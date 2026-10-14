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Bela confessa a Peixe que procurou Aroldo, pai das crianças, em Por Você nesta quarta-feira (14 de outubro)

Protagonista da trama escrita por Mauro Santa Cecília, Maurício Barros e Roberto Frejat, Bela sofre com a exclusão de Samuca na escola

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:00

Peixe (Cauê Campos) e Bela (Sheron Menezzes) em cena de 'Por Você'
Peixe (Cauê Campos) e Bela (Sheron Menezzes) em cena de 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quarta-feira (14), segundo o Gshow, Bela (Sheron Menezzes) confessa a Peixe (Cauê Campos) e aos irmãos que procurou Aroldo, mas não conseguiu encontrá-lo.

Além disso, Bela sofre com a exclusão de Samuca (Kadu Spinola) por parte da mãe de uma colega de escola de menino que é preconceituosa. Bela ainda fica feliz por Samuca a ter chamado de mãe pela primeira vez. A vilã Vanessa (Alinne Moraes) conhece Clarice, enfermeira indicada por Junqueira (Maurcio Mattar).

Bela e Lucas em 'Por Você'

Bela se entrega para Lucas em Por Você por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
Bela e Lucas é um dos casais de novela das 7 por Reprodução | TV Globo
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Bela se entrega para Lucas em Por Você por Reprodução | TV Globo

Glorinha (Laura Luz) diz aos irmãos que parou de pensar no pai, e Bela revela à filha que Aroldo não contou à segunda esposa sobre a família que teve com Juli (Lucy Ramos). O namorado de Bela, Lucas (Amaury Lorenzo) repreende Sabugo (Adanilo) por voltar a beber e o alerta sobre Tom-Tom (Laura Chuff).

Sabugo garante a Lucas que vai procurar ajuda. Clemente (Antonio Pitanga) organiza uma noite de bingo em seu bar. Toy (Rodrigo Lelis) observa a beleza de Lia.

Por Você é exibida às 10h40, após o BATV.

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