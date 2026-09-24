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BBB 27 terá paredão dividido em dois momentos aos domingos; veja como será a nova dinâmica

Nova temporada estreia em 11 de janeiro e vai antecipar o início da formação do paredão, que será concluída após o Fantástico

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 19:00

BBB 27 terá formação de paredão mais cedo aos domingos
BBB 27 terá formação de paredão mais cedo aos domingos Crédito: Divulgação/TV Globo

O BBB 27 vai mexer justamente em um dos momentos mais importantes da semana: a formação do paredão. A partir da nova temporada, que estreia em 11 de janeiro de 2027, a dinâmica de domingo será dividida em duas partes na TV Globo, fazendo com que a disputa comece mais cedo e se estenda ao longo do dia.

A primeira parte do programa será exibida à tarde, depois do Temperatura Máxima. É nesse momento que terá início a formação do paredão. Mais tarde, após o Fantástico, o BBB volta ao ar para concluir a dinâmica, incluindo a Prova Bate e Volta.

Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
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Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo

A mudança faz parte de uma reformulação anunciada pela Globo para a 27ª edição, que terá 100 dias de confinamento e reunirá novamente Pipocas, Camarotes e Veteranos.

Casas de Vidro também terão impacto no jogo

Antes mesmo da estreia, os paredões já começam a ganhar novos elementos. Entre 8 e 10 de janeiro, o Seleção BBB, apresentado por Tadeu Schmidt, acompanhará a etapa de seleção dos Pipocas em Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

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Além de disputar uma vaga na casa, os participantes terão a chance de conquistar poderes que poderão interferir diretamente nos rumos do jogo desde a estreia.

E depois da eliminação?

As terças-feiras também terão uma mudança. Logo após a eliminação, o primeiro bate-papo com o participante que deixou o reality será exibido na própria TV Globo, com plateia e a participação de um fã e um hater do eliminado.

Depois, a conversa continua no Bate-Papo BBB, no Gshow e no Globoplay, desta vez com foco na repercussão do participante nas redes sociais.

Além das mudanças no jogo, o BBB 27 terá ainda um ambiente virtual dentro da Roblox, o retorno do BBB Experience, agora no Rio de Janeiro, e um reality vertical com criadores de conteúdo fãs do programa, que será lançado ainda em 2026.

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