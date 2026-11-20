QUE PREJUÍZO!

Bárbara Evans cai no choro após destruir carro de quase R$ 1 milhão na casa dos sogros

Influenciadora se distraiu na saída da garagem e lamentou o prejuízo nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07:54

Bárbara Evans chora após bater carro de até R$ 1 milhão no portão da casa dos sogros Crédito: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans apareceu chorando no Instagram, na última quarta-feira (18), depois de bater o carro na garagem da casa dos sogros. A modelo foi almoçar com os pais do marido, Gustavo Theodoro, para adiantar a festa de aniversário do sogro antes de uma viagem, e atingiu o portão na hora de sair.

Bárbara Evans chora após bater carro quase R$ 1 milhão 1 de 7

Em vídeo publicado nos Stories, Bárbara contou que deu ré enquanto o portão ainda estava pela metade. A batida amassou a parte de cima e quebrou a câmera traseira do carro.

"Conclusão: destruiu todo o meu carro na parte de cima, quebrou a câmera. Eu já chorei tanto, já chorei tanto", disse a filha de Monique Evans. Ela explicou que se atrapalhou com o tamanho do carro, um SUV do modelo Land Rover Defender 130. O veículo tem oito lugares e vale cerca de R$ 687 mil, podendo chegar a R$ 977 mil se for zero-quilômetro.

Bárbara mostrou o espelho retrovisor digital quebrado e falou sobre o esforço que fez para comprar o automóvel, há cerca de três anos. "Eu sou tão cuidadosa com as minhas coisas. Eu trabalho, trabalho para conquistar minhas coisas. Foi a conquista para mim ter comprado esse carro", contou.

Mais tarde, a modelo voltou à rede social para agradecer as mensagens de apoio dos fãs e lembrou um conselho que recebeu do pai. "Como meu pai me disse, carro a gente conserta. O importante é que eu tô bem, e dinheiro nenhum compra saúde. Tenho certeza de que foi um livramento", escreveu.