MÚSICA

Beats Esquenta Fest reúne Pedro Sampaio, Lunna Montty e outros DJs em sets inéditos no YouTube

Novo projeto musical da marca da Ambev também conta com MU540, Deepkapz e Rafa Militão e terá um lançamento por semana ao longo de outubro.

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 17:20

Beats Esquenta Fest reúne Pedro Sampaio, Lunna Montty e outros DJs em projeto musical no YouTube Crédito: Divulgou

A ideia de que a festa começa antes de sair de casa ganha um novo projeto musical. Beats Esquenta Fest reúne cinco DJs em uma série de apresentações inéditas gravadas dentro de uma casa, com lançamentos semanais no YouTube durante o mês de outubro.

O projeto reúne Pedro Sampaio, MU540, Lunna Montty, Deepkapz e Rafa Militão, que levam diferentes vertentes da música de pista para ambientes como sala, quarto e cozinha. A proposta é transformar o tradicional esquenta em protagonista da experiência, e não apenas em uma etapa antes da festa.

Pedro Sampaio 1 de 9

O primeiro set será disponibilizado em 9 de outubro, com o nome do artista responsável pela estreia sendo revelado somente no dia do lançamento. Depois, um novo episódio chega ao canal da marca a cada semana.

Para embasar a iniciativa, Beats realizou uma pesquisa com 1.000 brasileiros pela plataforma Toluna, sendo 500 pessoas da Geração Z, entre 18 e 24 anos, e outras 500 de diferentes faixas etárias. Entre os jovens entrevistados, 70% disseram valorizar mais as interações presenciais do que as virtuais.

A pesquisa também apontou que 57% afirmam dançar em festas, enquanto 79% não se identificam com a ideia de que dançam mais para produzir conteúdo do que para aproveitar o momento.

Com criação da Wieden+Kennedy, o Beats Esquenta Fest combina música e conteúdo audiovisual para explorar diferentes formas de socialização entre jovens adultos. A estratégia de comunicação e PR é assinada pela InPress Porter Novelli.