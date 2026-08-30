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Bebeto é cobrado na Justiça por dívida de condomínio; saiba os detalhes

Condomínio da Barra da Tijuca pede penhora online após ex-jogador e mulher depositarem parte do valor devido em juízo

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 08:38

Bebeto foi campeão com a seleção brasileira na Copa de 1994 Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador Bebeto está sendo cobrado na Justiça por dívidas de cotas condominiais que chegam a R$ 28.670,44. O processo envolve o Condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e também a mulher do ex-atleta, Denise. As informações são da coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.

Segundo o condomínio, o casal deixou de pagar 11 cotas condominiais ao longo de 2025 e outras oito em 2026. O débito inicial, somado a honorários advocatícios e custas judiciais, chegou a R$ 67.049,30.

Bebeto foi campeão com a seleção brasileira na Copa de 1994 1 de 10

Após um acordo para parcelamento da dívida, o condomínio alega que Bebeto e Denise não pagaram a dívida integralmente e depositaram em juízo R$ 38.378,86. O condomínio aponta uma pendência de mais de R$ 28 mil.

Mulher de Bebeto contesta cobrança

Durante o processo, Denise afirmou que não recebe os boletos do condomínio e, por isso, não teria conseguido quitar o restante da dívida.

A administração do Condomínio Santa Mônica contestou a alegação. Segundo o local, os boletos são enviados regularmente para o endereço de e-mail cadastrado em nome de Denise.