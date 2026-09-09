Barata voadora invade transmissão ao vivo, passeia pelo corpo de repórter e reação impressiona

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Giuliana Mancini
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:24
Uma transmissão ao vivo de Rachel Menitoff, repórter da KTLA, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ganhou as redes sociais por um motivo bem diferente do assunto que ela estava cobrindo. Enquanto falava sobre os efeitos da onda de calor na região, a jornalista teve uma companhia inesperada: uma barata voadora pousou em seu corpo e começou a andar por ela.
O inseto apareceu primeiro no ombro da repórter e, sem que ela interrompesse a entrada, seguiu pelo peito e pela barriga. Em determinado momento, chegou ao pescoço e depois foi parar no microfone de Rachel, antes de levantar voo.
Rachel Menitoff foi 'atacada' por barata durante transmissão ao vivo
Mesmo com a barata circulando por seu corpo, a jornalista continuou falando normalmente e não deixou a situação interferir na transmissão.
O detalhe que chamou ainda mais atenção foi que Rachel sabia que o inseto estava nela. Em entrevista posterior à KTLA, ela explicou que percebeu a presença da barata, mas decidiu não reagir enquanto ainda estava diante das câmeras.
"Eu sabia que estava em mim", contou. Segundo a repórter, ela pensou que, se desse atenção ao inseto naquele momento, não conseguiria terminar a reportagem. Por isso, decidiu simplesmente continuar.
Reação só aconteceu depois da transmissão
A compostura de Rachel durou exatamente até o fim da entrada ao vivo. Assim que a câmera deixou de mostrar a repórter, ela começou a sacudir os ombros e tentar se livrar do inseto. "Ah, meu Deus. Eu sinto alguma coisa", disse ela depois.
O momento voltou a ser exibido na programação da própria KTLA na manhã seguinte, quando os colegas da jornalista comentaram a cena e elogiaram a maneira como ela conseguiu permanecer concentrada.
O meteorologista Kirk Hawkins, por outro lado, confessou que ficou aliviado ao ver a barata voar em direção ao microfone em vez de seguir para o cabelo ou para dentro da roupa da repórter. "Isso é assustador", comentou.
Calor pode ter atraído a barata
A situação ainda teve uma coincidência curiosa com o assunto da reportagem. Rachel estava ao vivo em Sherman Oaks falando justamente sobre as altas temperaturas que atingiam o sul da Califórnia.
Depois, ela explicou que o calor e as próprias luzes utilizadas pelas câmeras podem ter contribuído para a presença do inseto. "Era o ambiente perfeito para as baratas", afirmou a jornalista.
A gravação rapidamente se espalhou pelas redes sociais, onde Rachel passou a ser elogiada pela calma diante de uma situação que provavelmente faria muita gente interromper a transmissão imediatamente. Nas redes, a própria repórter entrou na brincadeira e disse que a barata estava "tentando roubar a cena".