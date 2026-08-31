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Bastidores de ‘A Viagem’ tiveram carta psicografada de Chico Xavier e ‘licença espiritual’ para cenas de Alexandre

Solange Castro Neves, que colaborou com Ivani Ribeiro no remake de 1994, revelou cuidados adotados durante a produção da novela

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:00

Alexandre e Téo, em A Viagem
Alexandre e Téo, em A Viagem Crédito: Reprodução

Mais de 30 anos após a estreia do remake de “A Viagem”, histórias curiosas dos bastidores da novela continuam vindo à tona. Solange Castro Neves, que trabalhou ao lado de Ivani Ribeiro na versão exibida pela Globo em 1994, revelou que a produção foi marcada por episódios envolvendo espiritualidade, incluindo uma carta psicografada atribuída a Chico Xavier e até pedidos de “licença” antes da gravação de cenas consideradas mais pesadas.

Segundo Solange, parte dos diálogos importantes do Dr. Alberto relacionados à espiritualidade havia desaparecido no início dos trabalhos. Pouco tempo depois, Ivani teria recebido uma mensagem psicografada de Chico Xavier.

Veja quem é quem no filme 'A Viagem'

Fernanda Rodrigues era Bia em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Lola Belli assume a personagem por Reprodução
Sara Antunes interpretará Estela no filme baseado na novela "A viagem", criada por Ivani Ribeiro. O elenco já começou a preparação no Rio. No remake da TV Globo, em 1994, Lucinha Lins viveu a personagem por Reprodução
Cláudio Cavalcanti era o médico espiritualista Dr. Alberto em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Eriberto Leão assume o personagem por Reprodução
Lucinha Lins, que viveu Estela em 1994, volta ao universo de "A viagem", mas agora como Dona Maroca, mãe de Estela, papel que na novela foi de Yara Cortes. por Reprodução
Maurício Mattar era o marido de Diná em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Emilio Dantas assume o personagem por Reprodução
Christiane Torlonie era Diná em A Viagem (1994), e no filme de 2026, Carolina Dieckmann assume a personagem por Reprodução
Guilherme Fontes era Alexandre em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, assume o personagem por Reprodução
Antônio Fagundes era o advogado Otávio em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Rodrigo Lombardi assume o personagem por Reprodução
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Fernanda Rodrigues era Bia em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Lola Belli assume a personagem por Reprodução

“Recebemos muitos sinais. Quando começamos a trabalhar na novela, todos os diálogos importantes do Dr. Alberto sobre espiritualidade, que eram supervisionados pelo Dr. Herculano Pires, tinham se perdido. Dias depois, Ivani Ribeiro recebeu uma mensagem psicografada de Chico Xavier. Na carta ele dizia que a novela ia ser um sucesso, e que ela podia confiar em mim como colaboradora dela”, contou.

De acordo com a escritora, a mensagem ainda teria mencionado uma suposta ligação entre ela e Ivani em outra vida.

“Na carta, falava-se até que eu tinha sido filha dela em outra vida e deu detalhes da nossa amizade que só nós duas podíamos saber”, relembrou.

10 atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas

Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução
Alexandre e Téo, em A Viagem por Reprodução
Viviane, que viveu Patty, teve em A Viagem sua única experiência em novelas. Hoje com 36 anos, ela atua como coordenadora de marketing e prefere manter uma vida discreta por Reprodução
Alexandre, de A Viagem por Reprodução
A intérprete de Sofia tem 51 anos e se afastou das novelas desde Cobras e Lagartos (2006). Atualmente, Roberta é sócia de uma empresa voltada a treinamentos e desenvolvimento profissional por Reprodução
Cena de A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Estreando em Mulheres de Areia (1993), Cibele viveu Maria em A Viagem. Após participações em produções da Globo e da Record, como Sansão e Dalila (2011) e Rei Davi (2012), ela se afastou após sofrer um acidente nas gravações. Hoje, aos 56 anos, trabalha como terapeuta holística e prioriza a vida em família por Reprodução
Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/TV Globo
Aos 90 anos, Myriam Pérsia pode ser vista na reprise como Salomé. Ícone das novelas entre os anos 1960 e 1980, ela está afastada da TV desde Verdades Secretas (2015). Aposentada, vive de forma reservada e longe das redes sociais por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Com papéis marcantes em Meu Bem, Meu Mal (1990), Deus nos Acuda (1992) e A Viagem (1994), Mylla Christie se afastou das novelas após As Aventuras de Poliana (2018). Aos 54 anos, se reinventou como corretora de imóveis de luxo e abriu uma imobiliária com o marido, Tutu Sartori, em São Paulo por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Na época de A Viagem, Mara Carvalho, a Regina da trama, era casada com Antonio Fagundes. Após participações em diversas produções, ela deixou a TV após o remake de Ti-Ti-Ti (2010) e desde então se dedica aos palcos por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Keila Bueno, a Naná, praticamente se despediu da TV após A Viagem. Hoje com 57 anos, atua no teatro como atriz, coreógrafa e diretora de movimento. Ela também mantém um ateliê de artesanato por Reprodução
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
A veterana Laura Cardoso, que deu vida à Guiomar, é um dos grandes nomes da TV brasileira. Aos 97 anos, está longe das novelas desde A Dona do Pedaço (2019). Vivendo em Itu (SP), cercada pela natureza, ela leva uma rotina tranquila. Em 2024, foi homenageada pela Globo em um especial dedicado à sua carreira por Reprodução
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
A atriz que interpretou Glória deixou a Globo após JK (2006) e migrou para a Record, onde participou de sucessos como Os Dez Mandamentos (2015). Longe das novelas desde Topíssima (2019), Denise, hoje com 71 anos, dedica-se ao teatro por Reprodução
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Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução

‘Pedíamos licença’ para cenas de Alexandre

A temática espírita também teria influenciado a rotina de gravações. Solange contou que a equipe tomava cuidados ao reproduzir determinados rituais religiosos e, principalmente, nas sequências envolvendo Alexandre, personagem de Guilherme Fontes que se torna um espírito obsessor na história.

Leia mais

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“Fazíamos rituais lá mesmo na Globo. Até o Wolf Maia fazia. A gente dava todas as coordenadas que nos ensinavam, principalmente quando reuníamos o pessoal naquelas mesas similares a um centro de mesa branca, comum em um centro kardecista. Nas cenas do Alexandre, que eram muito fortes, precisávamos pedir licença”, afirmou.

Os relatos foram dados por Solange aos pesquisadores Tatiana Siciliano e Francisco Malta e integram o livro “Autoria e gênero da telenovela brasileira”.

A Viagem

A Viagem por Reprodução
Diná morre nos braços de Bia em cena emocionante de A Viagem por Reprodução/TV Globo
Sofia (Roberta Índio do Brasil) em 'A Viagem' 1994 por Reprodução/Redes Sociais
Sofia (Roberta Índio do Brasil) e Zeca (Irving São Paulo) em 'A Viagem' por Reprodução/Redes Sociais
Lucinha Lins interpretou Estela em 'A Viagem' por Reprodução/Globo
Sofia de 'A Viagem'? Atriz sumiu da TV e hoje surpreende com nova profissão por Reprodução/Redes Sociais
Em 2006, atriz deu entrevista falando sobre seu papel na novela A Viagem por Reprodução
Paty e Diná, em A Viagem por Reprodução
Mylla Christie em "A Viagem" por Reprodução/TV Globo
Lucinha Lins interpretou Estela em 'A Viagem' por Reprodução/Globo
Guilherme Fontes viveu Alexandre em A Viagem por Reprodução/Redes Sociais
Guilherme Fontes e Mauricio Mattar em A Viagem por Reprodução/TV Globo
Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' por Reprodução/Globo
"A Viagem" foi exibida pela primeira vez em 1997 por Reprodução / Globoplay
Christiane Torloni em A Viagem por Globo
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
Lucinha Lins interpretou Estela em 'A Viagem' por Reprodução/Globo
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A Viagem por Reprodução

A obra reúne ainda entrevistas com autores como Glória Perez, Silvio de Abreu, Lauro César Muniz, Ricardo Linhares, Lícia Manzo e Rosane Svartman, abordando histórias dos bastidores e reflexões sobre a produção de novelas brasileiras.

O lançamento do livro acontece nesta segunda-feira (31), às 18h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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