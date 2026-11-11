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Batalhas de rima levam o freestyle das periferias ao AFROPUNK Brasil 2026

Em parceria com a Batalha da Aldeia, programação reuniu MCs baianos e nomes da cena nacional em apresentações durante os intervalos dos shows, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 22:05

MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia Crédito: Divulgação

As batalhas de rima também ocuparam espaço no AFROPUNK Brasil 2026. Durante o primeiro dia do festival, realizado neste sábado (7), MCs baianos e de outras partes do país levaram o freestyle ao público nos intervalos dos shows, transformando o encontro em mais uma vitrine para a cultura urbana e periférica.

A programação foi realizada em parceria com a Batalha da Aldeia (BDA), uma das referências nacionais do circuito de batalhas. Entre os participantes estavam Japa, campeão do Duelo de MCs Nacional de 2025, além de Yoga, JayA Luuck e Monarka. Os encontros tiveram beats do produtor Greezy e apresentação de Alva, com disputas de até dez minutos.

Batalhas de rima ao AFROPUNK

MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação
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MCs baianos e artistas da cena nacional levaram batalhas de rima ao AFROPUNK Brasil 2026, em Salvador, em parceria com a Batalha da Aldeia por Divulgação

A iniciativa também abriu espaço para artistas da cena baiana apresentarem suas rimas em um festival que celebra diferentes expressões da cultura negra. Para Alva, a participação tem um significado que ultrapassa as apresentações. “É um festival feito pra gente, pensado na gente. Para a BDA, esse é um passo importante, que reforça a força da cultura periférica”, afirmou.

As batalhas integram uma ativação da marca White Horse, patrocinadora do AFROPUNK Brasil pelo terceiro ano consecutivo. A programação continua neste domingo (8), com novas apresentações, mantendo o freestyle entre as atrações que movimentam os intervalos do festival.

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