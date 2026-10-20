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Bela confronta Vanessa sobre novas regras de trabalho em Por Você nesta terça-feira (20 de outubro)

Confira o resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 06:00

Bela tem novo embate com Vanessa em 'Por Você'
Bela tem novo embate com Vanessa em 'Por Você' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta terça-feira (20), segundo o Gshow, Pérola (Alessandra Negrini) afirma a Manoel que o ajudará a reconquistar o amor de Francisco. Bela (Camila Queiroz) e Lucas (José Loreto) sofrem com a separação. Chega o dia do aniversário de Peixe (Lucas Penteado). Bela (Camila Queiroz) confronta as novas diretrizes de Vanessa (Adriana Birolli) sobre seu trabalho. Kátia (atriz não confirmada) pede ajuda a Guto (Guilherme Weber) para descobrir se seu namorado, Vanderlei, está a traindo.

Todos se preparam para a festa de aniversário de Peixe (Lucas Penteado). Dalila (Dandara Mariana) se declara para o namorado. Kátia (atriz não confirmada) e Guto (Guilherme Weber) se beijam. Vanessa (Adriana Birolli) pede que seu advogado Diniz envie uma mensagem a Peixe (Lucas Penteado), se colocando à disposição dos interesses do rapaz.

Bela e Vanessa em Por Você

Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo
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Pesonagens são rivais em novela das sete por Reprodução | TV Globo

Bela (Camila Queiroz) conta a Gabriel (Rafael Infante) que terminou o namoro com Lucas (José Loreto). Juarez (Alexandre Nero) visita o túmulo de Juli. Após os parabéns, Peixe (Lucas Penteado) revela a todos o seu desejo de conseguir a guarda dos irmãos na Justiça.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.

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por Você

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