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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07:54
Bárbara Evans apareceu chorando no Instagram, na última quarta-feira (18), depois de bater o carro na garagem da casa dos sogros. A modelo foi almoçar com os pais do marido, Gustavo Theodoro, para adiantar a festa de aniversário do sogro antes de uma viagem, e atingiu o portão na hora de sair.
Bárbara Evans chora após bater carro quase R$ 1 milhão
Em vídeo publicado nos Stories, Bárbara contou que deu ré enquanto o portão ainda estava pela metade. A batida amassou a parte de cima e quebrou a câmera traseira do carro.
"Conclusão: destruiu todo o meu carro na parte de cima, quebrou a câmera. Eu já chorei tanto, já chorei tanto", disse a filha de Monique Evans. Ela explicou que se atrapalhou com o tamanho do carro, um SUV do modelo Land Rover Defender 130. O veículo tem oito lugares e vale cerca de R$ 687 mil, podendo chegar a R$ 977 mil se for zero-quilômetro.
Bárbara mostrou o espelho retrovisor digital quebrado e falou sobre o esforço que fez para comprar o automóvel, há cerca de três anos. "Eu sou tão cuidadosa com as minhas coisas. Eu trabalho, trabalho para conquistar minhas coisas. Foi a conquista para mim ter comprado esse carro", contou.
Mais tarde, a modelo voltou à rede social para agradecer as mensagens de apoio dos fãs e lembrou um conselho que recebeu do pai. "Como meu pai me disse, carro a gente conserta. O importante é que eu tô bem, e dinheiro nenhum compra saúde. Tenho certeza de que foi um livramento", escreveu.
Mesmo sabendo que ninguém se machucou, Bárbara admitiu que ainda se cobra pela distração ao dirigir. "Sei que foi uma falta de atenção minha e que eu podia ter evitado isso. É um gasto que a gente não esperava, e eu fico pensando nas coisas que a gente podia fazer pelos nossos filhos com esse dinheiro", finalizou.