Banda Maglore traz turnê do novo álbum 'Fluxo Natural' para show inédito em Salvador

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:25
A banda Maglore dá o pontapé inicial em sua nova turnê com um show aguardado em Salvador, marcado para o dia 20 de setembro (domingo). A apresentação acontece no Largo da Tieta, localizado no Pelourinho, a partir das 18h. O evento celebra o lançamento do álbum 'Fluxo Natural', lançado em agosto pela LOCO Records, que traz uma sonoridade renovada ao misturar indie, rock brasileiro, folk, MPB e referências das décadas de 70 e 80.
Formado em Salvador em 2009, o grupo consolida sua trajetória de quase vinte anos de atividade contínua com este sexto trabalho de inéditas. A formação atual conta com Teago Oliveira (vocal e guitarra), Lelo Brandão (guitarra e teclado), Lucas Gonçalves (baixo e voz) e Felipe Dieder (bateria).
Para o líder da banda, o novo projeto reflete a maturidade artística e a resistência do grupo ao longo do tempo. "Filosoficamente, o álbum escapa do niilismo porque ele recusa o vazio de sentido. Em vez de concluir que nada importa, ele encontra sentido justamente no fluxo", destaca Teago sobre a proposta conceitual da obra.
Além do repertório inédito do novo disco, o show na capital baiana contará com sucessos que marcaram os quase 20 anos de estrada da banda, conhecida por um histórico que inclui passagens por grandes palcos como o Lollapalooza Brasil, Rock in Rio e festivais internacionais nos Estados Unidos. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos online. Acesse aqui.
Show: Maglore - Lançamento do álbum 'Fluxo Natural'
Data: 20 de setembro
Local: Largo da Tieta, no Pelourinho, Centro Histórico, Salvador, BA
Ingressos: A partir de R$ 50 (meia-entrada - 1 lote) e R$ 100 (inteira - 1 lote)
Onde comprar: Acesse aqui.