock) por Imagem: Giovani Dressler | Shutterstock

Vídeos publicados na internet ajudaram a popularizar a montagem, que dispensa massas e preparações elaboradas. O resultado pode ser servido como prato principal ou acompanhamento, dependendo da quantidade de recheio e dos ingredientes escolhidos.

Apesar da aparência diferente, a canoa de banana com carne seca é relativamente simples de preparar. O principal cuidado está na escolha de uma fruta que suporte o aquecimento e no dessalgue da carne, etapa fundamental para equilibrar o sabor.

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Por que usar banana-da-terra?

Mais firme e rica em amido que muitas variedades consumidas cruas, a banana-da-terra apresenta características favoráveis ao preparo de receitas quentes. Sua textura permite que seja cozida, frita ou assada sem perder completamente a estrutura.

Quando madura, a fruta desenvolve uma doçura que combina com recheios salgados. No forno, sua polpa amolece e ajuda a equilibrar a intensidade da carne seca, formando uma mistura de sabores bastante característica.

A Embrapa destaca a versatilidade da banana-da-terra, utilizada em preparações cozidas, fritas, assadas e na produção de purês. A instituição também desenvolve variedades destinadas a esse tipo de consumo, como a BRS Terra-Anã.

Para a receita, prefira bananas maduras, mas ainda firmes. Frutas excessivamente moles podem dificultar a montagem e perder o formato durante o aquecimento.

O segredo está no recheio

Responsável pelo sabor mais intenso da preparação, a carne seca precisa passar por um processo adequado de dessalgue antes de ser utilizada.

Tradicionalmente, o ingrediente é deixado de molho em água fria, sob refrigeração, com trocas periódicas do líquido. Depois, deve ser cozido até atingir uma textura macia, que permita desfiá-lo com facilidade.

Refogar a carne com cebola, alho e um pouco de gordura acrescenta sabor ao recheio. Cheiro-verde, pimenta-do-reino e outros temperos podem complementar a mistura, conforme a preferência de quem prepara.

Evite acrescentar sal antes de provar a carne, já que parte da quantidade utilizada na conservação pode permanecer mesmo depois do dessalgue.

Ingredientes da receita

Para preparar quatro canoas, separe:

  • 2 bananas-da-terra grandes, maduras e firmes
  • 300 g de carne seca dessalgada, cozida e desfiada
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite ou manteiga
  • Cheiro-verde a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Queijo ralado ou fatiado, se desejar

As quantidades são uma sugestão para preparo doméstico e podem ser adaptadas conforme o tamanho das frutas e a preferência pelo recheio.

Como preparar as canoas

Comece aquecendo o azeite ou a manteiga em uma frigideira. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Depois, adicione o alho e a carne seca desfiada, misturando bem para distribuir os temperos.

Finalize o recheio com cheiro-verde e pimenta-do-reino. Caso a carne esteja muito seca, pequenas quantidades de água podem ajudar a manter a mistura úmida, sem deixá-la líquida.

Enquanto isso, lave as bananas e corte cada uma ao meio, no sentido do comprimento. Retire a casca e acomode as metades em uma assadeira levemente untada, mantendo a parte cortada voltada para cima.

Com uma colher, pressione delicadamente o centro de cada metade para criar espaço para o recheio. Distribua a carne seca sobre as bananas, formando quatro porções. Se desejar, acrescente queijo por cima para criar uma cobertura gratinada.

Leve ao forno preaquecido a aproximadamente 180 °C por 20 a 30 minutos, observando o ponto da fruta. O tempo pode variar conforme a maturação da banana, seu tamanho e as características do forno.

A preparação estará pronta quando a banana estiver macia e o recheio aquecido. Caso utilize queijo, espere até que a cobertura derreta e comece a dourar.

Como servir a receita

Arroz branco e salada verde são acompanhamentos que ajudam a compor uma refeição completa sem competir com o sabor da banana e da carne seca.

Para quem prefere uma apresentação mais elaborada, as canoas podem ser finalizadas com cheiro-verde fresco ou pequenas porções de queijo gratinado. Servi-las individualmente também valoriza o formato da receita.

Outra possibilidade é preparar versões menores para servir como entrada. Nesse caso, a quantidade de recheio deve ser ajustada para que a fruta continue fácil de manusear.

O contraste entre doce e salgado é o principal atrativo do prato. A receita aproveita ingredientes familiares da cozinha brasileira e apresenta uma maneira diferente de combiná-los, sem exigir técnicas complicadas ou muito tempo de preparação.

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Dicas Receitas

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