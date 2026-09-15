RELATO FORTE

Beatriz Oliveira, ex-repórter da TV Bahia, denuncia racismo e desabafa: 'Soco no estômago'

Jornalista deixou Salvador recentemente para integrar a equipe da emissora em Belo Horizonte

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:46

Beatriz Oliveira Crédito: Reprodição/Instagram

A jornalista Beatriz Oliveira, repórter da Globo Minas e ex-repórter da TV Bahia, usou as redes sociais nesta segunda-feira (14) para denunciar que foi vítima de racismo em Belo Horizonte. A comunicadora se mudou para a capital mineira há apenas um mês, após aceitar o convite para integrar a equipe da emissora local.

A jornalista Beatriz Oliveira 1 de 22

Em um desabafo forte publicado em seu perfil no Instagram, Beatriz contou que o episódio aconteceu poucas semanas após sua chegada. Ela comparou a nova realidade com sua vivência em Salvador, afirmando que nunca havia passado por algo semelhante em solo baiano.

A repórter descreveu a situação como um "soco no estômago" e uma lembrança de que, para as pessoas negras, muitas vezes a cor da pele é julgada antes de qualquer história ou formação profissional. A jornalista também pontuou as complexidades de sua identidade.

"Tenho passabilidades, mas nunca tive privilégio", escreveu Beatriz, ao relatar que chegou a questionar a própria dor antes de chegar em casa.

Apesar do impacto emocional e de cogitar mudar de endereço na capital mineira para evitar novos episódios, a repórter afirmou que desistiu da ideia ao se lembrar da luta de sua família. Ela mencionou a trajetória dos pais e avós para justificar sua permanência.

"Recuar não seria apenas mudar de endereço. Seria permitir que a violência de alguém atravessasse uma história que levou gerações para ser construída", pontuou a jornalista. Encerrando o desabafo, ela garantiu que vai seguir firme em sua nova fase profissional: "Não haverá recuo".

Leia na íntegra:

"Na Bahia, o racismo nunca me alcançou. Em outra região do país, ele se materializou na minha frente com apenas um mês de moradia. Um soco no estômago. Uma ruptura. A lembrança brutal de que, para nós, há lugares onde a cor da pele chega antes da nossa história, da nossa formação, da humanidade. Não precisei de muito para entender o que estava acontecendo. Reagi. Firme. Mas, quando fechei a porta do apartamento que escolhi para morar, desabei. Naquele momento, vivi aquilo que tantas vezes li, ouvi e pensei sobre ser uma mulher negra de pele clara. Tenho passabilidades.