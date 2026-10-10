CENAS QUENTES

Beijão de Bruna Marquezine e Alanis Guillen em série surpreende fãs e cenas quentes causam alvoroço na web

Atrizes protagonizam cenas de romance na segunda temporada de 'Amor da Minha Vida', do Disney+, e química entre as personagens vira assunto nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:21

Bruna Marquezine e Alanis Guillen protagonizam beijo em cena quente de série Crédito: Reprodução

Bruna Marquezine e Alanis Guillen movimentaram as redes sociais nesta sexta-feira (9) após cenas de beijo entre as duas viralizarem na internet. O romance acontece na segunda temporada de "Amor da Minha Vida", série do Disney+, e pegou parte do público de surpresa.

Na produção, Bruna interpreta Bia, enquanto Alanis dá vida a Giovana. As personagens se aproximam romanticamente nos novos episódios, protagonizando sequências que rapidamente chamaram a atenção dos espectadores.

A cobertura de Bruna Marquezine em São Conrado 1 de 16

No X, antigo Twitter, fãs comemoraram o envolvimento das personagens e elogiaram a química das atrizes. A beleza das duas também virou assunto, com internautas compartilhando trechos das cenas e demonstrando entusiasmo com o casal.

Uma das publicações destacou Alanis como uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Outra internauta reagiu com surpresa à quantidade de cenas românticas entre as personagens, celebrando a sequência de beijos exibida na produção.

Alanis Guillen no Carnaval de Salvador 1 de 5

"Amor da Minha Vida" acompanha a trajetória de Bia, uma jovem que enfrenta os desafios dos relacionamentos amorosos enquanto tenta se adaptar às mudanças provocadas pela saída de Brasília para o Rio de Janeiro.

O envolvimento entre Bia e Giovana não é a primeira experiência das atrizes interpretando personagens que vivem romances com outras mulheres.

Bruna Marquezine participou da série "Nada Será Como Antes", exibida pela Globo em 2016. Na produção, sua personagem, Beatriz, esteve envolvida em um triângulo amoroso que incluía a personagem interpretada por Leticia Colin.

Alanis Guillen, por sua vez, interpretou Lorena na novela "Três Graças", também da Globo, em uma trama que abordou relacionamentos entre mulheres.

SIMPLESMENTE BRUNA MARQUEZINE e a ALANIS GUILLEN se BEIJANDO https://t.co/K8nxDQOvP2 — Jê Indie (@saficaindie) October 9, 2026