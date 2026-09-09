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Bar, espaço gourmet e banheiro com 'carinha de spa': como será a mansão de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda na Chapada

Imóvel ainda está em obras, mas arquiteta já revelou como ficarão os principais ambientes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:22

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães Crédito: Reprodução

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão perto de concluir um novo projeto para a vida a dois. O casal está construindo uma mansão na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e alguns detalhes do imóvel já foram revelados pela arquiteta responsável pelo projeto.

Ilana Santiago compartilhou nas redes sociais imagens e vídeos mostrando como os ambientes devem ficar depois da conclusão. Graciele, que tem 45 anos, curtiu a publicação, que traz fotos de como os cômodos vão ficar depois de prontos.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães por Reprodução
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães por Reprodução
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães por Reprodução
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães por Reprodução
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães por Reprodução
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães por Reprodução
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Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda têm casa na Chapada dos Guimarães por Reprodução

"É uma casa de campo, porém uma sofisticada. A fachada inteira está com tijolo de travertino, que deu essa cara gostosa, esse comfy, não tirando a atmosfera elegantérrima que ela merece", explica a profissional.

Bar integrado à área gourmet

Um dos espaços que mais chama atenção no projeto fica logo na entrada das áreas sociais. O imóvel terá um bar integrado ao living, pensado para receber os moradores e os convidados.

"Entramos aqui, dando direto nesse living que é superconvidativo e traz a atmosfera de ver toda a casa. A gente tem logo de cara o bar, onde eles vão poder chegar, já trocar ideia, ter todo o espaço super gostoso e confortável", mostrou ela.

"Aqui a gente já tem o acesso ao gourmet, que é o espaço que a gente acredita que mais vai ser usado, e vai poder fazer boas festas integrado com o bar e o living", destacou Ilana.

Suíte terá banheiro com "carinha de spa"

O hall do segundo andar dá acesso à suíte master, que também ganhou atenção especial no projeto. O espaço terá closet e um banheiro com proposta de spa, além de um jardim pensado para integrar natureza e iluminação natural. Uma claraboia será responsável por permitir a entrada de luz no ambiente e destacar o paisagismo.

A combinação faz parte da proposta de transformar o banheiro em um dos ambientes de destaque da suíte.

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Zezé di Camargo Graciele Lacerda

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