Bela decide procurar Aroldo com as pistas deixadas por Juli em Por Você nesta sexta-feira (2 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta sexta-feira (2), segundo o Gshow, Bela (Sheron Menezzes) decide procurar Aroldo com as pistas deixadas por Juli (Lucy Ramos), sem avisar às crianças. Peixe (Cauê Campos) desconfia das intenções de Vanessa (Alinne Moraes). Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela preparam um jantar para as crianças, e Peixe e Glorinha (Laura Luz) conversam sobre o pai. Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz) planejam a festa de renovação de votos.
Toy (Rodrigo Lelis) acolhe Próspero (José de Abreu), que sente falta de Augusta. Vanessa assina os papéis do divórcio, mas insiste que ainda ama Gabriel (Thiago Lacerda). Toy pergunta a Juarez sobre Zé (Fábio Lago). Hanna (Pietra Quintela) enfrenta Sílvia (Fernanda de Freitas).
Bela e Gabriel em Por Você
Maike (Igor Jansen) ajuda Suelen (Bia Santana), que fica encantada. Glorinha flagra Peixe e Dalila (Lívia Silva) se beijando. Bela e Iara vão atrás de Aroldo.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.