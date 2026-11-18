HORA DO RANGO

Batata crocante e sequinha sem fritura: aprenda essa receita rápida que salva o almoço

Água morna retira o excesso de amido impedindo que grudem e garantindo casca crocante

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 11:00

Batata crocante e sequinha sem fritura com ketchup Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Deixar a batata da fritadeira sem óleo bem crocante por fora e macia por dentro exige apenas tirar o excesso de amido e água antes de assar. O truque simples para os palitos não ficarem moles é deixá-los de molho na água morna por dez minutos, secar muito bem com um pano limpo e misturar um fio de azeite antes de levar para assar.

Aprenda a fazer batata crocante e sequinha sem fritura 1 de 8

Ingredientes:

4 batatas médias (de preferência do tipo Asterix, de casca rosada, ou inglesa comum)

1 colher de sopa de óleo vegetal ou azeite de oliva

1 colher de chá de sal fino (para colocar depois de pronta)

Água morna suficiente para cobrir as batatas na tigela

Pimenta-do-reino ou páprica doce a gosto (opcional)

Modo de fazer:

Lave e descasque as batatas. Corte em palitos retos de cerca de um dedo de espessura, mantendo o tamanho o mais uniforme possível.

Coloque os palitos em uma tigela, cubra com água morna e deixe descansar por 10 minutos para liberar o excesso de amido.

Escorra toda a água e espalhe os palitos sobre um pano de prato seco e limpo. Seque cada pedaço muito bem até não sobrar umidade.

Transfira as batatas secas para uma tigela limpa e regue com a colher de óleo. Misture com as mãos para besuntar todos os lados.

Pré-aqueça a airfryer a 180 °C por 3 minutos.

Coloque as batatas no cesto sem ultrapassar a metade da capacidade para o ar circular.

Asse a 180 °C por 15 minutos, sacudindo o cesto na metade do tempo para mudar a posição dos palitos.

Aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 5 a 7 minutos até dourarem por inteiro.