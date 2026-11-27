ASTROLOGIA

Bateu saudade de alguém? 3 signos podem finalmente quebrar o gelo e recuperar amizades hoje (27 de novembro)

Uma mensagem, uma ligação ou a retomada de uma amizade pode ajudar esses signos a se sentirem mais próximos de quem importa

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Com as festas de fim de ano se aproximando, a sensação de estar sozinho pode pesar ainda mais para algumas pessoas. Mas, nesta sexta-feira (27), três signos podem perceber que não precisam continuar tão distantes de quem gostam. Seja por falta de tempo, insegurança ou dificuldade de confiar nos outros, alguns afastamentos podem começar a ser revistos. O momento favorece a iniciativa de procurar pessoas queridas e reconstruir laços que fizeram falta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

A sensação de solidão pode ter acompanhado seus últimos dias, Touro, mas isso não significa que você esteja sem apoio. Talvez tenha se afastado de pessoas queridas sem perceber, seja por excesso de compromissos ou por acreditar que precisava resolver tudo sozinho. Agora, pode ser o momento de permitir que essas pessoas se aproximem novamente.

Você não precisa ter receio de procurar alguém depois de um período sem contato. Quem gosta de você provavelmente vai ficar feliz em receber notícias. Uma ligação, um convite para sair ou até uma conversa despretensiosa pode ajudar a recuperar a proximidade. O importante é não continuar alimentando uma distância que já não faz sentido.

Dica cósmica: permita que as pessoas participem da sua vida. Aceitar carinho e companhia também é uma forma de cuidar de si.

Touro no trabalho 1 de 5

Virgem

Você pode ter se acostumado tanto à própria companhia que deixou de perceber que também sente falta de estar perto de outras pessoas, Virgem. Talvez tenha perdido contato com amigos por causa da correria ou simplesmente tenha esperado que alguém tomasse a iniciativa de procurar você. Nesta sexta-feira, pode surgir a vontade de mudar essa situação e recuperar uma conexão que ficou esquecida.

Que tal mandar uma mensagem para aquela pessoa com quem você não conversa há algum tempo? Não precisa encontrar uma desculpa elaborada nem esperar uma ocasião especial. Um simples gesto pode abrir espaço para uma conversa agradável e mostrar que a amizade continua importante. Você não precisa esperar que a solidão passe sozinha.

Dica cósmica: não deixe o orgulho ou a rotina afastarem pessoas de quem você gosta. Às vezes, uma mensagem é suficiente para recomeçar uma amizade.

Virgem no trabalho 1 de 5

Escorpião

Você não costuma confiar em qualquer pessoa, Escorpião, e suas experiências anteriores podem explicar essa cautela. O problema é quando o medo de se decepcionar acaba mantendo até quem merece sua confiança longe demais. Nesta sexta-feira, vale refletir se algumas barreiras continuam protegendo você ou se estão apenas dificultando suas relações.

Dar o primeiro passo pode parecer desconfortável, principalmente quando você não sabe como a outra pessoa vai reagir. Ainda assim, procurar alguém querido pode ser mais simples do que imagina. Não é preciso contar tudo o que sente nem baixar a guarda de uma vez. Comece com uma conversa, demonstre interesse e veja como essa aproximação acontece.

Dica cósmica: confiança se constrói aos poucos. Não deixe que experiências antigas impeçam você de viver novas conexões.