Bebeto é cobrado na Justiça por dívida de condomínio; saiba os detalhes

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Giuliana Mancini
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08:38
O ex-jogador Bebeto está sendo cobrado na Justiça por dívidas de cotas condominiais que chegam a R$ 28.670,44. O processo envolve o Condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e também a mulher do ex-atleta, Denise. As informações são da coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.
Segundo o condomínio, o casal deixou de pagar 11 cotas condominiais ao longo de 2025 e outras oito em 2026. O débito inicial, somado a honorários advocatícios e custas judiciais, chegou a R$ 67.049,30.
Bebeto foi campeão com a seleção brasileira na Copa de 1994
Após um acordo para parcelamento da dívida, o condomínio alega que Bebeto e Denise não pagaram a dívida integralmente e depositaram em juízo R$ 38.378,86. O condomínio aponta uma pendência de mais de R$ 28 mil.
Mulher de Bebeto contesta cobrança
Durante o processo, Denise afirmou que não recebe os boletos do condomínio e, por isso, não teria conseguido quitar o restante da dívida.
A administração do Condomínio Santa Mônica contestou a alegação. Segundo o local, os boletos são enviados regularmente para o endereço de e-mail cadastrado em nome de Denise.
Diante da pendência, o condomínio solicitou à 4ª Vara Cível da Leopoldina, onde o processo tramita, que seja realizada uma penhora online nas contas dos executados até que os valores devidos sejam quitados.