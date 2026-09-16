Banoffee perfeita: aprenda a fazer a clássica torta de banana com doce de leite

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Kamila Macedo
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:04
A banoffee é um clássico absoluto da confeitaria mundial. Originalmente criada na Inglaterra na década de 1970, a receita combina de forma perfeita camadas de banana, doce de leite e chantilly sobre uma base crocante e amanteigada.
Apesar de aparentar ser uma sobremesa super elaborada capaz de impressionar qualquer convidado, o seu preparo é simples. No entanto, por exigir etapas bem definidas, o segredo para o sucesso está em um bom planejamento prévio na cozinha.
5 dicas essenciais para garantir que a sua banoffee fique perfeita
Base
2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
⅔ de xícara (chá) de açúcar;
125 g de manteiga gelada em cubos;
1 ovo;
1 gema.
Montagem
4 bananas-nanicas maduras;
400 g de doce de leite;
1 pitada de sal;
1¼ de xícara (chá) de creme de leite fresco gelado;
2 colheres (sopa) de açúcar;
2 colheres (chá) de café moído.
Para preparar a base, misture a farinha com o açúcar em uma tigela grande. Em uma tigela pequena, quebre um ovo, separando a clara da gema. Transfira a gema para outra tigela, adicione um ovo inteiro à gema e bata com um garfo para misturar bem, reservando em seguida. Você pode guardar a clara que sobrou na geladeira para ser utilizada em outra receita.
Acrescente a manteiga gelada na tigela grande com a farinha e misture, beliscando com as pontas dos dedos, até formar uma farofa grossa. Abra um buraco no centro, acrescente o ovo batido com a gema e amasse delicadamente com as mãos até que a massa fique completamente lisa.
Modele a massa até formar uma bola e, depois, achate até adquirir o formato de um disco. Embale com filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos.
Passados os 30 minutos de descanso, enfarinhe levemente a bancada e abra a massa com a ajuda de um rolo até formar um disco cerca de 5 cm maior do que o diâmetro da fôrma, mantendo aproximadamente 0,5 cm de espessura e polvilhando farinha por cima e por baixo conforme necessário.
Com muito cuidado, enrole a massa no rolo de macarrão e desenrole-a sobre a forma. O indicado é utilizar uma forma redonda com fundo falso e 24 cm de diâmetro. Depois, pressione delicadamente o centro da massa no fundo e vá ajeitando as laterais para deixar a torta bem retinha.
Utilizando a ponta do dedo indicador, pressione firmemente a massa na quina da forma e, com as mãos, fixe bem a lateral. Com as costas de uma faca, corte o excesso da borda, deixando a lateral com 5 cm de altura – como a massa naturalmente encolhe ao assar, ela terminará com os 4 cm desejados. Leve a massa de volta à geladeira por 1 hora antes de assar.
Preaqueça o forno a 180 ºC em temperatura média. Retire a massa da geladeira, corte um pedaço grande de papel-alumínio para cobrir todo o fundo e as laterais da massa, dobre as pontas para fora da forma e preencha o fundo com grãos de feijão cru para evitar que a massa infle e rache durante o cozimento.
Leve ao forno para assar por 30 minutos; em seguida, retire a torta e, com muito cuidado para não se queimar, descarte o papel-alumínio com os feijões. Volte a torta ao forno por mais 5 minutos, ou até que as bordas e o fundo comecem a dourar levemente. Tenha atenção para não deixar dourar demais, pois ela continuará endurecendo após esfriar. Isso evita que fique dura e quebradiça. Retire do forno e espere esfriar completamente antes de iniciar a montagem.
Assim que a base estiver fria, desenforme com cuidado e transfira para um belo prato grande de servir.
Numa tigela, coloque o doce de leite, adicione uma pitada de sal e misture bem com uma colher para que ele ganhe cremosidade e seja mais fácil de espalhar.
Para o chantilly, coloque o creme de leite fresco gelado na tigela da batedeira, adicione o açúcar e comece a bater em velocidade baixa; assim que começar a encorpar, aumente para a velocidade média e bata até atingir o ponto firme.
Com uma colher, espalhe todo o doce de leite no fundo da massa, criando uma camada uniforme. Descasque e corte as bananas no sentido do comprimento, dispondo as fatias sobre o doce de leite com a parte cortada para baixo em círculos, encaixando bem os pedaços para cobrir toda a superfície. Transfira o chantilly para um saco de confeiteiro com a ponta cortada e cubra toda a torta fazendo bolinhas de diferentes tamanhos e alturas, preenchendo os espaços entre as bananas e entre si.
Leve a torta à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir, quanto mais gelada, melhor para o consumo (monte de véspera, se preferir). Na hora de servir, finalize polvilhando o café moído por cima através de uma peneira fina.