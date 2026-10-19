Bela decide aceitar convite de Lucas em Por Você nesta segunda-feira (19 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta segunda-feira (19), segundo o Gshow, Bela (Camila Queiroz) explica a Lucas (José Loreto) que Gabriel (Rafael Infante) está esperando por Peixe (Lucas Penteado). Clemente (Luís Miranda) impede que Próspero (Eduardo Moscovis) e Melinda (Paolla Oliveira) fiquem juntos. Gabriel (Rafael Infante) diz a Peixe (Lucas Penteado) que Bela (Camila Queiroz) não é sua inimiga. Lucas (José Loreto) tenta se acertar com Bela (Camila Queiroz) e a convida para viajar.
Aconselhada por Iara (Clara Moneke), Bela (Camila Queiroz) decide aceitar o convite de Lucas (José Loreto). Peixe (Lucas Penteado) surpreende Vanessa (Adriana Birolli) e pergunta sobre a possibilidade de conseguir um emprego no hospital. Melinda (Paolla Oliveira) se irrita com a disputa entre Próspero (Eduardo Moscovis) e Clemente (Luís Miranda). Leandra (Arlete Salles) reafirma seu amor por Vitor (Sérgio Guizé). Bela (Camila Queiroz) leva Glorinha (Isabelle Marques) ao salão de sua trancista.
Bela e Vanessa em Por Você
Sílvia (Malu Galli) diz a Hanna (atriz não confirmada) que deve abrir uma turma social de dança na academia de balé. Gabriel (Rafael Infante) desconfia de que Junqueira (Alexandre Slaviero) esteja dando um golpe no hospital. Samuca (Miguel Trajano) fica doente, e Bela (Camila Queiroz) desiste da viagem com Lucas (José Loreto). Manoel (ator não confirmado) conta a Pérola (Alessandra Negrini) sobre sua vida amorosa e seu filho, Francisco. Lucas (José Loreto) e Bela (Camila Queiroz) terminam o relacionamento.
Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.