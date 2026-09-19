Banda Maglore faz primeiro show do novo álbum 'Fluxo Natural' em Salvador no Pelourinho

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:06
A banda Maglore faz neste domingo (20) o primeiro show do novo álbum 'Fluxo Natural', lançado em agosto pela LOCO Records. A apresentação acontece no Largo da Tieta, no Pelourinho, a partir das 18h. O evento traz a sonoridade já conhecida da banda ao misturar indie, rock brasileiro, folk, MPB e referências das décadas de 1970 e 1980.
Banda Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para Salvador
O grupo formado em 2009 conta com Felipe Dieder (bateria), Teago Oliveira (vocal e guitarra), Lelo Brandão (guitarra e teclado), Lucas Gonçalves (baixo e voz).
O show em Salvador contará com sucessos que marcaram os quase 20 anos de estrada da banda, que tem passagens por grandes palcos como o Lollapalooza Brasil, Rock in Rio e festivais internacionais nos Estados Unidos. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos online. Acesse aqui.
Show: Maglore - Lançamento do álbum 'Fluxo Natural'
Data: 20 de setembro
Local: Largo da Tieta, no Pelourinho, Centro Histórico, Salvador, BA
Ingressos: A partir de R$ 50 (meia-entrada - 1 lote) e R$ 100 (inteira - 1 lote)
Onde comprar: Acesse aqui.