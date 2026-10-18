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Bebê a caminho? Graciele Lacerda fala sobre gravidez aos 46 anos e surpreende

Mãe de Clara, a esposa de Zezé Di Camargo confessou o desejo de aumentar a família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:02

Zezé Di Carmago e Graciele Lacerda
Zezé Di Carmago e Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Graciele Lacerda, de 46 anos, precisa tomar uma decisão importante nos próximos meses. Mãe da pequena Clara, a companheira de Zezé Di Camargo revelou que tem até dezembro para decidir o que vai fazer com seus embriões congelados e se tentará uma nova gravidez.

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Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda por Reprodução/Instagram
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Graciele Lacerda rebate comentário de seguidora que criticou aparência de Clara por Reprodução/Instagram

Em entrevista à Quem, Graciele contou que adorou a experiência da gestação, mesmo depois de passar cinco anos tentando engravidar. Ela lembrou da fase com carinho e garantiu que até os perrengues valeram a pena, incluindo as noites sem dormir e o esforço para conseguir amamentar.

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Mesmo com a vontade de dar um irmãozinho para Clara, o dia a dia da maternidade mudou a cabeça da influenciadora. Ela admitiu que, antes de ser mãe, falava tranquilamente em ter vários filhos, mas agora enxerga a responsabilidade gigante que é criar uma criança.

A mulher de Zezé explicou que um bebê já consome muita energia, e que pensar em cuidar de dois exige muita certeza. Como o prazo da clínica vai só até o fim do ano, ela segue avaliando a situação com calma.

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Tags:

Zezé di Camargo Gravidez Maternidade Graciele Lacerda

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