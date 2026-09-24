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Beijo entre Anne Hathaway e Dakota Johnson em 'Verity' foi improvisado; veja

Escritora Colleen Hoover confessou medo da mudança

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:06

Anne Hathaway e Dakota Johnson em 'Verity' Crédito: Divulgação 

A cena mais comentada da adaptação do livro 'Verity' para o cinema nasceu de forma espontânea. O diretor Michael Showalter contou, em entrevista divulgada pela revista Variety nesta quarta-feira (23), que o beijo quente entre as personagens de Anne Hathaway e Dakota Johnson não fazia parte do livro original e foi criado pelas próprias atrizes. 

'Verity', de Colleen Hoover, chega aos cinemas no dia 2 de outubro

Verity por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Dakota Johnson em 'Verity' por Divulgação
Anne Hathaway e Dakota Johnson em 'Verity' por Divulgação
Anne Hathaway em 'Verity' por Divulgação
Cena 'Verity' por Divulgação
Anne Hathaway em 'Verity' por Divulgação
Cena 'Verity' por Divulgação
Verity por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
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Cena de 'Verity' por Divulgação
Cena de 'Verity' por Divulgação
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Cena de 'Verity' por Divulgação
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Verity por Divulgação

Showalter explicou que a ideia começou durante as discussões sobre como elevar o erotismo da narrativa. Na história original, havia apenas um abraço carregado de tensão entre Lowen (Dakota) e Jeremy (vivido por Josh Hartnett). No set, a dinâmica ganhou outra cara quando a dupla sugeriu transformar o clima de afeto e luto em uma interação mais intensa.

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Segundo o cineasta, as artistas propuseram a mudança diretamente a ele durante a preparação do filme. Dakota e Anne sugeriram que o envolvimento entre a duas fosse além do que está no livro, e o diretor prontamente autorizou a improvisação.

A escritora Colleen Hoover, dona do best-seller que inspirou o suspense, admitiu que teve receio logo após saber da inclusão do beijo. Por se tratar de uma cena que não faz parte do livro, ela temia a reação do público, mas mudou de opinião ao conferir o corte final, elegendo o trecho como um de seus favoritos na produção.

O enredo acompanha Lowen, uma romancista sem dinheiro que é contratada para terminar os manuscritos de sucesso da famosa Verity Crawford, impossibilitada de escrever após um acidente grave. Conforme se aprofunda nos arquivos da família, ela acaba encontrando relatos sombrios e confissões perigosas dentro da residência dos Crawford.

Com estreia marcada para 2 de outubro de 2026 nos cinemas de todo o país, o projeto promete levar às telonas uns dos livros mais lidos dos últimos anos.

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