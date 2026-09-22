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Bateria da Nasa promete funcionar por 30 anos e ganha primeira fábrica 95% automatizada

Tecnologia de níquel-hidrogênio usada durante décadas no espaço foi redesenhada para armazenar energia na Terra e suporta até 30 mil ciclos

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 22:35

Nova fábrica inaugurada na China pretende produzir centenas de células por dia para resolver o problema de armazenamento de energia
Nova fábrica inaugurada na China pretende produzir centenas de células por dia para resolver o problema de armazenamento de energia Crédito: NASA

Durante décadas, baterias extremamente potentes foram utilizadas em sondas e telescópios da NASA, e agora essa tecnologia pode chegar à Terra. Nesta terça-feira (22), a americana EnerVenue inaugurou sua primeira fábrica, em Changzhou, na China, para produção dessa tecnologia.

Essa nova unidade 95% automatizada pretende produzir baterias níquel-hidrogênio, como aquelas utilizadas no espaço. A empresa pretende alcançar o setor estacionário de energia, como usinas elétricas e data centers, com cada bateria possuindo vida útil de 30 anos.

Nascida para o espaço

Em 1990, a NASA colocou seis baterias de níquel-hidrogênio no Hubble para mantê-lo funcionando durante períodos sem luz solar, com recarga feita pelos painéis solares por NASA / Chris Gunn / Wikimedia Commons
O primeiro conjunto do Hubble foi projetado para cerca de cinco anos, mas continuava funcionando 19 anos depois, até ser substituído em 2009 por NASA
A Estação Espacial Internacional usou baterias de níquel-hidrogênio por mais de 18 anos antes de substituí-las por unidades de íons de lítio por NASA
Durante a modernização da ISS, antigas baterias de níquel-hidrogênio foram retiradas e um pallet com essas células foi liberado em órbita em 2021 por NASA Johnson Space Center
Cada célula combina níquel e hidrogênio dentro de um recipiente pressurizado; durante a carga, o sistema gera hidrogênio que volta a reagir na descarga por NASA
As antigas células dependiam de platina, metal caro que funcionava no setor espacial, mas dificultava tornar a tecnologia competitiva para armazenamento em larga escala por James St. John / Wikimedia Commons
O pesquisador Yi Cui, de Stanford, desenvolveu uma alternativa sem platina que reduziu custos e abriu caminho para a tecnologia comercializada pela EnerVenue por Yi Cui / Wikimedia Commons
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Em 1990, a NASA colocou seis baterias de níquel-hidrogênio no Hubble para mantê-lo funcionando durante períodos sem luz solar, com recarga feita pelos painéis solares por NASA / Chris Gunn / Wikimedia Commons

Feita para durar

A bateria em questão é a Aqueous Metal Cell, uma unidade capaz de armazenar até 3 kWh e projetada para aguentar até 30 mil ciclos de recarga. Segundo estimativas da EnerVenue, a unidade possui retenção superior a 80% depois desse período de ciclos.

Para facilitar o entendimento, esse número é de cerca de três ciclos por dia. Dessa forma, a bateria pode descarregar e carregar completamente três vezes por dia, o que rende mais de mil recargas completas no ano.

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As unidades também apostam em uma química aquosa que deve mitigar o risco de incêndios ou explosões causados por fuga térmica. Um fenômeno relativamente comum em baterias de íon-lítio que recebem sobrecarga térmica e se incendeiam.

As peças Aqueous Metal Cell não são projetadas para uso doméstico. A empresa mira projetos de armazenamento estacionário capazes de guardar energia de parques solares e eólicos, indústrias, data centers e redes elétricas por décadas.

Nova fábrica

Segundo a Reuters, a nova unidade industrial da empresa possui cerca de 95% de automatização, da construção até a operação. Com um investimento entre US$ 20 milhões e US$ 50 milhões, a fábrica deverá empregar apenas cerca de 400 pessoas até o fim do ano.

Sistemas estacionários de baterias permitem armazenar eletricidade para uso posterior pela rede
Sistemas estacionários de baterias permitem armazenar eletricidade para uso posterior pela rede Crédito: Z22 / Wikimedia Commons

As estimativas iniciais são de que, na primeira fase, a unidade seja capaz de produzir cerca de 300 células por dia. Esse volume corresponde a um armazenamento anual de 250 MWh, com planos de expansão exponencial para até 1 GWh em 2027.

Cinquenta células da quarta geração já operam em um projeto-piloto próximo a Changzhou, armazenando energia renovável para estações de recarga de ônibus elétricos e passando por ciclos contínuos de duas a quatro horas.

Tags:

Indústria Energia Elétrica Energia Ciência Nasa Infraestrutura Tecnologia China Bateria Usina Data Centers

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