RECEITA

Bebida cremosa e quentinha com camomila e canela é perfeita para tomar antes de dormir e ter uma noite tranquila

Receita simples e quentinha combina leite e camomila e pode fazer parte de um ritual mais tranquilo antes de ir para a cama

Fernanda Varela

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:00

Uma pitada de canela acrescenta aroma e sabor à bebida, enquanto o mel pode ser usado para adoçar, se desejar Crédito: Reprodução

Depois de um dia cansativo, uma bebida quente pode funcionar como aquele sinal de que chegou a hora de diminuir o ritmo. Uma opção simples é combinar o conforto do leite morno com a camomila, tradicionalmente consumida à noite por seu efeito calmante.

A receita não deve ser tratada como um “remédio para insônia”, mas pode ajudar a criar um ritual de relaxamento antes de dormir. O ideal é também reduzir luzes fortes, telas e outros estímulos enquanto a hora de ir para a cama se aproxima.

Leite morno com camomila

Ingredientes

250 ml de leite

1 sachê de chá de camomila ou 1 colher de sopa de flores secas de camomila

1 pitada de canela

1 colher de chá de mel, opcional

Como preparar

Aqueça o leite em fogo baixo até ficar bem quente, mas retire antes de ferver. Desligue o fogo, acrescente a camomila e deixe em infusão por cerca de cinco minutos.

Retire o sachê ou coe a bebida, caso tenha usado as flores. Acrescente uma pitada de canela e, se quiser adoçar, coloque um pouco de mel.

Sirva ainda morno. A ideia é tomar devagar, de preferência já próximo ao horário de dormir.

Bebida cremosa ajuda a ter um sono melhor 1 de 4

Por que essa bebida combina com a noite?

A camomila contém apigenina, composto estudado por sua interação com receptores cerebrais relacionados ao relaxamento e ao sono. As evidências científicas, porém, ainda são limitadas e não permitem afirmar que uma xícara de chá vá tratar problemas de sono.

Já o leite quente tem uma forte associação com conforto e rotina noturna. Mais do que esperar um efeito sedativo imediato, repetir um ritual tranquilo todas as noites pode ajudar o organismo a reconhecer que o dia está chegando ao fim.