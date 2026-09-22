TECNOLOGIA

Bateria da Nasa promete funcionar por 30 anos e ganha primeira fábrica 95% automatizada

Tecnologia de níquel-hidrogênio usada durante décadas no espaço foi redesenhada para armazenar energia na Terra e suporta até 30 mil ciclos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 22:35

Nova fábrica inaugurada na China pretende produzir centenas de células por dia para resolver o problema de armazenamento de energia Crédito: NASA

Durante décadas, baterias extremamente potentes foram utilizadas em sondas e telescópios da NASA, e agora essa tecnologia pode chegar à Terra. Nesta terça-feira (22), a americana EnerVenue inaugurou sua primeira fábrica, em Changzhou, na China, para produção dessa tecnologia.

Essa nova unidade 95% automatizada pretende produzir baterias níquel-hidrogênio, como aquelas utilizadas no espaço. A empresa pretende alcançar o setor estacionário de energia, como usinas elétricas e data centers, com cada bateria possuindo vida útil de 30 anos.

Nascida para o espaço 1 de 7

Feita para durar

A bateria em questão é a Aqueous Metal Cell, uma unidade capaz de armazenar até 3 kWh e projetada para aguentar até 30 mil ciclos de recarga. Segundo estimativas da EnerVenue, a unidade possui retenção superior a 80% depois desse período de ciclos.

Para facilitar o entendimento, esse número é de cerca de três ciclos por dia. Dessa forma, a bateria pode descarregar e carregar completamente três vezes por dia, o que rende mais de mil recargas completas no ano.

As unidades também apostam em uma química aquosa que deve mitigar o risco de incêndios ou explosões causados por fuga térmica. Um fenômeno relativamente comum em baterias de íon-lítio que recebem sobrecarga térmica e se incendeiam.

As peças Aqueous Metal Cell não são projetadas para uso doméstico. A empresa mira projetos de armazenamento estacionário capazes de guardar energia de parques solares e eólicos, indústrias, data centers e redes elétricas por décadas.

Nova fábrica

Segundo a Reuters, a nova unidade industrial da empresa possui cerca de 95% de automatização, da construção até a operação. Com um investimento entre US$ 20 milhões e US$ 50 milhões, a fábrica deverá empregar apenas cerca de 400 pessoas até o fim do ano.

Sistemas estacionários de baterias permitem armazenar eletricidade para uso posterior pela rede Crédito: Z22 / Wikimedia Commons

As estimativas iniciais são de que, na primeira fase, a unidade seja capaz de produzir cerca de 300 células por dia. Esse volume corresponde a um armazenamento anual de 250 MWh, com planos de expansão exponencial para até 1 GWh em 2027.