REALITY SHOW

BBB 27: Rodrigo Mussi, Amanda Djehdian e Nicole Bahls estão entre os cotados para o reality

Nova edição do programa tem estreia prevista para janeiro de 2027 e deve reunir anônimos, famosos e ex-participantes; Globo ainda não confirmou o elenco

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:38

BBB 27: Nicole Bahls e ex-participantes entram na lista de possíveis confinados Crédito: Reprodução

O BBB 27 já movimenta as especulações sobre quem vai ocupar a casa mais vigiada do Brasil. Com estreia prevista para 11 de janeiro de 2027, a próxima edição do reality show da Globo deve manter a divisão entre os grupos Pipoca, Camarote e Veteranos. Antes mesmo da divulgação oficial dos participantes, alguns nomes conhecidos começaram a aparecer nas apostas dos fãs.

Entre os possíveis retornos estão ex-integrantes de diferentes temporadas do programa. Rodrigo Mussi (BBB 22), Amanda Djehdian (BBB 15) e André Martinelli (BBB 13) são alguns dos nomes mencionados nas listas que circulam nas redes sociais.

Também aparecem nas especulações Fernanda Cardoso (BBB 10), Renatinha Dávila (BBB 12) e Angela Munhoz (BBB 14). A possibilidade de reunir antigos participantes ganhou força depois da experiência com veteranos na edição anterior, que consagrou Ana Paula Renault como campeã do BBB 26.

Nicole Bahls 1 de 12

Um dos primeiros nomes associados ao possível elenco foi o de Viih Tube, participante do BBB 21. A influenciadora, no entanto, tratou de afastar os rumores e afirmou nas redes sociais que não pretende retornar ao confinamento.

Mesmo com a negativa, a possibilidade de reunir antigos brothers e sisters continua alimentando as apostas do público para a próxima temporada.

Entre os famosos que passaram a ser especulados está Nicole Bahls. A influenciadora virou aposta de internautas depois que sua ausência na programação do Carnaval de 2027 chamou atenção.

A coincidência com o período previsto para o confinamento levantou suspeitas de uma possível participação no grupo Camarote. Até agora, porém, não há confirmação de que ela esteja negociando ou tenha sido escalada para o programa.