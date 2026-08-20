Banda de metal cristã abre processo contra a Netflix por causa de Guerreiras do K-pop; entenda

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Kamila Macedo
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:45
A banda de metal cristão Demon Hunter entrou com um processo contra a Netflix por causa do título utilizado no filme “Guerreiras do K-pop”. Embora a associação não seja imediata em português, o nome original da produção lançada no streaming é “K-Pop Demon Hunters”. Na ação, a plataforma é acusada de infração de marca registrada do grupo musical.
De acordo a banda, o longa-metragem, os produtos licenciados e a futura turnê global da animação geram uma sobreposição quase total com as atividades da Demon Huter, o que estaria provocando uma confusão considerável entre os consumidores. A petição foi protocolada pela Hyde Lane, empresa que gerencia o grupo, contra a Netflix Studios e a promotora AEG Presents.
"Demon Hunter é uma banda de metal célebre e bem conhecida", diz a petição, obtida pelo site The Wrap. "Ela foi formada na virada do século e, há 25 anos, tem lançado álbuns, feito turnês e vendido produtos licenciados de forma consistente para um público grande e dedicado. Infelizmente, em 2025, a Netflix e a Netflix Studios, apesar de quase certamente terem conhecimento da Demon Hunter, optaram por lançar um filme intitulado 'KPop Demon Hunters'."
Guerreiras do K-pop (2025)
O documento ainda afirma que a produção "alcançou níveis sem precedentes de sucesso, não apenas como filme no serviço de streaming da Netflix, mas também como álbum da trilha sonora e dos produtos licenciados".
Como evidência, os advogados anexaram um e-mail de uma fã que teria confundido uma apresentação da banda com um show infantil inspirado em "Guerreiras do K-pop", gastando US$ 500 em ingressos para o evento em Albany, Nova York. No contato, ela solicita o reembolso.
"Há algum jeito de me devolverem o dinheiro ou me darem um crédito?", perguntou a pessoa, segundo o site Complex. "Se eu não conseguir o reembolso, não vou conseguir comprar ingressos para o show de verdade", argumentou.
O jornal The Guardian informou que, além desse episódio, um produtor de televisão também teria entrado em contato com a equipe do grupo após assumir equivocadamente que eles tinham vínculos com a animação.
A Hyde Lane registrou a marca "Demon Hunter" no segmento de música gravada e mercadorias em 2022, além de buscar exclusividade para apresentações ao vivo. Em contrapartida, a Netflix registrou a"K-Pop Demon Hunters" em diferentes categorias comerciais, enquanto outras solicitações seguem sob análise.
Diante do cenário, o grupo exige na Justiça que a plataforma seja proibida de utilizar o nome "KPop Demon Hunters" em músicas, produtos licenciados e na divulgação de apresentações ao vivo, além de pedir uma indenização em valor ainda não estipulado.
O longa-metragem “Guerreiras do K-pop” estreou na Netflix em 20 de junho de 2026 e se tornou um fenômeno global. A trama acompanha o trio Rumi, Mira e Zoey, que equilibram a carreira de estrelas da música com a missão secreta de defender o planeta de ameaças sobrenaturais. A produção conquistou o Oscar de Melhor Animação e de Melhor Canção Original (por “Golden”) em 2026, e as integrantes da banda fictícia Huntrix foram eleitas personalidades do ano pela revista Time.
Formada em Seattle, nos anos 2000, Demon Hunter está em seu 12º álbum de estúdio, lançado em setembro de 2025, consolidando sua trajetória de peso no universo do heavy metal cristão. A banda acumula cerca de 350 mil ouvintes mensais no Spotify.