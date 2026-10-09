NOVELA

'Bebezão tá chegando': Letícia Isnard muda o visual para reviver Ivana na sequência de 'Avenida Brasil'

Em foto publicada no salão de beleza, atriz mostrou a transformação para voltar a interpretar a personagem de 2012

Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 22:09

Letícia Isnard Crédito: Reprodução | Globo/Instagram

Com o início das gravações previsto para este mês de outubro, os atores escalados para a sequência de "Avenida Brasil" já começaram a se preparar para interpretar seus personagens. É o caso de Letícia Isnard, que compartilhou uma foto no salão de beleza nas redes sociais nesta sexta-feira (9).

Na legenda da publicação, a atriz fez referência à marcante personagem criada por João Emanuel Carneiro. “Bebezão tá chegando”, comemorou.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

Na trama original, exibida há 14 anos, Letícia interpretou Ivana, irmã de Tufão (Murilo Benício). A personagem era casada com Max (Marcello Novaes) e acabou traída pelo marido, que mantinha um caso secreto com Carminha (Adriana Esteves), sua cunhada e esposa de Tufão.

O apelido “bebezão” remete à dinâmica do casal na história. O vilão costumava se referir à esposa por esse termo em cenas românticas com tom cômico, nas quais ambos contracenavam utilizando vozes infantilizadas.

Embora o novo visual definitivo da personagem ainda não tenha sido revelado, a caracterização não deve exigir uma transformação drástica caso mantenha a essência de 2012. Na época, Ivana ostentava cabelos loiros, um tom semelhante ao que a própria atriz já adota em sua rotina atualmente.

Em relação aos rumos da narrativa, a expectativa gira em torno de possíveis mudanças na postura da personagem após os desdobramentos da reta final da primeira versão.

Em 2012, a atriz revelou como conseguiu o papel de Ivana em “Avenida Brasil”. Letícia contou que fez um teste em São Paulo em outubro de 2011 e foi informada sobre a aprovação cerca de um mês depois.

“Eu entrei por teste, fiz um teste em outubro do ano passado [2011], aqui em São Paulo. Não entendi nada, porque a novela era gravada no Rio e tive que vir para cá. No final de novembro, me disseram que eu tinha passado”, relembrou.