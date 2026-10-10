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Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia em Por Você neste sábado (10 de outubro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 06:00

Bela fica revoltada em 'Por Você'
Bela fica revoltada em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você deste sábado (10), Bela (Sheron Menezzes) acusa Nair de racismo e chama a polícia. Manoel revela que também sofre de doença renal e faz diálise há algum tempo. Gabriel (Thiago Lacerda), Guto (Gustavo Arthidoro), Nelma (Ariane Souza) e Kátia apoiam a decisão de Bela de denunciar Nair. Vitor (Lucas Leto) acolhe Bela.

Vanessa (Alinne Moraes) questiona a atitude da médica de chamar a polícia no hospital, e Giovana (Larissa Murai) confronta a chefe. Glorinha (Laura Luz) marca um lanche com amigas da escola, mas elas não aparecem e nem a avisam. Leandra (Giovanna Grigio) e Toy (Rodrigo Lelis) se aproximam. Próspero (José de Abreu) se voluntaria para atuar ao lado de Melinda no hospital.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Bela conta aos filhos de Juli (Lucy Ramos) o que aconteceu no hospital, e os irmãos e Lucas (Amaury Lorenzo) a apoiam. Glorinha e Hanna (Pietra Quintela) desabafam sobre suas amizades. Margô (Regiane Alves) percebe um nódulo no corpo. Lucas consola Bela. Vitor pede Leandra em casamento.

Por Você é exibida por volta de 19h40.

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por Você

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