MEMÓRIA

Bazar do Retiro dos Artistas com acervo de Jô Soares arrecada R$ 40 mil em apenas uma hora

Evento beneficente vendeu itens doados pela ex-esposa do apresentador, incluindo vestuário e objetos para a casa, para apoiar a manutenção da instituição

Kamila Macedo

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:56

Bazar com acervo pessoal de Jô Soares arrecadou cerca de R$ 40 mil Crédito: Reprodução

O Retiro dos Artistas promoveu um bazar beneficente nesta quarta-feira (19) com peças do acervo pessoal do jornalista e apresentador Jô Soares, falecido há quatro anos. A iniciativa, que buscava arrecadar fundos para manter a instituição, alcançou o valor total de R$ 40 mil.

A seleção incluía itens de vestuário, como roupas, chapéus e cintos, além de artigos para a casa, como quadros, louças e poltronas. Os objetos foram doados por Flávia Pedras, ex-esposa e herdeira de Jô, e organizados detalhadamente antes de irem à venda.

Jô Soares 1 de 11

Por se tratar de peças que pertenciam ao apresentador, o estoque era limitado. Segundo Cida Cabral, administradora-geral da instituição, em entrevista à revista Quem, boa parte dos itens foi vendida em somente uma hora.

"Recebemos algumas peças que a Flávia mandou no final de julho. Ela já vinha conversando comigo desde o ano passado sobre a possibilidade de ajudar o Retiro. Demos uma catalogada [nas peças], e promovemos o bazar ontem. Vendemos tudo em uma hora e arrecadamos 40 mil reais. Sobraram só poucas peças de roupas e alguns pares de sapato. Foi praticamente tudo vendido. A ajuda chegou em boa hora. Foi muito bem-vinda e vai nos ajudar muito nos serviços assistenciais dos idosos”, afirmou Cida.

A ação dá continuidade às práticas do próprio Jô Soares, que em vida realizava doações com frequência para o Retiro dos Artistas.

O bazar ocorreu de forma exclusivamente presencial. De acordo com a administradora, muitos fãs foram ao local bem antes de a venda iniciar oficialmente. "Nós íamos abrir o bazar às 10h, mas abrimos às 9h30, porque começou a formar fila às 6h. Foram cerca de 50 pessoas. Todo mundo fã do Jô, que queria ter um objeto dele. Mas o que foi mais interessante é que a galera que veio também falava que queria adquirir alguma peça dele para ajudar a instituição”, explicou.

Cida também revelou que as primeiras peças vendidas foram os ternos e as gravatas, figurino clássico utilizado por Soares na televisão. Além disso, destacou os valores dos itens comercializados. "As peças mais caras foram duas poltronas, no valor de 3 mil reais cada uma. E as peças mais baratas foram os pares de meias, vendidos a 50 reais. Ao todo, foram aproximadamente 200 peças, entre roupas, sapatos, cintos, suspensórios, louças, móveis”, completou a gestora.

Os objetos restantes ainda têm chance de serem comprados. Eles ficarão disponíveis para venda em outra ocasião, nos bazares periódicos realizados pelo Retiro dos Artistas.