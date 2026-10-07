CIDADE

Banjo Novo volta ao Centro Histórico de Salvador com edição intimista nesta sexta-feira (9)

Influenciadora afirmou que chegou a considerar uma reconciliação, mas desistiu após episódios que, segundo ela, envolveram falta de respeito

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 23:15

Os ingressos estão no segundo lote, por R$ 50, e as vagas são limitadas Crédito: Divulgação

Depois de colocar cerca de 3 mil banjeiros na Casa Pia de São Joaquim, o Banjo Novo diminui o tamanho da roda, mas mantém o samba em alta. O movimento promove nesta sexta-feira (9) uma edição especial do Banjinho, a partir das 19h, na Casa Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

A proposta desta vez é diferente do grande encontro realizado recentemente. Em um espaço menor, a roda pretende deixar músicos e público ainda mais próximos, recuperando o clima das primeiras edições do movimento e apostando no samba de roda como protagonista da noite.

A edição também chega com um detalhe que já virou tradição entre os banjeiros: sexta-feira é dia de vestir branco. A programação mantém ainda o espírito descontraído que acompanha o projeto, que costuma reunir diferentes gerações em torno do samba.

Os ingressos estão no segundo lote, por R$ 50, e as vagas são limitadas. A venda acontece pela plataforma Ingresso Simples.

SERVIÇO

Banjinho – Banjo Novo

Sexta-feira (9 de outubro)

19h

Casa Castro Alves – Santo Antônio Além do Carmo, Salvador

R$ 50 (2º lote)

Dress code: branco