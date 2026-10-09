'Bebezão tá chegando': Letícia Isnard muda o visual para reviver Ivana na sequência de 'Avenida Brasil'

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 22:09
Com o início das gravações previsto para este mês de outubro, os atores escalados para a sequência de "Avenida Brasil" já começaram a se preparar para interpretar seus personagens. É o caso de Letícia Isnard, que compartilhou uma foto no salão de beleza nas redes sociais nesta sexta-feira (9).
Na legenda da publicação, a atriz fez referência à marcante personagem criada por João Emanuel Carneiro. “Bebezão tá chegando”, comemorou.
Elenco de "Avenida Brasil 2"
Na trama original, exibida há 14 anos, Letícia interpretou Ivana, irmã de Tufão (Murilo Benício). A personagem era casada com Max (Marcello Novaes) e acabou traída pelo marido, que mantinha um caso secreto com Carminha (Adriana Esteves), sua cunhada e esposa de Tufão.
O apelido “bebezão” remete à dinâmica do casal na história. O vilão costumava se referir à esposa por esse termo em cenas românticas com tom cômico, nas quais ambos contracenavam utilizando vozes infantilizadas.
Embora o novo visual definitivo da personagem ainda não tenha sido revelado, a caracterização não deve exigir uma transformação drástica caso mantenha a essência de 2012. Na época, Ivana ostentava cabelos loiros, um tom semelhante ao que a própria atriz já adota em sua rotina atualmente.
Em relação aos rumos da narrativa, a expectativa gira em torno de possíveis mudanças na postura da personagem após os desdobramentos da reta final da primeira versão.
Em 2012, a atriz revelou como conseguiu o papel de Ivana em “Avenida Brasil”. Letícia contou que fez um teste em São Paulo em outubro de 2011 e foi informada sobre a aprovação cerca de um mês depois.
“Eu entrei por teste, fiz um teste em outubro do ano passado [2011], aqui em São Paulo. Não entendi nada, porque a novela era gravada no Rio e tive que vir para cá. No final de novembro, me disseram que eu tinha passado”, relembrou.
Como não conseguiu participar de workshops antes das gravações iniciarem, ela revelou que conheceu Marcos Caruso (intérprete de Leleco, seu pai na ficção) no momento da prova de figurino. “Na verdade, conheci o Caruso numa prova de figurino, e ele me situou da sinopse da novela. A primeira cena foi uma cena de cama de Ivana e Max, já falando com aquela vozinha superanimada”, contou, durante participação no programa Altas Horas.