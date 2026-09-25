AGENDA CULTURAL

Banda Colomy, com filho de Nando Reis, traz turnê de novo álbum a Salvador

O trio desembarca no Rio Vermelho neste sábado (26) para apresentar as faixas do disco 'Pra Quem Andou Perdido'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 12:29

Banda Colomy Crédito: Carol Siqueira

A banda Colomy chega a Salvador neste sábado (26) para a estreia do show de lançamento de seu segundo álbum, 'Pra Quem Andou Perdido'. O trio sobe ao palco do 30 Segundos Bar, no Rio Vermelho, a partir da meia-noite. Formado pelo músico paulistano Sebastião Reis e pelos gaúchos Pedro Lipa e Eduardo Schuler, o grupo transformou um período de intensas vulnerabilidades e mudanças na matéria-prima das novas músicas.

Banda Colomy lança segundo álbum da carreira 1 de 9

O novo projeto de estúdio sucede o disco 'Jaú' (2023) e funciona como uma jornada musical sobre finais, travessias e recomeços. Em entrevista anterior ao CORREIO, o baterista Eduardo Schuler detalhou a essência visceral do trabalho: "A gente tava tão fodido nas nossas vidas pessoais que aquelas gravações viraram tipo uma terapia em grupo".

O processo de composição aconteceu entre 2023 e 2024, guiado pelas dores e vivências reais dos três integrantes, resultando em uma sonoridade que mescla o pop rock brasileiro e influências sulistas. "Esse disco não tem um eu lírico, ele tem um eu eu. É um eu de verdade", disse Pedro Lipa ao CORREIO sobre a exposição emocional das faixas. Sebastião Reis também destacou como a amizade do trio serviu de rede de apoio fundamental para suportar o peso das gravações.

As nove faixas do trabalho ganharam o reforço de convidados de peso como Peter Buck, guitarrista do R.E.M., gravou as guitarras de 12 cordas na melancólica canção 'Rádio', enquanto Barrett Martin, baterista famoso por bandas como Screaming Trees e Mad Season, assumiu percussões no projeto.

Banda Colomy 1 de 12

A música brasileira é celebrada com a participação de Guilherme Arantes, com um solo no histórico piano elétrico Yamaha CP-70 para a faixa 'Se Ainda Existe Amor.'. Para o trio, o encontro transformou os ídolos de seus pais em parceiros de estúdio.

Apesar da densidade emocional presente no disco, o lembrete que fica é que temos que rir da própria desgraça, como resumiu Eduardo Schuler ao CORREIO: "Independente do caos, sempre há uma luz no fim do túnel - mesmo que seja de LED". É exatamente essa energia de volta por cima que Pedro Lipa espera contagiar quem estiver na plateia: "Um alívio muito grande e uma vontade de sair de casa e viver a vida". No fim das contas, foi quebrando a cara e tocando em frente que o grupo encontrou o próprio lugar, como reflete Sebastião Reis: "Agora eu sei o que eu errei, o que eu posso fazer melhor - acho que isso ajuda a gente a se achar".

SERVIÇO

O que: Show de lançamento do álbum Pra Quem Andou Perdido (Banda Colomy)

Quando: Sábado, 26 de setembro

Onde: 30 Segundos Bar, Rio Vermelho - Salvador

Horário: A partir da meia-noite