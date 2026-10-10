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Beijão de Bruna Marquezine e Alanis Guillen em série surpreende fãs e cenas quentes causam alvoroço na web

Atrizes protagonizam cenas de romance na segunda temporada de 'Amor da Minha Vida', do Disney+, e química entre as personagens vira assunto nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:21

Bruna Marquezine e Alanis Guillen protagonizam beijo em cena quente de série
Bruna Marquezine e Alanis Guillen protagonizam beijo em cena quente de série Crédito: Reprodução

Bruna Marquezine e Alanis Guillen movimentaram as redes sociais nesta sexta-feira (9) após cenas de beijo entre as duas viralizarem na internet. O romance acontece na segunda temporada de "Amor da Minha Vida", série do Disney+, e pegou parte do público de surpresa.

Na produção, Bruna interpreta Bia, enquanto Alanis dá vida a Giovana. As personagens se aproximam romanticamente nos novos episódios, protagonizando sequências que rapidamente chamaram a atenção dos espectadores.

A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado

A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram
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A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado por Reprodução/Instagram

No X, antigo Twitter, fãs comemoraram o envolvimento das personagens e elogiaram a química das atrizes. A beleza das duas também virou assunto, com internautas compartilhando trechos das cenas e demonstrando entusiasmo com o casal.

Uma das publicações destacou Alanis como uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Outra internauta reagiu com surpresa à quantidade de cenas românticas entre as personagens, celebrando a sequência de beijos exibida na produção.

Alanis Guillen no Carnaval de Salvador

Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
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Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran

"Amor da Minha Vida" acompanha a trajetória de Bia, uma jovem que enfrenta os desafios dos relacionamentos amorosos enquanto tenta se adaptar às mudanças provocadas pela saída de Brasília para o Rio de Janeiro.

O envolvimento entre Bia e Giovana não é a primeira experiência das atrizes interpretando personagens que vivem romances com outras mulheres.

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Bruna Marquezine participou da série "Nada Será Como Antes", exibida pela Globo em 2016. Na produção, sua personagem, Beatriz, esteve envolvida em um triângulo amoroso que incluía a personagem interpretada por Leticia Colin.

Alanis Guillen, por sua vez, interpretou Lorena na novela "Três Graças", também da Globo, em uma trama que abordou relacionamentos entre mulheres.

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