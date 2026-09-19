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Banda Maglore faz primeiro show do novo álbum 'Fluxo Natural' em Salvador no Pelourinho

Grupo baiano apresenta seu novo projeto nesse domingo no Largo de Tieta

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:06

Maglore Crédito: Elisa Imperial

A banda Maglore faz neste domingo (20) o primeiro show do novo álbum 'Fluxo Natural', lançado em agosto pela LOCO Records. A apresentação acontece no Largo da Tieta, no Pelourinho, a partir das 18h. O evento traz a sonoridade já conhecida da banda ao misturar indie, rock brasileiro, folk, MPB e referências das décadas de 1970 e 1980.

Banda Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para Salvador

Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para show inédito em Salvador por Elisa Imperial
Maglore por Elisa Imperial
Maglore por Elisa Imperial
Maglore por Elisa Imperial
Maglore por Elisa Imperial
Maglore por Divulgação/Elisa Imperial
Maglore também fará apresentação por Lucca Mezzacappa/ Divulgação
Maglore por Renata Monteiro
A banda Maglore está completando 15 anos por Renata Monteiro/divulgação
Maglore por Elisa Imperial
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Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para show inédito em Salvador por Elisa Imperial

O grupo formado em 2009 conta com Felipe Dieder (bateria), Teago Oliveira (vocal e guitarra), Lelo Brandão (guitarra e teclado), Lucas Gonçalves (baixo e voz).

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O show em Salvador contará com sucessos que marcaram os quase 20 anos de estrada da banda, que tem passagens por grandes palcos como o Lollapalooza Brasil, Rock in Rio e festivais internacionais nos Estados Unidos. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos online. Acesse aqui. 

  • Serviço:

Show: Maglore - Lançamento do álbum 'Fluxo Natural'

Data: 20 de setembro

Local: Largo da Tieta, no Pelourinho, Centro Histórico, Salvador, BA

Ingressos: A partir de R$ 50 (meia-entrada - 1 lote) e R$ 100 (inteira - 1 lote)

Onde comprar: Acesse aqui.

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Tags:

Salvador Show Lançamento Maglore

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