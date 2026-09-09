TELEVISÃO

Barata voadora invade transmissão ao vivo, passeia pelo corpo de repórter e reação impressiona

Rachel Menitoff continuou falando diante das câmeras enquanto o inseto subia pelo corpo e chegou a passar pelo microfone; reação só veio depois que a entrada terminou

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:24

Rachel Menitoff foi 'atacada' por barata durante transmissão ao vivo Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma transmissão ao vivo de Rachel Menitoff, repórter da KTLA, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ganhou as redes sociais por um motivo bem diferente do assunto que ela estava cobrindo. Enquanto falava sobre os efeitos da onda de calor na região, a jornalista teve uma companhia inesperada: uma barata voadora pousou em seu corpo e começou a andar por ela.

O inseto apareceu primeiro no ombro da repórter e, sem que ela interrompesse a entrada, seguiu pelo peito e pela barriga. Em determinado momento, chegou ao pescoço e depois foi parar no microfone de Rachel, antes de levantar voo.

Rachel Menitoff foi 'atacada' por barata durante transmissão ao vivo 1 de 14

Mesmo com a barata circulando por seu corpo, a jornalista continuou falando normalmente e não deixou a situação interferir na transmissão.

O detalhe que chamou ainda mais atenção foi que Rachel sabia que o inseto estava nela. Em entrevista posterior à KTLA, ela explicou que percebeu a presença da barata, mas decidiu não reagir enquanto ainda estava diante das câmeras.

"Eu sabia que estava em mim", contou. Segundo a repórter, ela pensou que, se desse atenção ao inseto naquele momento, não conseguiria terminar a reportagem. Por isso, decidiu simplesmente continuar.

Reação só aconteceu depois da transmissão

A compostura de Rachel durou exatamente até o fim da entrada ao vivo. Assim que a câmera deixou de mostrar a repórter, ela começou a sacudir os ombros e tentar se livrar do inseto. "Ah, meu Deus. Eu sinto alguma coisa", disse ela depois.

O momento voltou a ser exibido na programação da própria KTLA na manhã seguinte, quando os colegas da jornalista comentaram a cena e elogiaram a maneira como ela conseguiu permanecer concentrada.

O meteorologista Kirk Hawkins, por outro lado, confessou que ficou aliviado ao ver a barata voar em direção ao microfone em vez de seguir para o cabelo ou para dentro da roupa da repórter. "Isso é assustador", comentou.

?? A cockroach made an unexpected appearance during a live KTLA weather report Tuesday night, but reporter Rachel Menitoff didn’t let it derail her broadcast.



While reporting live from Sherman Oaks on Southern California’s lingering heat wave, the insect crawled across her… pic.twitter.com/qNrEnid6yk — Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) July 16, 2026

Calor pode ter atraído a barata

A situação ainda teve uma coincidência curiosa com o assunto da reportagem. Rachel estava ao vivo em Sherman Oaks falando justamente sobre as altas temperaturas que atingiam o sul da Califórnia.

Depois, ela explicou que o calor e as próprias luzes utilizadas pelas câmeras podem ter contribuído para a presença do inseto. "Era o ambiente perfeito para as baratas", afirmou a jornalista.