Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia em Por Você neste sábado (10 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você deste sábado (10), Bela (Sheron Menezzes) acusa Nair de racismo e chama a polícia. Manoel revela que também sofre de doença renal e faz diálise há algum tempo. Gabriel (Thiago Lacerda), Guto (Gustavo Arthidoro), Nelma (Ariane Souza) e Kátia apoiam a decisão de Bela de denunciar Nair. Vitor (Lucas Leto) acolhe Bela.
Vanessa (Alinne Moraes) questiona a atitude da médica de chamar a polícia no hospital, e Giovana (Larissa Murai) confronta a chefe. Glorinha (Laura Luz) marca um lanche com amigas da escola, mas elas não aparecem e nem a avisam. Leandra (Giovanna Grigio) e Toy (Rodrigo Lelis) se aproximam. Próspero (José de Abreu) se voluntaria para atuar ao lado de Melinda no hospital.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Bela conta aos filhos de Juli (Lucy Ramos) o que aconteceu no hospital, e os irmãos e Lucas (Amaury Lorenzo) a apoiam. Glorinha e Hanna (Pietra Quintela) desabafam sobre suas amizades. Margô (Regiane Alves) percebe um nódulo no corpo. Lucas consola Bela. Vitor pede Leandra em casamento.
Por Você é exibida por volta de 19h40.