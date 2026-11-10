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BBB 27: Rodrigo Mussi, Amanda Djehdian e Nicole Bahls estão entre os cotados para o reality

Nova edição do programa tem estreia prevista para janeiro de 2027 e deve reunir anônimos, famosos e ex-participantes; Globo ainda não confirmou o elenco

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 22:38

BBB 27: Nicole Bahls e ex-participantes entram na lista de possíveis confinados
BBB 27: Nicole Bahls e ex-participantes entram na lista de possíveis confinados Crédito: Reprodução

O BBB 27 já movimenta as especulações sobre quem vai ocupar a casa mais vigiada do Brasil. Com estreia prevista para 11 de janeiro de 2027, a próxima edição do reality show da Globo deve manter a divisão entre os grupos Pipoca, Camarote e Veteranos. Antes mesmo da divulgação oficial dos participantes, alguns nomes conhecidos começaram a aparecer nas apostas dos fãs.

Entre os possíveis retornos estão ex-integrantes de diferentes temporadas do programa. Rodrigo Mussi (BBB 22), Amanda Djehdian (BBB 15) e André Martinelli (BBB 13) são alguns dos nomes mencionados nas listas que circulam nas redes sociais.

Também aparecem nas especulações Fernanda Cardoso (BBB 10), Renatinha Dávila (BBB 12) e Angela Munhoz (BBB 14). A possibilidade de reunir antigos participantes ganhou força depois da experiência com veteranos na edição anterior, que consagrou Ana Paula Renault como campeã do BBB 26.

Nicole Bahls

Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
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Nicole Bahls por Reprodução/Instagram

Um dos primeiros nomes associados ao possível elenco foi o de Viih Tube, participante do BBB 21. A influenciadora, no entanto, tratou de afastar os rumores e afirmou nas redes sociais que não pretende retornar ao confinamento.

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Mesmo com a negativa, a possibilidade de reunir antigos brothers e sisters continua alimentando as apostas do público para a próxima temporada.

Entre os famosos que passaram a ser especulados está Nicole Bahls. A influenciadora virou aposta de internautas depois que sua ausência na programação do Carnaval de 2027 chamou atenção.

A coincidência com o período previsto para o confinamento levantou suspeitas de uma possível participação no grupo Camarote. Até agora, porém, não há confirmação de que ela esteja negociando ou tenha sido escalada para o programa.

A TV Globo ainda não anunciou oficialmente nenhum participante do BBB 27. Portanto, todos os nomes citados permanecem no campo das especulações.

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