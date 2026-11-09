DICAS DE CASA

Baratas ficam escondidas nas frestas do rodapé: como eliminar os esconderijos e evitar uma infestação em casa

Pequenas aberturas entre pisos, paredes e rodapés podem servir de abrigo para baratas e dificultar o controle da praga; saiba como agir com segurança



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 15:15

Pequenas frestas entre pisos e rodapés podem servir de esconderijo para baratas e dificultar o controle de infestações Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma fresta quase invisível entre o piso e o rodapé pode parecer um detalhe sem importância durante a limpeza da casa. Entretanto, esses pequenos espaços oferecem abrigo para baratas, especialmente em ambientes que concentram calor, umidade e restos de alimentos.

Na cozinha, o problema costuma passar despercebido por bastante tempo. Atrás de geladeiras, armários e eletrodomésticos, os insetos encontram locais protegidos da luz e da movimentação dos moradores.

Casa limpa, mas com baratas: biólogo explica o detalhe da cozinha que pode manter os insetos por perto e mostra como reduzir água, umidade e outros atrativos 1 de 5

Embora a limpeza ajude a reduzir a presença dessas pragas, eliminar os esconderijos e impedir o acesso a alimentos e água são medidas fundamentais para evitar que uma infestação se espalhe.

Por que as frestas atraem baratas?

Conhecidas popularmente como francesinhas, as baratas-alemãs têm hábitos predominantemente noturnos e procuram espaços estreitos para se esconder durante o dia. Pequenas aberturas nos rodapés, rachaduras nas paredes e vãos próximos aos armários podem oferecer condições favoráveis.

Outro fator importante é a proximidade de fontes de alimento. Migalhas acumuladas, gordura atrás do fogão e resíduos encontrados sob os móveis ajudam a manter os insetos dentro das residências.

Durante a reprodução, as fêmeas dessa espécie carregam uma cápsula chamada ooteca, que protege os ovos. Diferentemente do que muita gente imagina, elas costumam manter essa estrutura junto ao corpo até pouco antes da eclosão.

Por isso, encontrar uma barata dentro de uma fresta não significa necessariamente que existam ovos depositados naquele ponto. Ainda assim, as aberturas merecem atenção porque podem abrigar insetos em diferentes fases de desenvolvimento.

Como limpar os rodapés?

Antes de começar, vale afastar os móveis, sempre que possível, para identificar os locais onde há acúmulo de sujeira. Cantos pouco acessíveis e espaços próximos a eletrodomésticos merecem uma inspeção cuidadosa.

O aspirador de pó, equipado com um bocal estreito, ajuda a retirar migalhas, poeira e resíduos das frestas. Caso sejam encontrados insetos mortos ou cápsulas de ovos, eles também devem ser removidos e descartados de maneira adequada.

Nas superfícies laváveis, a limpeza pode ser feita com água e detergente neutro, respeitando as recomendações do fabricante do revestimento. Em rodapés de madeira ou MDF, é importante evitar o excesso de umidade.

Uma orientação merece atenção especial: não é recomendado despejar álcool isopropílico puro dentro das frestas como método de combate aos ovos. Além de não haver comprovação suficiente de eficácia nessa aplicação, o produto é altamente inflamável e pode danificar determinados acabamentos.

Vedação impede novos esconderijos

Depois de retirar a sujeira, o próximo passo é avaliar quais aberturas podem ser fechadas. Frestas entre paredes e rodapés, pequenas rachaduras e vãos ao redor de tubulações facilitam o deslocamento dos insetos.

Dependendo do material, selantes acrílicos ou outros produtos próprios para vedação podem ajudar a bloquear esses acessos. Antes da aplicação, é necessário verificar se a superfície está limpa e se o produto é compatível com o revestimento.

Também é importante observar a origem de possíveis infiltrações. Fechar uma abertura sem corrigir um problema de umidade pode esconder danos que continuarão avançando por trás do acabamento.

E quando a infestação continua?

A limpeza e a vedação ajudam na prevenção, mas nem sempre são suficientes quando já existe uma população estabelecida de baratas.

Nessas situações, iscas específicas podem integrar o controle, desde que utilizadas conforme as instruções do fabricante e mantidas longe do alcance de crianças e animais domésticos. Aplicar diferentes produtos químicos por conta própria pode provocar acidentes.

Além disso, guardar alimentos em recipientes fechados, retirar o lixo regularmente e consertar vazamentos reduz as condições que favorecem a permanência dos insetos.

Quando as baratas aparecem repetidamente, inclusive durante o dia, a avaliação de uma empresa especializada em controle de pragas pode ser necessária para identificar os focos e definir o tratamento adequado.