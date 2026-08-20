MÚSICA

Banda de metal cristã abre processo contra a Netflix por causa de Guerreiras do K-pop; entenda

Grupo chamado Demon Hunter alega confusão de público e prejuízos de marca devido ao título original do filme; ação judicial busca proibir o uso do termo e cobrar indenização.

Kamila Macedo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:45

Banda Demon Hunter processa Netflix por "Guerreiras do K-pop" (no original, KPop Demon Hunters) Crédito: Reprodução/Divulgação

A banda de metal cristão Demon Hunter entrou com um processo contra a Netflix por causa do título utilizado no filme “Guerreiras do K-pop”. Embora a associação não seja imediata em português, o nome original da produção lançada no streaming é “K-Pop Demon Hunters”. Na ação, a plataforma é acusada de infração de marca registrada do grupo musical.

De acordo a banda, o longa-metragem, os produtos licenciados e a futura turnê global da animação geram uma sobreposição quase total com as atividades da Demon Huter, o que estaria provocando uma confusão considerável entre os consumidores. A petição foi protocolada pela Hyde Lane, empresa que gerencia o grupo, contra a Netflix Studios e a promotora AEG Presents.

"Demon Hunter é uma banda de metal célebre e bem conhecida", diz a petição, obtida pelo site The Wrap. "Ela foi formada na virada do século e, há 25 anos, tem lançado álbuns, feito turnês e vendido produtos licenciados de forma consistente para um público grande e dedicado. Infelizmente, em 2025, a Netflix e a Netflix Studios, apesar de quase certamente terem conhecimento da Demon Hunter, optaram por lançar um filme intitulado 'KPop Demon Hunters'."

Guerreiras do K-pop (2025) 1 de 7

O documento ainda afirma que a produção "alcançou níveis sem precedentes de sucesso, não apenas como filme no serviço de streaming da Netflix, mas também como álbum da trilha sonora e dos produtos licenciados".

Como evidência, os advogados anexaram um e-mail de uma fã que teria confundido uma apresentação da banda com um show infantil inspirado em "Guerreiras do K-pop", gastando US$ 500 em ingressos para o evento em Albany, Nova York. No contato, ela solicita o reembolso.

"Há algum jeito de me devolverem o dinheiro ou me darem um crédito?", perguntou a pessoa, segundo o site Complex. "Se eu não conseguir o reembolso, não vou conseguir comprar ingressos para o show de verdade", argumentou.

O jornal The Guardian informou que, além desse episódio, um produtor de televisão também teria entrado em contato com a equipe do grupo após assumir equivocadamente que eles tinham vínculos com a animação.

A Hyde Lane registrou a marca "Demon Hunter" no segmento de música gravada e mercadorias em 2022, além de buscar exclusividade para apresentações ao vivo. Em contrapartida, a Netflix registrou a"K-Pop Demon Hunters" em diferentes categorias comerciais, enquanto outras solicitações seguem sob análise.

Diante do cenário, o grupo exige na Justiça que a plataforma seja proibida de utilizar o nome "KPop Demon Hunters" em músicas, produtos licenciados e na divulgação de apresentações ao vivo, além de pedir uma indenização em valor ainda não estipulado.

O longa-metragem “Guerreiras do K-pop” estreou na Netflix em 20 de junho de 2026 e se tornou um fenômeno global. A trama acompanha o trio Rumi, Mira e Zoey, que equilibram a carreira de estrelas da música com a missão secreta de defender o planeta de ameaças sobrenaturais. A produção conquistou o Oscar de Melhor Animação e de Melhor Canção Original (por “Golden”) em 2026, e as integrantes da banda fictícia Huntrix foram eleitas personalidades do ano pela revista Time.