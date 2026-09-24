CINEMA

Beijo entre Anne Hathaway e Dakota Johnson em 'Verity' foi improvisado; veja

Escritora Colleen Hoover confessou medo da mudança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:06

Anne Hathaway e Dakota Johnson em 'Verity' Crédito: Divulgação

A cena mais comentada da adaptação do livro 'Verity' para o cinema nasceu de forma espontânea. O diretor Michael Showalter contou, em entrevista divulgada pela revista Variety nesta quarta-feira (23), que o beijo quente entre as personagens de Anne Hathaway e Dakota Johnson não fazia parte do livro original e foi criado pelas próprias atrizes.

'Verity', de Colleen Hoover, chega aos cinemas no dia 2 de outubro 1 de 36

Showalter explicou que a ideia começou durante as discussões sobre como elevar o erotismo da narrativa. Na história original, havia apenas um abraço carregado de tensão entre Lowen (Dakota) e Jeremy (vivido por Josh Hartnett). No set, a dinâmica ganhou outra cara quando a dupla sugeriu transformar o clima de afeto e luto em uma interação mais intensa.

Segundo o cineasta, as artistas propuseram a mudança diretamente a ele durante a preparação do filme. Dakota e Anne sugeriram que o envolvimento entre a duas fosse além do que está no livro, e o diretor prontamente autorizou a improvisação.

A escritora Colleen Hoover, dona do best-seller que inspirou o suspense, admitiu que teve receio logo após saber da inclusão do beijo. Por se tratar de uma cena que não faz parte do livro, ela temia a reação do público, mas mudou de opinião ao conferir o corte final, elegendo o trecho como um de seus favoritos na produção.

O enredo acompanha Lowen, uma romancista sem dinheiro que é contratada para terminar os manuscritos de sucesso da famosa Verity Crawford, impossibilitada de escrever após um acidente grave. Conforme se aprofunda nos arquivos da família, ela acaba encontrando relatos sombrios e confissões perigosas dentro da residência dos Crawford.