NOVELA

Bastidores de ‘A Viagem’ tiveram carta psicografada de Chico Xavier e ‘licença espiritual’ para cenas de Alexandre

Solange Castro Neves, que colaborou com Ivani Ribeiro no remake de 1994, revelou cuidados adotados durante a produção da novela

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:00

Alexandre e Téo, em A Viagem Crédito: Reprodução

Mais de 30 anos após a estreia do remake de “A Viagem”, histórias curiosas dos bastidores da novela continuam vindo à tona. Solange Castro Neves, que trabalhou ao lado de Ivani Ribeiro na versão exibida pela Globo em 1994, revelou que a produção foi marcada por episódios envolvendo espiritualidade, incluindo uma carta psicografada atribuída a Chico Xavier e até pedidos de “licença” antes da gravação de cenas consideradas mais pesadas.

Segundo Solange, parte dos diálogos importantes do Dr. Alberto relacionados à espiritualidade havia desaparecido no início dos trabalhos. Pouco tempo depois, Ivani teria recebido uma mensagem psicografada de Chico Xavier.

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“Recebemos muitos sinais. Quando começamos a trabalhar na novela, todos os diálogos importantes do Dr. Alberto sobre espiritualidade, que eram supervisionados pelo Dr. Herculano Pires, tinham se perdido. Dias depois, Ivani Ribeiro recebeu uma mensagem psicografada de Chico Xavier. Na carta ele dizia que a novela ia ser um sucesso, e que ela podia confiar em mim como colaboradora dela”, contou.

De acordo com a escritora, a mensagem ainda teria mencionado uma suposta ligação entre ela e Ivani em outra vida.

“Na carta, falava-se até que eu tinha sido filha dela em outra vida e deu detalhes da nossa amizade que só nós duas podíamos saber”, relembrou.

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‘Pedíamos licença’ para cenas de Alexandre

A temática espírita também teria influenciado a rotina de gravações. Solange contou que a equipe tomava cuidados ao reproduzir determinados rituais religiosos e, principalmente, nas sequências envolvendo Alexandre, personagem de Guilherme Fontes que se torna um espírito obsessor na história.

“Fazíamos rituais lá mesmo na Globo. Até o Wolf Maia fazia. A gente dava todas as coordenadas que nos ensinavam, principalmente quando reuníamos o pessoal naquelas mesas similares a um centro de mesa branca, comum em um centro kardecista. Nas cenas do Alexandre, que eram muito fortes, precisávamos pedir licença”, afirmou.

Os relatos foram dados por Solange aos pesquisadores Tatiana Siciliano e Francisco Malta e integram o livro “Autoria e gênero da telenovela brasileira”.

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A obra reúne ainda entrevistas com autores como Glória Perez, Silvio de Abreu, Lauro César Muniz, Ricardo Linhares, Lícia Manzo e Rosane Svartman, abordando histórias dos bastidores e reflexões sobre a produção de novelas brasileiras.