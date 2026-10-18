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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:02
A influenciadora Graciele Lacerda, de 46 anos, precisa tomar uma decisão importante nos próximos meses. Mãe da pequena Clara, a companheira de Zezé Di Camargo revelou que tem até dezembro para decidir o que vai fazer com seus embriões congelados e se tentará uma nova gravidez.
Graciele Lacerda rebate comentário maldoso sobre aparência da filha
Em entrevista à Quem, Graciele contou que adorou a experiência da gestação, mesmo depois de passar cinco anos tentando engravidar. Ela lembrou da fase com carinho e garantiu que até os perrengues valeram a pena, incluindo as noites sem dormir e o esforço para conseguir amamentar.
Mesmo com a vontade de dar um irmãozinho para Clara, o dia a dia da maternidade mudou a cabeça da influenciadora. Ela admitiu que, antes de ser mãe, falava tranquilamente em ter vários filhos, mas agora enxerga a responsabilidade gigante que é criar uma criança.
A mulher de Zezé explicou que um bebê já consome muita energia, e que pensar em cuidar de dois exige muita certeza. Como o prazo da clínica vai só até o fim do ano, ela segue avaliando a situação com calma.