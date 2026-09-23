DICAS

Baratas que invadem a casa: os 5 sinais assustadores que podem aparecer enquanto você dorme

Nem sempre o inseto aparece de imediato: pequenas manchas, cascas e cápsulas podem denunciar o que acontece durante a noite



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:30

Antes de culpar apenas a sujeira, vale olhar para cantos, frestas e lugares escondidos que podem servir de abrigo para esses visitantes indesejados. Crédito: Pexels

Você acende a luz da cozinha e, em poucos segundos, tudo parece normal. Bancada limpa, pia no lugar, eletrodomésticos silenciosos. Mas existe uma parte da casa que você não vê.

As baratas costumam ser mais ativas durante a noite. Quando o movimento começa pela manhã, elas procuram novamente frestas, cantos escuros e espaços protegidos, e podem deixar pequenos sinais pelo caminho.

Soluções baratas contra as baratas 1 de 6

Por isso, antes de concluir que aquele inseto que apareceu uma vez foi apenas um visitante perdido, alguns detalhes merecem atenção.

1. Pontinhos escuros aparecem nos cantos

Um dos sinais mais fáceis de encontrar não se mexe e pode passar despercebido durante a faxina.

São pequenas manchas ou pontos escuros, geralmente concentrados em frestas, cantos de armários e áreas próximas de onde os insetos conseguem se esconder. Em baratas-alemãs, essas fezes podem lembrar pequenas partículas de pimenta ou pó de café.

O local também importa.

Se os resíduos aparecem repetidamente perto de alimentos, água, armários ou eletrodomésticos, vale investigar o espaço ao redor com uma lanterna.

2. Uma casquinha estranha aparece perto da parede

Nem todo vestígio é uma mancha.

Durante o crescimento, as baratas passam por diferentes estágios e deixam para trás o exoesqueleto antigo. Essas cascas podem aparecer em locais protegidos, como frestas, atrás de móveis e próximos aos pontos onde os insetos permanecem escondidos.

Encontrar uma dessas estruturas não significa, sozinho, que existe uma grande infestação.

Mas, quando ela aparece junto com fezes, insetos vivos ou outros sinais, a história começa a ficar diferente.

3. A geladeira pode esconder mais do que comida

Existe um motivo para olhar com atenção atrás e ao redor dos eletrodomésticos.

Baratas-alemãs preferem ambientes quentes e úmidos e podem se abrigar perto de geladeiras, fogões, pias e outros equipamentos. Algumas espécies também utilizam espaços internos de aparelhos e eletrônicos como esconderijo.

O ponto não é sair desmontando a geladeira.

Uma inspeção visual com lanterna, principalmente nas frestas, bases e áreas próximas às paredes, já pode revelar fezes, cascas ou insetos escondidos.

4. Ralos e frestas viram possíveis portas de entrada

A barata não precisa necessariamente aparecer pela porta da frente.

Dependendo da espécie, tubulações, aberturas ao redor de canos e outras passagens estruturais podem funcionar como caminhos entre diferentes áreas de uma construção. Por isso, especialistas em controle integrado recomendam observar especialmente os pontos onde tubulações e fios atravessam paredes e pisos.

Ralos, vazamentos e áreas permanentemente úmidas também merecem atenção, já que água e umidade favorecem a permanência de algumas espécies.

Uma pequena fresta pode parecer insignificante para quem mora na casa.

Para um inseto que consegue se esconder em espaços muito estreitos, ela pode ser outra história.

5. Aparecem cápsulas de ovos

Este é um dos sinais que mais merecem atenção.

As chamadas ootecas são estruturas que protegem os ovos das baratas. O formato e o comportamento variam conforme a espécie, mas encontrá-las em locais protegidos pode indicar que há reprodução acontecendo no ambiente.

Na barata-alemã, por exemplo, a fêmea carrega a ooteca durante praticamente todo o período de desenvolvimento dos ovos e a deposita em um local protegido pouco antes da eclosão. Cada cápsula pode dar origem a dezenas de ninfas. E as ninfas são ainda mais discretas.

Pequenas, sem asas e escondidas em frestas, elas podem permanecer próximas aos adultos durante boa parte do desenvolvimento.

O detalhe que pode entregar uma infestação

Existe outro comportamento capaz de chamar atenção: encontrar baratas durante o dia.

Como esses insetos são predominantemente noturnos, uma aparição diurna não confirma sozinha o tamanho da infestação, mas pode acontecer quando há uma população maior, falta de abrigo ou outras condições de estresse.

É por isso que uma única barata correndo pela cozinha e dezenas de insetos aparecendo ao longo do dia não representam necessariamente a mesma situação.

O que fazer ao encontrar esses sinais?

A primeira etapa é tentar identificar de onde eles estão vindo.

Guardar alimentos em recipientes fechados, eliminar restos de comida, corrigir vazamentos e reduzir esconderijos ajuda a tornar o ambiente menos favorável às baratas. Vedação de frestas e monitoramento com armadilhas adesivas também fazem parte de estratégias de controle integrado.

Em casos de infestação persistente, especialmente quando há muitos insetos, o controle profissional pode ser necessário.