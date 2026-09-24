REALITY SHOW

BBB 27 estreia em janeiro com novas dinâmicas, reality para fãs e experiência na Roblox

Globo prepara BBB 27 com novas dinâmicas, reality para fãs, experiência na Roblox e mudanças na transmissão do programa

Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:56

BBB 27 estreia em 11 de janeiro com 100 dias de jogo e novidades dentro e fora da casa Crédito: Divulgação

O BBB 27 já começou a ganhar forma e a Globo prepara uma temporada com novidades que vão além dos muros da casa mais vigiada do Brasil. A próxima edição do reality estreia em 11 de janeiro de 2027 e terá 100 dias de duração, reunindo pipocas, camarotes e veteranos na disputa pelo prêmio.

Antes mesmo da entrada dos participantes, o público já poderá acompanhar conteúdos ligados ao programa. Ainda em 2026, a emissora vai lançar um reality vertical voltado para criadores de conteúdo fãs de BBB. Os participantes enfrentarão desafios relacionados ao universo do programa, e o vencedor passará a integrar o squad oficial da temporada.

Tadeu Schmidt 1 de 6

Outro momento importante da preparação será o Seleção BBB, apresentado por Tadeu Schmidt entre 8 e 10 de janeiro. A dinâmica volta a colocar pipocas em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do país, mas desta vez os candidatos não disputarão apenas uma vaga no elenco: também estarão em jogo poderes capazes de interferir diretamente na disputa.

BBB também vai para a Roblox

A experiência dos fãs será ampliada para o ambiente digital. Em 2027, o programa ganhará um espaço virtual dentro da Roblox, com áreas inspiradas no reality, desafios e possibilidades de interação com o universo do BBB.

No mundo físico, o BBB Experience também retorna. Depois de ser montada em São Paulo na última edição, a atração terá novo endereço em 2027 e será instalada no Rio de Janeiro, com ambientes imersivos inspirados na casa.

Mudanças na TV

A maneira de acompanhar o jogo também será alterada. Às terças-feiras, após a eliminação, o primeiro bate-papo com o eliminado acontecerá na TV Globo, logo depois do programa. A conversa terá plateia e contará com um fã e um hater do eliminado, que participarão do encontro ao lado dos apresentadores.

Depois, o conteúdo continua no tradicional Bate-Papo BBB, no Gshow e no Globoplay, com foco na repercussão da participação do eliminado nas redes sociais.

Aos domingos, o programa também terá uma nova divisão na televisão: a primeira parte será exibida à tarde, depois do Temperatura Máxima, iniciando a formação do paredão. A conclusão acontecerá após o Fantástico, com a Prova Bate e Volta.